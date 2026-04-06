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Jon Hamm, el mítico actor de ‘Mad Men’, regresa como el exfinanciero en paro que roba a los ricos en ‘Vicios ocultos’: la serie viral de Apple TV

Aterriza en la plataforma una nueva tanda de episodios de esta ficción que se ha convertido en una auténtica sorpresa

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Jon Hamm en 'Vicios ocultos' (Apple TV)
Jon Hamm en 'Vicios ocultos' (Apple TV)

El actor Jon Hamm, célebre por haber interpretado a Don Drapper en la serie Mad Men, ha regresado como protagonista en la segunda temporada de Vicios ocultos, la ficción de Jonathan Tropper para Apple TV que se ha convertido en uno de los éxitos inesperados de la plataforma de ‘streaming’ y que incluso se convirtió en viral cuando una de sus escenas arrasó en redes sociales.

El episodio inaugural muestra a Coop, el personaje de Jon Hamm, participando en una conversación en el club de campo donde, al dejar claro su desapego a una corriente política concreta con la frase “¿No era vuestro tipo el que iba a hacer a América grande otra vez?”, establece desde el principio la distancia moral que define al personaje.

En la nueva tanda de episodios, la serie de Apple TV estrenó su segunda temporada el viernes 3 de abril y lanzará un capítulo semanal hasta el desenlace, previsto para el 5 de junio. Una de las novedades reside en que el personaje de Coop, tras librarse del cargo de asesinato que marcaría la temporada anterior (imputación promovida por su exnovia Sam, papel interpretado por Olivia Munn), disfruta ahora de una existencia renovada.

Jon Hamm y su baile están inundando las redes
Jon Hamm y su baile inundaron las redes

Coop está en proceso de recuperar la relación con Mel (Amanda Peet), su exmujer, mientras cultiva una amistad cuidada con sus hijos y transita con desenfado su etapa como soltero. Este proceso coincide con el aumento de autoconciencia tanto en el personaje como en la narración.

La trama mantiene a Coop implicado en robos a las residencias de sus amigos adinerados. A diferencia de la simple ilegalidad, el guion plantea estas actividades como una alternativa más “honesta” frente a su antiguo trabajo en las finanzas. Además, Coop comparte empresa delictiva con Elena (Aimee Carrero), empleada doméstica para la que, a diferencia de Coop, el dinero sí resulta esencial. Ambos venden objetos olvidados en el mercado negro, colaboración que permite conservar cierta empatía por el protagonista, incluso mientras aprovecha lujos como cócteles valorados en 20.000 dólares, una oficina alquilada sin motivo laboral y fiestas en yates de proporciones desmedidas.

Un nuevo personaje antagonista

La presencia de James Marsden como Owen Ashe introduce un antagonista cuya fortuna y energía inagotables ofrecen el principal desafío para Coop. Marsden da vida a Ashe, recién llegado al vecindario, que alterna el papel de adversario impredecible y confidente ocasional. El personaje exhibe una vitalidad desbordante alimentada por su peculiar consumo de estimulantes, lo que desplaza a Coop hacia un papel comparativamente comedido y racional. Esta dualidad potencia el dinamismo entre ambos personajes y consolida el perfil de “buen tipo” de Hamm.

'Vicios ocultos', una serie de Apple TV protagonizada por Jon Hamm

A la tensión entre Coop y Ashe se suma la amenaza existencial de la edad. Un espasmo de espalda sorprende a Coop durante el primer robo de la temporada, dejándole incapacitado para huir y obligándole a pedir ayuda a un amigo, lo que arrastra a este último a futuras tramas delictivas. La dolencia funciona como recordatorio constante de los límites físicos del protagonista, cuestión reforzada por referencias cinéfilas que envían a Coop al Metrograph, mítico cine de Nueva York, cada vez que necesita matar el tiempo en la ciudad.

La serie nunca deja entrever que Coop corra riesgo vital, sino que opta por convertir la angustia ante la muerte y la inquietud por el paso del tiempo en motores del relato. A través de una puesta en escena que rehúye la sátira feroz sobre las élites estadounidenses, la temporada adopta una corriente más ligera y convencional, centrada en el disfrute de los placeres asociados a la riqueza. Esta orientación, resulta preferible para el tono de la serie, que se aleja así de la doble moral implícita en otras ficciones contemporáneas sobre las clases pudientes.

Del “wealth porn” al espíritu disfrutón

Dentro de la actual abundancia de series que muestran los lujos de los ricos, Vicios ocultos gana cuando asume su naturaleza directa y sin complejos, en lugar de pretender una crítica demoledora del sistema. La segunda temporada subraya que “a veces está bien disfrutar de lo que hay que disfrutar”, idea representada tanto en la actitud ‘vitalista’ de Coop como en el propio trabajo actoral de Jon Hamm.

James Marsden se une al reparto de 'Vicios ocultos' junto a Jon Hamm (Apple TV)
James Marsden se une al reparto de 'Vicios ocultos' junto a Jon Hamm (Apple TV)

A lo largo de la segunda temporada, la relación entre Coop, su entorno y sus propias limitaciones físicas brinda una perspectiva sobre dinámicas habituales en la ficción contemporánea, además de explorar las ambigüedades morales y las contradicciones inherentes al protagonista.

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