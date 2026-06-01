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La bola negra’ cambia su fecha de estreno: la película de Los Javis llegará a los cines en septiembre tras triunfar en Cannes

La cinta, ganadora del premio a Mejor Dirección en el festival, tenía previsto estrenarse el próximo 2 de octubre

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Clop de 'La bola negra', la nueva película de Los Javis.

La expectación por La bola negra, la nueva película de Javier Calvo y Javier Ambrossi no ha hecho más que crecer desde su paso por la 79º edición del Festival de Cannes. Tras hacerse con el premio a Mejor Dirección, ex aequo con el polaco Pawel Pawlikowski por Fatherland, el largometraje se ha convertido ya en uno de los títulos más comentados del año. Y eso que todavía faltan unos meses para su estreno.

La película, que se hizo con el galardón el pasado sábado 23 de mayo, tenía previsto su estreno en los cines españoles el próximo 2 de octubre. Sin embargo, Movistar Plus ha anunciado este lunes un cambio en sus planes y ha decidido adelantar una semana su llegada a las salas. De esta forma, La bola negra se estrenará finalmente el 25 de septiembre.

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“Tres épocas, un deseo oculto y una obra inacabada. La bola negra, la esperada película de Javier Calvo y Javier Ambrossi, adelanta su estreno en cines en España al 25 de septiembre y llegará en exclusiva a Movistar Plus tras su paso por salas", ha anunciado la plataforma en X, con un nuevo póster protagonizado por Guitarricadelafuente.

'La bola negra', de Javier Calvo y Javier Ambrossi, adelanta su estreno en cines al 25 de septiembre. (Movistar Plus+)
'La bola negra', de Javier Calvo y Javier Ambrossi, adelanta su estreno en cines al 25 de septiembre. (Movistar Plus+)

Pese a que el cambio es mínimo en lo que el calendario respectiva, es clave para impulsar la expectativas nacionales e internaciones de la película. Tras su estreno en Cannes, Netflix publicó en redes sociales que había adquirido los derechos de distribución por unos cinco millones de dólares, una decisión aupada por los más de 20 minutos de ovación que recibió en el festival. Sin embargo, terminaron eliminando la publicación.

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De confirmarse la información, sería la segunda vez que Netflix se encarga de la distribución de una candidata española al Oscar, como ya hizo en 2024 por La sociedad de la nieve, de Juan Antonio Bayona. Adelantar el estreno daría aire a España tras un posible paso a San Sebastián, que arranca una semana antes y el estreno en streaming en el país norteamericano.

Todo esto influye a pensar que la segunda obra de Los Javis tras La llamada, figura entre las principales candidatas a representar a España en la próxima edición de los Oscar en la categoría de Mejor Película Internacional.

Tras su paso por cines llegará a Movistar Plus+

El filme, inspirado en la figura de Federico García Lorca y con guion desarrollado en estrecha colaboración con el dramaturgo Alberto Conejero, sigue tres historias entrelazadas de tres hombres homosexuales en diferentes épocas: 1932, con la República recién proclamada; 1937, en plena Guerra Civil; y 2017, y está inspirada en la obra inacabada del mismo título de Federico García Lorca.

Penélope Cruz en 'La bola negra'
Penélope Cruz en 'La bola negra'

Además, la cinta cuenta con un reparto de lujo. Protagonizada por el cantante Guitarricadelafuente -que debuta en la actuación-, Miguel Bernardeau, Carlos González y el también debutante Milo Quifes, también cuenta con Lola Dueñas, Penélope Cruz y Glenn Close.

Pese a que todavía quedan meses para saber si será la elegida por la Academia para representar al cine español en los próximos Oscar -todas las miradas están puestas en El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen; Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar, e incluso Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, que puede optar a los Oscars de 2027 por normas de elegibilidad; la película de Los Javis continúa consolidándose como uno de los acontecimientos cinematográficos del año y como una de las producciones nacionales con mayor proyección de la temporada.

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