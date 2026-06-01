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La reflexión de Rocío Jurado sobre feminismo que sigue vigente 30 años después: “El único sujetador que me importa es el mental”

Este 1 de junio se cumplen 20 años del fallecimiento de una de las folclóricas más importantes de España

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Rocío Jurado, en el programa 'Un paseo por el tiempo'. (Archivo RTVE)
Rocío Jurado, en el programa 'Un paseo por el tiempo'. (Archivo RTVE)

Este 1 de junio de 2026 se cumplen 20 años de la muerte de Rocío Jurado, una de las mayores artistas de nuestro país. Tenía 62 años. Apodada como La más grande, su legado permanece con temas tan conocidas como Como una ola, Punto de partida o Se nos rompió el amor.

La cantante gaditana nacida en 1943 destacó no solo por tener una voz prodigiosa capaz de transitar entre la copla, el flamenco y la canción melódica, sino también por ser poseedora de personalidad arrolladora que rompió moldes en una época en la que no era común tener ideales feministas.

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Una de sus reflexiones recordadas tuvo lugar en 1995 durante su participación en el programa Un paseo por el tiempo, presentado por Julia Otero. En aquella conversación reivindicó el papel de las mujeres en la música y defendió la necesidad de que las canciones reflejaran una realidad diferente a la que durante décadas había predominado en las letras románticas.

Una canción “que rompió barreras”

“¿Y a usted no le da corte cantar así y contar a los cuatro vientos aquello de: ‘No siento nada al hacerlo contigo’?“, preguntó la actual presentadora de Onda Cero, haciendo referencia a la letra de Lo siento mi amor, tema sobre la desaparición del deseo sexual en la pareja.

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“No solamente no me da corte, sino que me siento muy orgullosa, porque esa es una canción que ha roto barreras que existían, que nunca una mujer se había atrevido a decir en una canción nada semejante”, afirmó Jurado, que recordó que en la música “siempre era el hombre el que dejaba a las mujeres llorando y con los niños”. “Las mujeres siempre llorando, esperando que él volviera. Y no es verdad, en nuestro tiempo eso no existe”, añadió.

Sin embargo, uno de los momentos más comentados de la conversación llegó cuando Otero, en tono distendido, le preguntó por su sostén: “Y una pregunta que no puedo resistir hacerle: ¿me puede decir su talla de sujetador?”.

La respuesta de Jurado pasó a formar parte de la historia de la televisión española. “¿Yo te lo voy a decir? No, no. el único sujetador que me importa es el mental que era el que tú te tenías que poner pa’ no hacerme esta pregunta".

Rocío Jurado en una imagen de archivo.
Rocío Jurado en una imagen de archivo.

De padres cantaores, Jurado heredó su gusto por la copla y el flamenco, ganando su primer concurso en 1958, cuando tenía apenas 15 años. Su determinación por dedicarse profesionalmente a la música fue tal que incluso llegó a modificar su fecha de nacimiento para poder actuar en tablaos flamencos de Madrid, donde no podían trabajar los menores. Aquella joven de Chipiona que se abrió paso cantando en locales nocturnos acabaría convirtiéndose en una de las artistas más importantes de la música española.

A lo largo de su carrera vendió más de 30 millones de discos, actuó en escenarios de referencia internacional como el Madison Square Garden de Nueva York y recibió reconocimientos como la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes o la de Hija Predilecta de la provincia de Cádiz. Jurado murió el 1 de junio de 2006 en Madrid, a los 61 años, tras enfermar con un cáncer de páncreas que había hecho público dos años antes.

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