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La construcción en España tira de talento de fuera de la UE ante la falta de mano de obra, pero las pymes no consiguen retenerlo

Un eurobarómetro de la Comisión Europea sitúa a la construcción como el principal sector demandante de trabajadores extracomunitarios entre las pymes españolas, en un contexto de fuerte escasez de mano de obra cualificada

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La construcción figura como la ocupación con mayor demanda de trabajadores de fuera de la Unión Europea entre las pequeñas y medianas empresas españolas. (Europa Press/MINCIT)
La construcción figura como la ocupación con mayor demanda de trabajadores de fuera de la Unión Europea entre las pequeñas y medianas empresas españolas. (Europa Press/MINCIT)

La construcción figura como la ocupación con mayor demanda de trabajadores de fuera de la Unión Europea entre las pequeñas y medianas empresas españolas, con un 28% de las firmas que buscan perfiles en ese sector lejos del continente, más del doble que la media comunitaria, situada en el 17%. Un dato que procede de un eurobarómetro publicado este lunes por la Comisión Europea, que también revela que contratar talento de terceros países es más fácil en España que en el resto de Europa, aunque no consigamos retenerlo.

Según el informe, el 67% de las pymes españolas considera sencillo incorporar trabajadores procedentes de países no comunitarios, un porcentaje que está muy por encima del 40% registrado como media en el conjunto de la UE. Sin embargo, la brecha se invierte cuando se trata de retener a esos empleados, ya que solo el 53% de las empresas españolas lo describe como un proceso fácil, frente al 62% de media europea. Es decir, que para atraer somos relativamente ágiles, pero para fidelizar no tanto.

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Y, pese a las condiciones relativamente favorables de acceso, la contratación de fuera de la UE sigue siendo una práctica minoritaria. Solo una de cada siete pymes europeas (14%) ha intentado reclutar trabajadores en terceros países. En España, la proporción de empresas que ni siquiera lo ha intentado alcanza el 75%, aunque ese dato mejora ligeramente el 79% registrado en el conjunto del bloque. Entre quienes sí lo han intentado, casi la mitad (46%) se ha topado con dificultades para encontrar personal con la cualificación requerida, una cifra que escala hasta el 70% entre las compañías que llevaron a cabo una búsqueda activa.

La construcción y la ingeniería civil, a la cabeza

Junto al sector de la construcción, la ingeniería civil ocupa el segundo puesto del ranking de ocupaciones más demandadas por las pymes españolas que recurren a la contratación extracomunitaria, con un 15% de las empresas, frente al 5% de la media de la UE. Ambos sectores reflejan la presión estructural que arrastra el mercado laboral en España, donde la escasez de mano de obra cualificada en oficios técnicos y de obra lleva años siendo un problema sin resolver.

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La barrera que más dificulta ese reclutamiento en España no coincide con la que frena a las empresas europeas. Aquí, el principal obstáculo es la dificultad para localizar candidatos adecuados, mencionada por el 43% de las pymes, frente al 25% en la UE. En el resto de Europa, el primer freno son los trámites administrativos (31%), un problema que en España señala solo el 14% de las firmas. El idioma es otro de los factores que en otros países actúa como filtro, pero que apenas pesa en España, ya que solo el 4% de las pymes lo cita como un impedimento, frente al 22% en el conjunto europeo.

El tamaño de la empresa, factor determinante

La disposición a buscar trabajadores fuera de la UE crece de forma directa con el tamaño de la empresa. Entre las microempresas de menos de nueve empleados, solo el 12% ha intentado contratar fuera del bloque. El porcentaje sube al 29% en las pequeñas empresas y al 39% en las medianas. La tendencia apunta a que cuanto mayor es la estructura organizativa, mayor es también la capacidad, y la necesidad, de asumir los costes y la gestión que implica un proceso de selección internacional.

Ante esa complejidad, las empresas europeas recurren con más frecuencia a agencias privadas de contratación cuando buscan perfiles fuera de la UE (21%) que en sus procesos de selección habituales (13%). La diferencia sugiere que una parte relevante del sector externaliza la burocracia inherente a este tipo de contratación.

“Las pymes necesitan encontrar personas con las competencias adecuadas para impulsar la competitividad de la UE”, ha afirmado Roxana Mînzatu, vicepresidenta ejecutiva para Derechos Sociales de la Comisión Europea, en un comunicado difundido este lunes. Mînzatu también ha anunciado que la futura bolsa de empleo europea EU Talent Pool actuará como punto de conexión entre vacantes en los países miembros y trabajadores cualificados procedentes de terceros países.

Colombianos, entre las nacionalidades extranjeras que más habitan en España - crédito Pexels
Colombianos, entre las nacionalidades extranjeras que más habitan en España - crédito Pexels

Un desconocimiento generalizado de los recursos disponibles

Otro de los datos del eurobarómetro de la CE es el nivel de desconocimiento sobre los mecanismos de apoyo existentes para la contratación internacional. En España, el 85% de las pymes afirma no saber qué servicios tiene a su disposición, por encima del 79% de media de la UE.

Además, las empresas españolas sitúan en primer lugar la necesidad de información y orientación sobre procedimientos (29%), seguida del apoyo para localizar candidatos (26%) y, en tercer lugar, el respaldo financiero (27%). En la UE, el orden se invierte, y el apoyo económico lidera las demandas (31%), por delante de la orientación procedimental.

Magnus Brunner, comisario de Interior y Migración de la Comisión Europea, ha reclamado este lunes medidas concretas para reducir las cargas administrativas. “Debemos ayudar a nuestras empresas a atraer talento”, ha dicho Brunner, quien también aboga por simplificar los procedimientos a través de la digitalización y la reducción de trámites.

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