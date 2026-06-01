Calviño da por superada la amenaza de Trump y avisa: “El gran cambio económico global solo acaba de empezar”

La presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño. H.Bilbao / Europa Press

La presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, considera que Europa ha logrado superar uno de los mayores desafíos comerciales de los últimos años: la amenaza de los aranceles impulsados por el presidente estadounidense Donald Trump. Sin embargo, advierte de que la economía mundial se encuentra inmersa en una transformación de gran calado que apenas está comenzando y que obligará a la Unión Europea a reforzar su autonomía estratégica en ámbitos como la energía, la seguridad y la defensa.

Durante una intervención celebrada este lunes en Bilbao, Calviño defendió que la respuesta de las empresas europeas ha sido más eficaz de lo que muchos anticipaban. Lejos de verse paralizadas por las tensiones comerciales o los cambios geopolíticos, las compañías del continente han encontrado nuevas oportunidades de crecimiento gracias a la diversificación de sus mercados.

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“Las empresas europeas han logrado adaptarse porque sus intercambios comerciales siguen creciendo tras encontrar nuevos mercados”, señaló la máxima responsable del BEI en declaraciones recogidas por Europa Press. A su juicio, esta capacidad de reacción ha permitido “desactivar la amenaza que suponían los aranceles de Trump” y demuestra la fortaleza del tejido empresarial europeo en un entorno internacional cada vez más complejo.

Menor dependencia de mercados concretos

Calviño destacó que, aunque puedan existir situaciones particulares en determinados sectores o compañías, la tendencia general es positiva. Según explicó, las empresas europeas han reducido su dependencia de mercados concretos y han ampliado sus horizontes comerciales, una estrategia que está permitiendo mantener el crecimiento económico pese a la incertidumbre global.

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No obstante, la exvicepresidenta del Gobierno español lanzó también un mensaje de cautela. En su opinión, el mundo atraviesa un momento de transición histórica cuyas consecuencias todavía no pueden medirse completamente.

La presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, ha destacado que la institución ha estado financiando "proyectos muy importantes" en el ámbito de la recuperación de combustibles y la seguridad energética para "reducir la dependencia estratégica con respecto a Rusia".

“Estamos viviendo un cambio muy profundo que solo está empezando a desplegarse”, afirmó. Considera que las transformaciones geopolíticas, económicas y tecnológicas que se están produciendo tendrán efectos duraderos sobre la economía mundial y obligarán a Europa a redefinir parte de sus estrategias de crecimiento.

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Acelerar la transición energética

Uno de los principales retos identificados por Calviño es la dependencia energética europea. La responsable del BEI insistió en que la incertidumbre derivada de los conflictos internacionales, especialmente en Oriente Próximo, demuestra la necesidad de acelerar la transición energética para reducir la exposición de Europa a los combustibles fósiles y fortalecer su autonomía.

En este sentido, defendió que el desafío pasa por movilizar grandes cantidades de inversión privada para financiar proyectos vinculados a las energías limpias, la eficiencia energética y las nuevas tecnologías sostenibles.

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Aunque reconoció que Europa avanza en la dirección correcta, alertó de que el verdadero desafío reside en la velocidad de ejecución. “Lo importante es el ritmo”, subrayó, convencida de que las empresas europeas cuentan con la capacidad tecnológica e industrial necesaria para liderar este proceso.

Las bolsas ganan músculo

La presidenta del BEI también se refirió a la aparente desconexión entre los mercados financieros y la situación geopolítica internacional. A pesar de las tensiones existentes en varias regiones del mundo, las bolsas continúan mostrando una notable fortaleza.

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Para Calviño, esta situación exige prudencia. “Los mercados financieros siguen en plena efervescencia, pero este tipo de escenarios pueden cambiar de la noche a la mañana”, advirtió.

Por ello, reclamó mantener una visión prudente en las previsiones económicas, en línea con las recomendaciones de los organismos internacionales y de los principales gobiernos europeos.

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Invertir en seguridad

Más allá de la economía, Calviño aprovechó su intervención para insistir en la necesidad de fortalecer la capacidad europea en materia de seguridad y defensa. En un contexto internacional cada vez más incierto, defendió la puesta en marcha de una estrategia común que permita coordinar recursos, capacidades industriales y tecnología militar entre los Estados miembros de la Unión Europea.

“Lamentablemente, todos preferiríamos dedicar más recursos a hospitales y educación, pero vamos a tener que seguir invirtiendo en seguridad y defensa”, afirmó.

La presidenta del BEI considera que Europa debe aprovechar el potencial de su industria para desarrollar una política paneuropea que reduzca dependencias externas y refuerce la capacidad de respuesta del bloque comunitario ante futuras crisis.

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Durante su intervención, también reivindicó el modelo europeo frente a quienes apuestan por liderazgos más centralizados o personalistas. Recordó que la Unión Europea está formada por 27 democracias con sensibilidades políticas diversas y defendió que esa pluralidad constituye una de sus principales fortalezas.

“Mientras otros levantan muros, Europa tiende puentes”, aseguró, destacando el papel de la UE como espacio de estabilidad, cooperación y prosperidad compartida.

País Vasco, un modelo económico y de innovación

Parte importante de su discurso estuvo dedicada al País Vasco, una comunidad que definió como un ejemplo de fortaleza económica e innovación. Calviño elogió la diversificación de su tejido productivo, la solidez de sus instituciones financieras y el peso de sectores estratégicos como la energía, la defensa, la industria aeroespacial o las nuevas tecnologías.

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La presidenta del BEI recordó que la institución ha destinado 2.300 millones de euros a proyectos en Euskadi durante los dos últimos años. Entre ellos figura el préstamo de 500 millones de euros firmado este mismo lunes con el lehendakari, Imanol Pradales, para mejorar la red sanitaria vasca y avanzar en proyectos de eficiencia energética.

Asimismo, destacó la participación del banco europeo en iniciativas como la ampliación del Puerto de Bilbao, el desarrollo del Tren de Alta Velocidad y diversos programas relacionados con vivienda, salud e innovación.

Para Calviño, Euskadi representa una de las regiones mejor posicionadas para aprovechar las oportunidades que ofrecen ámbitos emergentes como la inteligencia artificial, la bioeconomía, las ciencias de la salud o las energías del futuro. Un potencial que, según defendió, será clave para afrontar con éxito la nueva etapa económica que se abre para Europa.