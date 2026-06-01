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¿Seguridad vial o afán recaudatorio? Madrid es la ciudad que más multa, recauda 194,5 millones, tres veces más que Barcelona

El Ayuntamiento de la capital se embolsa en lo que va de año 344,5 millones de euros entre sanciones, impuesto de circulación y retirada de vehículos por grúa

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Cartel de Zona de Bajas Emisiones, en la Plaza de Cibeles, a 19 de marzo de 2026, en Madrid. (Jesús Hellín / Europa Press)
Cartel de Zona de Bajas Emisiones, en la Plaza de Cibeles, a 19 de marzo de 2026, en Madrid. (Jesús Hellín / Europa Press)

Madrid lidera la recaudación por multas de tráfico en 2026, con unos ingresos que alcanzan los 194,5 millones de euros. La cifra sitúa a la capital muy por encima del resto de ciudades españolas y multiplica por 3,4 la recaudación de Barcelona, su principal competidora, según el estudio elaborado por la entidad Dvuelta, especializada en la defensa de los conductores.

El informe subraya que, pese a que el presupuesto municipal de 2026 refleja un descenso del 6,7% respecto al año anterior, Madrid mantiene su liderazgo absoluto en ingresos por sanciones.

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Además, la capital concentra una parte muy significativa del sistema sancionador español: su recaudación por multas se acerca a la mitad de lo que ingresa la Dirección General de Tráfico (DGT) en toda la red de carreteras, excluyendo Cataluña y País Vasco.

Política sancionadora “agresiva” y expansión de controles

Según el análisis de Dvuelta, el elevado volumen de recaudación en Madrid se explica por una política sancionadora “especialmente agresiva”, así como por la expansión de las zonas de control y vigilancia en la ciudad. A ello se suma la creciente importancia de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), que han intensificado el número de sanciones en los últimos años.

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Barcelona, segunda en el ranking nacional, se sitúa a gran distancia con 125 millones de euros recaudados, 2,7 veces menos que Madrid. Ambas ciudades, junto con Sevilla y Palma de Mallorca, concentran la mayor parte de los ingresos por sanciones en el país.

Retraso en la agenda verde: sólo 17 de 149 municipios españoles cumplen con la normativa de las Zonas de Bajas Emisiones.

Las Palmas lidera el crecimiento y Palma reduce ingresos

El informe también destaca la evolución desigual entre capitales. Las Palmas de Gran Canaria registra el mayor incremento porcentual de toda España en 2026, con un aumento del 9,4% respecto al año anterior, hasta alcanzar los 9 millones de euros. Este crecimiento se atribuye a la intensificación de los controles y la ampliación de las zonas de vigilancia.

En el lado opuesto, Palma de Mallorca es la ciudad que más reduce su recaudación por multas, con un descenso del 11,1%. Le siguen Madrid (-6,7%) y Barcelona (-5,6%), lo que refleja una moderación general en algunas grandes ciudades pese al liderazgo de la capital.

En términos de recaudación por habitante, Palma de Mallorca encabeza la clasificación con 120,1 euros por persona, seguida de Bilbao (103,7 euros), Madrid (95,7 euros) y Sevilla (81,2 euros). La media de las diez principales capitales se sitúa en 80,8 euros por habitante, mientras que Zaragoza es la ciudad con menor previsión de ingresos, con 57,1 euros.

Impuesto de circulación y retirada por grúa

El informe incorpora un análisis más amplio que incluye, además de las sanciones, el impuesto de circulación (IVTM) y la retirada de vehículos por grúa. En conjunto, estos conceptos elevan la recaudación total de las principales ciudades españolas a más de 821 millones de euros en 2026.

De esa cifra, el 41,9% corresponde únicamente a Madrid, que ingresará 344,5 millones de euros sumando multas, IVTM y grúa. Barcelona ocupa de nuevo la segunda posición con 125 millones, seguida de Sevilla y Palma de Mallorca.

Un dato relevante del informe es que los ayuntamientos recaudan más por el impuesto de circulación (404,5 millones) que por las propias multas de tráfico (379,9 millones), una tendencia que se invierte respecto a 2025.

Riesgo de uso recaudatorio de las sanciones

El estudio concluye con una advertencia: existe el riesgo de que la función sancionadora pierda su carácter preventivo y acabe convirtiéndose en un instrumento de financiación para las administraciones locales.

En este contexto, el debate sobre el papel de las multas de tráfico vuelve a situarse en el centro de la agenda, especialmente en las grandes ciudades, donde la recaudación continúa creciendo de forma significativa año tras año.

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