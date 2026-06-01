España

ERC exige a Sánchez dar explicaciones en el Congreso “cuanto antes” sobre Zapatero y PSOE: “Con la que está cayendo...”

Elisenda Alamany ha trasladado la misma exigencia al presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa: ERC pedirá que comparezca en el Parlament para dar cuenta de las informaciones vinculadas a la financiación del PSOE en Cataluña

Guardar
Google icon
La secretaria general y portavoz de ERC, Elisenda Alamany. (Europa Press)
La secretaria general y portavoz de ERC, Elisenda Alamany. (Europa Press)

Esquerra Republicana ha exigido este lunes que Pedro Sánchez comparezca ante el Congreso de los Diputados “cuanto antes” para dar explicaciones sobre las investigaciones judiciales que afectan al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y al PSOE, en lugar de esperar a la semana posterior al Consejo Europeo del 18 y 19 de junio, como ha establecido el Ejecutivo.

“Con la que está cayendo, no puede esperar un mes en dar explicaciones”, ha advertido la secretaria general y portavoz de ERC, Elisenda Alamany, en rueda de prensa. La dirigente republicana ha reconocido que su partido es consciente de la existencia de “estructuras de Estado que actúan con motivaciones políticas”, pero ha indicado que el silencio ante los señalamientos judiciales “solo alimenta más las dudas”. “El PSOE no puede continuar como si nada mientras se multiplican estos señalamientos. Nosotros las sufrimos como los primeros”, afirmó.

PUBLICIDAD

El presidente del Gobierno admite "problemas y tropiezos" en plena tormenta por corrupción en el seno del PSOE.

Alamany ha trasladado la misma exigencia al presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa: ERC pedirá que comparezca en el Parlament para dar cuenta de las informaciones vinculadas a la documentación que la Unidad Central Operativa (UCO) solicitó sobre la financiación de la campaña del Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC) en las elecciones catalanas de 2024. La portavoz no ha precisado si su partido respaldará la petición de comparecencia ya registrada por Junts en la Cámara catalana.

¿Fin de la legislatura?

Ante la pregunta de si la legislatura está agotada, Alamany ha evitado aventurar una fecha electoral y recordó que la convocatoria de comicios es potestad del presidente del Gobierno. Aun así, ha advertido que existe una vía “más accidentada” para llegar a las urnas, en alusión a una eventual moción de censura. ERC descartó apoyar una moción instrumental liderada por el Partido Popular (PP). “ERC no dará aire a ninguna posibilidad de que aparezca una mayoría alternativa que quiera liquidar nuestro país, que quiera liquidar Cataluña“, subrayó.

PUBLICIDAD

En materia electoral, Alamany ha adelantado que este sábado ERC celebrará un Consell Nacional en el que se aprobará el reglamento para elegir al candidato a las próximas elecciones generales. La dirigente expresó su deseo de que sea el actual portavoz del partido en el Congreso, Gabriel Rufián, quien encabece la lista“Es uno de nuestros mejores activos”, ha señalado, aunque ha condicionado su presencia a la voluntad del propio diputado.

Por último, Alamany ha ersetado importancia a la investigación que el Tribunal Superior de Justícia de Cataluña (TSJC) lleva a cabo contra el diputado de ERC en el Parlament y exconseller de Interior, Joan Ignasi Elena, por un presunto delito de prevaricación en adjudicaciones irregulares en Altafulla (Tarragona). La portavoz ha calificado el procedimiento de “un trámite” y destacó que Elena se ha mostrado dispuesta a dar las explicaciones que sean necesarias ante la sede judicial.

(Con información de Europa Press)

Temas Relacionados

ERCPedro SánchezPSOEGobierno de EspañaPolítica EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este 2 de junio

Para ahorrar en tu factura, lo ideal es mantenerse actualizado sobre el precio promedio de la energía eléctrica y lo momentos del día en el que más barato está el servicio

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este 2 de junio

La tarta de queso vasca que ha conquistado a la Guía Michelin: “Utilizamos cuatro gramos de azul de vaca y una base de queso crema”

El restaurante Ama, en Tolosa, sirve una tarta de queso llena de sabor que hace homenaje a Beñat Telleria, un joven productor de la zona

La tarta de queso vasca que ha conquistado a la Guía Michelin: “Utilizamos cuatro gramos de azul de vaca y una base de queso crema”

Una testigo clave del juicio al hermano de Pedro Sánchez reconoce que no se le sustituyó durante la baja, pero que otra persona ocupa ahora la plaza

La acusación popular pide tres años de prisión para el hermano del jefe del Ejecutivo por delitos de prevaricación y tráfico de influencias. La Fiscalía solicita la absolución

Una testigo clave del juicio al hermano de Pedro Sánchez reconoce que no se le sustituyó durante la baja, pero que otra persona ocupa ahora la plaza

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 3

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 3

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 3 de las 14:00 horas

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una testigo clave del juicio al hermano de Pedro Sánchez reconoce que no se le sustituyó durante la baja, pero que otra persona ocupa ahora la plaza

Una testigo clave del juicio al hermano de Pedro Sánchez reconoce que no se le sustituyó durante la baja, pero que otra persona ocupa ahora la plaza

Ferraz desliza que hay un trato desigual en las investigaciones judiciales entre el PP y el PSOE: “Informes de la UCO rapidísimos para todo lo que sea socialista”

El excomisario Villarejo sostiene que Mariano Rajoy se aprovechó de una operación “oficial” sobre Bárcenas: “Fueron todos engañados por su ingenio”

Detenido un menor de edad por la filtración masiva de datos personales de miembros de instituciones sensibles del Estado

El Instituto Cervantes niega que su sede en Utrecht se haya vendido después del embargo decretado por la justicia

ECONOMÍA

Del 72% en Madrid al 29% en Extremadura: así varía el esfuerzo salarial para pagar el alquiler en cada comunidad autónoma

Del 72% en Madrid al 29% en Extremadura: así varía el esfuerzo salarial para pagar el alquiler en cada comunidad autónoma

La factura de la luz se dispara un 24% en mayo: el usuario medio pagará casi 15 euros más

El CIS estrena un sistema para identificar sus llamadas en encuestas telefónicas: cómo verificar si son oficiales y qué información pueden solicitar

La patronal de estaciones de servicio en España defiende la “transparencia” y “honestidad” de las gasolineras tras la rebaja del IVA a los carburantes

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

DEPORTES

El Mundial 2026, el ecosistema perfecto para los “ingenieros del caos”: así pueden la desinformación y la IA viralizar mentiras en minutos

El Mundial 2026, el ecosistema perfecto para los “ingenieros del caos”: así pueden la desinformación y la IA viralizar mentiras en minutos

La increíble historia de Adrián ‘Vitamina’ Silva, un futbolista de 55 años que sigue jugando los 90 minutos: “Estoy en mi mejor momento”

Rafa Jódar se sobrepone para remontar el partido ante Pablo Carreño y sellar su pase a cuartos de final de Roland Garros en el quinto set

La celebración de los aficionados del PSG tras ganar la Champions se va de madre: un muerto, casi 800 detenidos y siete policías heridos

Florentino Pérez, Ceferin y un dossier sobre los árbitros y el caso Negreira en la final de la Champions