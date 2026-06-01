ERC exige a Sánchez dar explicaciones en el Congreso “cuanto antes” sobre Zapatero y PSOE: “Con la que está cayendo...”

La secretaria general y portavoz de ERC, Elisenda Alamany. (Europa Press)

Esquerra Republicana ha exigido este lunes que Pedro Sánchez comparezca ante el Congreso de los Diputados “cuanto antes” para dar explicaciones sobre las investigaciones judiciales que afectan al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y al PSOE, en lugar de esperar a la semana posterior al Consejo Europeo del 18 y 19 de junio, como ha establecido el Ejecutivo.

“Con la que está cayendo, no puede esperar un mes en dar explicaciones”, ha advertido la secretaria general y portavoz de ERC, Elisenda Alamany, en rueda de prensa. La dirigente republicana ha reconocido que su partido es consciente de la existencia de “estructuras de Estado que actúan con motivaciones políticas”, pero ha indicado que el silencio ante los señalamientos judiciales “solo alimenta más las dudas”. “El PSOE no puede continuar como si nada mientras se multiplican estos señalamientos. Nosotros las sufrimos como los primeros”, afirmó.

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Alamany ha trasladado la misma exigencia al presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa: ERC pedirá que comparezca en el Parlament para dar cuenta de las informaciones vinculadas a la documentación que la Unidad Central Operativa (UCO) solicitó sobre la financiación de la campaña del Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC) en las elecciones catalanas de 2024. La portavoz no ha precisado si su partido respaldará la petición de comparecencia ya registrada por Junts en la Cámara catalana.

¿Fin de la legislatura?

Ante la pregunta de si la legislatura está agotada, Alamany ha evitado aventurar una fecha electoral y recordó que la convocatoria de comicios es potestad del presidente del Gobierno. Aun así, ha advertido que existe una vía “más accidentada” para llegar a las urnas, en alusión a una eventual moción de censura. ERC descartó apoyar una moción instrumental liderada por el Partido Popular (PP). “ERC no dará aire a ninguna posibilidad de que aparezca una mayoría alternativa que quiera liquidar nuestro país, que quiera liquidar Cataluña“, subrayó.

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En materia electoral, Alamany ha adelantado que este sábado ERC celebrará un Consell Nacional en el que se aprobará el reglamento para elegir al candidato a las próximas elecciones generales. La dirigente expresó su deseo de que sea el actual portavoz del partido en el Congreso, Gabriel Rufián, quien encabece la lista. “Es uno de nuestros mejores activos”, ha señalado, aunque ha condicionado su presencia a la voluntad del propio diputado.

Por último, Alamany ha ersetado importancia a la investigación que el Tribunal Superior de Justícia de Cataluña (TSJC) lleva a cabo contra el diputado de ERC en el Parlament y exconseller de Interior, Joan Ignasi Elena, por un presunto delito de prevaricación en adjudicaciones irregulares en Altafulla (Tarragona). La portavoz ha calificado el procedimiento de “un trámite” y destacó que Elena se ha mostrado dispuesta a dar las explicaciones que sean necesarias ante la sede judicial.

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(Con información de Europa Press)