España

Ferraz desliza que hay un trato desigual en las investigaciones judiciales entre el PP y el PSOE: “Informes de la UCO rapidísimos para todo lo que sea socialista”

La portavoz socialista, Monste Mínguez, critica la diferencia de velocidades y criterio en las causas abiertas e insiste en que se ha actuado con “contundencia y transparencia”

Guardar
Google icon
La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, en una rueda de prensa en la sede del partido en Ferraz. (EVA ERCOLANESE/Europa Press)
La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, en una rueda de prensa en la sede del partido en Ferraz. (EVA ERCOLANESE/Europa Press)

El PSOE se reúne por primera vez en Ferraz tras el “shock” de la imputación de Zapatero y la entrada de la UCO en la sede del partido en busca de pruebas sobre la operación orquestada por Santos Cerdán para impedir investigaciones que afectaban al partido.

A la espera de que el presidente del Gobierno dé las explicaciones oportunas en el Congreso a finales de este mes, el mensaje que sigue trasladando el partido es que el trato de la justicia está siendo “asimétrico” entre el PSOE y el PP, que en los casos que afectan a su partido van demasiado rápido y que en ninguno de ellos se están respetando las garantías procesales. Así se ha referido la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, quien ha criticado además las “malas prácticas” de la oposición para “derribar al Gobierno”.

PUBLICIDAD

Ha afirmado que, en el caso Kitchen, se han anulado los audios entre Cospedal y Villarejo como prueba “y por ello no se la investigó”, mientras que a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, se le imputó sin pruebas. En esta línea, ha añadido que, mientras Begoña Gómez cuenta con dos informes de la UCO, llevan un año esperando el informe sobre el novio de Ayuso. “Informes de la UCO rapidísimos para todo lo que sea socialista. ¿Esto es casualidad o es causalidad? Esto daña seriamente a las instituciones y proyecta serias dudas sobre la imparcialidad de los procesos", ha denunciado.

En esta línea, la portavoz socialista ha acusado al PP de saber con antelación del requerimiento en Ferraz, que parte de una causa judicial secreta, para poder usarla contra el ejecutivo en la sesión de control en el Congreso. “El partido está viendo que en el entorno de las investigaciones hay intereses claros para derribar al Gobierno”, ha afirmado. Mínguez ha insistido en que el partido ha actuado con transparencia y le ha hecho entrega de toda la documentación requerida por la UCO.

PUBLICIDAD

“Lo que no encontró la UCO es lo que sí encontró en Génova 13. Aquí encontraron tolerancia cero, transparencia y entrega de toda la documentación requerida. Y si se necesitan 12, 14 horas o una nueva visita, tenemos toda la voluntad de esclarecer los hechos”, ha sentenciado.

Noticia en ampliación

Temas Relacionados

PSOEPedro SánchezEspaña-NacionalEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El excomisario Villarejo sostiene que Mariano Rajoy se aprovechó de una operación “oficial” sobre Bárcenas: “Fueron todos engañados por su ingenio”

El excomisario enfrenta una petición de 19 años de cárcel por una presunta operación parapolicial para espiar al extesorero y sustraerle documentación comprometedora para el PP

El excomisario Villarejo sostiene que Mariano Rajoy se aprovechó de una operación “oficial” sobre Bárcenas: “Fueron todos engañados por su ingenio”

Detenido un menor de edad por la filtración masiva de datos personales de miembros de instituciones sensibles del Estado

El arrestado difundió información de integrantes de la Fiscalía, la Policía Nacional y la Guardia Civil, entre otras instituciones

Detenido un menor de edad por la filtración masiva de datos personales de miembros de instituciones sensibles del Estado

Avance de ‘Valle Salvaje’ del 1 al 5 de junio: José Luis destierra a Victoria y la llegada de Manuela revoluciona la Casa Grande

La nueva semana de la serie de época llega marcada por la aparición de un personaje clave, una inesperada propuesta de matrimonio y una decisión de Rafael que podría cambiarlo todo.

Avance de ‘Valle Salvaje’ del 1 al 5 de junio: José Luis destierra a Victoria y la llegada de Manuela revoluciona la Casa Grande

El Instituto Cervantes niega que su sede en Utrecht se haya vendido después del embargo decretado por la justicia

El organismo cultural se ha visto salpicado por las reclamaciones ante el recorte de las primas a las renovables de 2013

El Instituto Cervantes niega que su sede en Utrecht se haya vendido después del embargo decretado por la justicia

Del 72% en Madrid al 29% en Extremadura: así varía el esfuerzo salarial para pagar el alquiler en cada comunidad autónoma

Los españoles destinaron de media el 50% de su sueldo bruto a la renta mensual en 2025, según un estudio de Infojobs y Fotocasa

Del 72% en Madrid al 29% en Extremadura: así varía el esfuerzo salarial para pagar el alquiler en cada comunidad autónoma
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El excomisario Villarejo sostiene que Mariano Rajoy se aprovechó de una operación “oficial” sobre Bárcenas: “Fueron todos engañados por su ingenio”

El excomisario Villarejo sostiene que Mariano Rajoy se aprovechó de una operación “oficial” sobre Bárcenas: “Fueron todos engañados por su ingenio”

Detenido un menor de edad por la filtración masiva de datos personales de miembros de instituciones sensibles del Estado

El Instituto Cervantes niega que su sede en Utrecht se haya vendido después del embargo decretado por la justicia

Del 72% en Madrid al 29% en Extremadura: así varía el esfuerzo salarial para pagar el alquiler en cada comunidad autónoma

El exDAO defiende que el caso Kitchen fue una operación de inteligencia para localizar el dinero de Bárcenas en Suiza

ECONOMÍA

Del 72% en Madrid al 29% en Extremadura: así varía el esfuerzo salarial para pagar el alquiler en cada comunidad autónoma

Del 72% en Madrid al 29% en Extremadura: así varía el esfuerzo salarial para pagar el alquiler en cada comunidad autónoma

La factura de la luz se dispara un 24% en mayo: el usuario medio pagará casi 15 euros más

El CIS estrena un sistema para identificar sus llamadas en encuestas telefónicas: cómo verificar si son oficiales y qué información pueden solicitar

La patronal de estaciones de servicio en España defiende la “transparencia” y “honestidad” de las gasolineras tras la rebaja del IVA a los carburantes

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

DEPORTES

El Mundial 2026, el ecosistema perfecto para los “ingenieros del caos”: así pueden la desinformación y la IA viralizar mentiras en minutos

El Mundial 2026, el ecosistema perfecto para los “ingenieros del caos”: así pueden la desinformación y la IA viralizar mentiras en minutos

La increíble historia de Adrián ‘Vitamina’ Silva, un futbolista de 55 años que sigue jugando los 90 minutos: “Estoy en mi mejor momento”

Rafa Jódar se sobrepone para remontar el partido ante Pablo Carreño y sellar su pase a cuartos de final de Roland Garros en el quinto set

La celebración de los aficionados del PSG tras ganar la Champions se va de madre: un muerto, casi 800 detenidos y siete policías heridos

Florentino Pérez, Ceferin y un dossier sobre los árbitros y el caso Negreira en la final de la Champions