Ferraz desliza que hay un trato desigual en las investigaciones judiciales entre el PP y el PSOE: “Informes de la UCO rapidísimos para todo lo que sea socialista”

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, en una rueda de prensa en la sede del partido en Ferraz. (EVA ERCOLANESE/Europa Press)

El PSOE se reúne por primera vez en Ferraz tras el “shock” de la imputación de Zapatero y la entrada de la UCO en la sede del partido en busca de pruebas sobre la operación orquestada por Santos Cerdán para impedir investigaciones que afectaban al partido.

A la espera de que el presidente del Gobierno dé las explicaciones oportunas en el Congreso a finales de este mes, el mensaje que sigue trasladando el partido es que el trato de la justicia está siendo “asimétrico” entre el PSOE y el PP, que en los casos que afectan a su partido van demasiado rápido y que en ninguno de ellos se están respetando las garantías procesales. Así se ha referido la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, quien ha criticado además las “malas prácticas” de la oposición para “derribar al Gobierno”.

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Ha afirmado que, en el caso Kitchen, se han anulado los audios entre Cospedal y Villarejo como prueba “y por ello no se la investigó”, mientras que a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, se le imputó sin pruebas. En esta línea, ha añadido que, mientras Begoña Gómez cuenta con dos informes de la UCO, llevan un año esperando el informe sobre el novio de Ayuso. “Informes de la UCO rapidísimos para todo lo que sea socialista. ¿Esto es casualidad o es causalidad? Esto daña seriamente a las instituciones y proyecta serias dudas sobre la imparcialidad de los procesos", ha denunciado.

En esta línea, la portavoz socialista ha acusado al PP de saber con antelación del requerimiento en Ferraz, que parte de una causa judicial secreta, para poder usarla contra el ejecutivo en la sesión de control en el Congreso. “El partido está viendo que en el entorno de las investigaciones hay intereses claros para derribar al Gobierno”, ha afirmado. Mínguez ha insistido en que el partido ha actuado con transparencia y le ha hecho entrega de toda la documentación requerida por la UCO.

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“Lo que no encontró la UCO es lo que sí encontró en Génova 13. Aquí encontraron tolerancia cero, transparencia y entrega de toda la documentación requerida. Y si se necesitan 12, 14 horas o una nueva visita, tenemos toda la voluntad de esclarecer los hechos”, ha sentenciado.

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