Los mejores libros para empezar el mes de junio: de John Connolly a Milena Busquets, pasando por lo nuevo de Jonas Jonasson y María Oruña

Descubre los lanzamientos más esperados para la primera semana de junio de 2026 en el panorama literario.

Una vez iniciada la Feria del Libro de Madrid, con las casetas montadas en el Retiro para más de dos semanas, las novedades editoriales no paran de llegar. En ese sentido, esta primera semana del mes de junio resulta de lo más fructífera.

Además de los libros que resaltaremos a continuación como recomendaciones de la semana, hay muchas novedades interesantes más de las que iremos hablando. Por ejemplo, Mister Ángel del Río. Novela de los nombres, de Enrique Andrés Ruiz (Periferia), que repasa la historia de este hispanista, acólito de la Generación del 27 y que acompañó a Federico García Lorca en el viaje en el que éste alumbraría Poeta en Nueva York.

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Además, se publica una nueva novela de una de las grandes damas del thriller en nuestro país, María Oruña, que presenta La Cámara de las Maravillas (Plaza&Janés), ambientado en el mundo del arte.

‘Los falsarios’, de Adolfo García Ortega

‘Los falsarios’, de Adolfo García Ortega (Impedimenta)

El 24 de julio de 1969, el teniente Thorndike aguarda el regreso de los astronautas del Apolo XI. A partir de ese momento, el libro plantea una historia alternativa sobre la Luna, explorando cómo distintos personajes, a lo largo de los siglos, poblaron el satélite con relatos ficticios, invenciones y fraudes.

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Entre los personajes que aparecen se encuentran Julio Verne, el Abate Marchena, José de Espronceda y Émile-Marie Wolf, quien imaginó la Luna como una réplica distorsionada de la sociedad humana. El libro se inspira en el estilo de Umberto Eco, la creatividad literaria de Georges Perec y las biografías ficticias de Marcel Schwob, proponiendo una mirada lúdica y alternativa sobre el satélite terrestre.

‘Cortocircuito’, de Wolf Haas

La portada del libro 'Cortocircuito' de Wolf Haas, publicado por Seix Barral y traducido por Carles Andreu.

El escritor austríaco regresa con esta historia que desarrolla dos líneas narrativas entrelazadas. Por un lado, narra la vida de Franz Escher, marcada por la muerte accidental de un electricista llamado Marko durante una reparación. Por otro, presenta esa misma historia como el libro que lee un 'exmafioso’, también llamado Marko, quien adopta la identidad de electricista.

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Escher, dentro de la trama, iniciará una investigación sobre la vida de Marko y realizará un viaje para salvar a la hija de este de la mafia, siguiendo los acontecimientos del libro. Mientras tanto, el Marko lector se mueve entre los sucesos que protagoniza bajo una identidad falsa, manteniendo el eje central de la obra. Un libro repleto de espejos, que ha sido un acontecimiento en Alemania.

‘Hijos de Eva’, de John Connolly

La portada de 'Hijos de Eva' de John Connolly (Tusquets), dentro de la serie del detective Charlie Parker.

El escritor irlandés alcanza con su mítica serie de Charlie Parker su libro número 23. Tras la excelente Los mensajeros de la oscuridad, el detective asumirá la investigación de la desaparición de Wyatt Riggins a instancias de Zetta Nadeau, artista de Maine.

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La única pista inicial es un mensaje hallado en un teléfono: “CORRE”. Parker descubre que Riggins, exmilitar, estuvo relacionado con el secuestro de cuatro menores en México. Esto lo lleva a enfrentarse a un cártel mexicano y a una red de tráfico de antigüedades. La búsqueda se intensifica cuando el líder del cártel ordena encontrar a los niños empleando cualquier medio, recurriendo a individuos carentes de escrúpulos.

Después de más de veinte títulos, la serie no muestra signos de estancamiento y sigue abriendo caminos inesperados.

‘Tengo miedo torero’, de Pedro Lemebel

La portada del libro 'Tengo miedo torero' de Pedro Lemebel (Seix Barral), con prólogo de Alana S. Portero.

Se recupera la emblemática novela del artista y activista LGTBI, Pedro Lemebel que narra la relación entre una travesti, a la que llaman ‘Loca del Frente’ y Carlos, un militante joven del Frente Patriótico Manuel Rodríguez que está implicado en el atentado fallido contra Augusto Pinochet.

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La historia se sitúa en 1986, en un contexto de fuerte agitación política, con manifestaciones, cortes de luz y una atmósfera musical compuesta por boleros y baladas populares. El relato también se detiene en aspectos de la vida privada del dictador Pinochet, incluyendo la influencia de su esposa Lucía y su interés por la moda de Nina Ricci.

Esta nueva edición cuenta con un prólogo, escrito por Alana S. Portero, quien destaca que el desenlace de la operación del Frente Patriótico es conocido, pero sostiene que la novela representa una “balada cueca de la más grande y hermosa derrota del mundo”, exaltando el valor y la luz que esa generación de militantes aportó, pese al fracaso.

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‘Todos siguen ahí’, de Lianda Ní Chuinn

Esta es la cubierta del libro 'Todos siguen aquí' de Liadan Ní Chuinn publicado por Feltrinelli. Traducción de Magdalena Palmer.

El primer libro de Liadan Ní Chuinn, reúne relatos situados en el norte de Irlanda donde la vida cotidiana de madres, padres, hijos y desconocidos se ve atravesada por las huellas de una violencia pretérita. El eje del libro recae en el silencio, la ausencia y la memoria como una herida persistente. Entre las escenas que se narran aparecen un estudiante de anatomía fascinado por un cuerpo sin vida, una niña que pasa la jornada en un autobús de dos pisos, un museo donde surgen arreglos florales en distintos lugares y una madre fallecida cuya muerte deja una marca en la alfombra que nadie menciona, aunque todos la advierten.

La obra, articula lo personal y lo político para mostrar cómo las consecuencias de los conflictos se extienden por generaciones, incluso afectando a quienes no los experimentaron directamente. La autora se consolida como una figura emergente en la literatura irlandesa.

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‘Serpiente’, de Alfredo Andonie

Portada de 'Serpiente' de Alfredo Andonie, publicada por Alfaguara.

De alguna manera, esta novela podría dialogar con Tengo miedo torero de Lembel. Se sitúa en Santiago a fines de los años sesenta y principios de los setenta, y expone la vida nocturna y la escena gay en un clima de tensión política. El protagonista, Baltazar, es un joven prostituto que recorre distintos lugares de la ciudad en busca de clientes, entablando vínculos con personas de orígenes y posturas diversas, conectadas por el deseo en un ambiente de incertidumbre.

La imagen de una serpiente que atraviesa las calles funciona como metáfora del movimiento constante y del desborde que caracteriza tanto al personaje central como al desarrollo del relato. El texto muestra encuentros en bares, plazas, cines y cabarets, donde la noche actúa como espacio de convergencia para deseos e intereses opuestos.

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Las relaciones entre los personajes están marcadas por la situación política del país, que introduce un clima de amenaza sobre el porvenir y sobre la posibilidad de experimentar el deseo abiertamente. La escritura del autor combina un tono erótico con una estructura narrativa firme que refleja la intensidad del momento histórico.

La obra aspira a ocupar un lugar en la literatura queer latinoamericana, gracias a su modo de retratar la sensibilidad chilena y la representación del deseo homosexual en un contexto de crisis social.

‘Mujeres elegantes’, de Milena Busquets

La imagen muestra la portada de la novela 'Mujeres elegantes' de Milena Busquets, con una ilustración de una joven de perfil (Lumen)

La autora de Todo esto pasará, reúne una serie de textos que abordan temas como el amor, la amistad, la maternidad, el paso del tiempo, la literatura y el estilo. La autora propone que la vida y el arte ocupan un lugar más relevante que la elegancia, combinando en su escritura una perspectiva personal, reflexiva y humorística. El libro mezcla elementos de ensayo, autobiografía y poesía.

Busquets integra referencias a autores como Proust, lugares como Cadaqués, el recuerdo materno, la ropa y las relaciones personales, otorgando a lo cotidiano un valor literario. La obra se caracteriza por un tono irónico y dinámico, y explora la tensión entre la belleza y el dolor, así como entre el placer y la cicatriz emocional.

‘Te hice un dios’, de Marcos Augusto

'Te hice dios' de Marcos Augusto (Random House)

Te hice dios, de Marcos Augusto, narra la historia de dos hombres que se conocen en un chat sexual, donde uno busca infectarse de VIH y el otro acepta transmitirlo. Este encuentro inicial lleva a una relación que pasa de ser esporádica a convertirse en pareja, abordando el deseo, la decadencia física, el uso de aplicaciones y la confianza en la ciencia y lo irracional.

La novela profundiza en la tensión entre el deseo y la pulsión de muerte, utilizando una prosa que alterna el ritmo poético con la precisión en la construcción psicológica y ambiental. La trama se expande hacia lo cotidiano, mostrando cómo el miedo y la mentira influyen en la relación y cómo la voz narradora analiza a ambos integrantes de la pareja.

Más allá del vínculo principal, el libro trata el duelo, la culpa y la memoria, y cuestiona la influencia de las aplicaciones en la vida íntima y las distorsiones que provoca la necesidad afectiva. El amante se describe como una figura obsesiva, abriendo un diálogo entre arte y literatura. Un impactante debut destinado a generar debate y convertirse en un referente.

‘El aguardiente bendito de Algot y Anna Stina’, de Jonas Jonasson

La portada del libro de Jonas Jonasson, 'El aguardiente bendito de Algot y Anna Stina' (Salamandra).

El autor de El abuelo que saltó por la ventana y se largó, regresa con su mezcla de humor y reflexión. Su nueva novela se desarrolla en el siglo XIX en la región sueca de Värend. La trama sigue a Algot Olsson y Anna Stina, quienes, impulsados por la pobreza, fundan una destilería clandestina utilizando una receta de aguardiente conocida por su pureza. El relato muestra cómo este emprendimiento atrae la atención de la nobleza local, en particular del conde Bielkegren y su hijo, quienes buscan apropiarse del negocio al considerarlo un medio rápido de enriquecimiento en un contexto de carencias materiales, religiosidad y tensiones políticas.

Una obra de estirpe picaresca con la inconfundible ironía del autor que transforma la historia de Suecia en espejo de las debilidades humanas.

‘Un matrimonio en alta mar’, de Sophie Elmhirst

'Un Matrimonio en Alta Mar' de Sophie Elmhirst, publicada por Narrativa Salamandra.

El relato reconstruye la historia de Maurice y Maralyn, quienes abandonaron su vida en Inglaterra para construir un velero y partir rumbo al Pacífico. El viaje, pensado como un camino hacia la libertad y una existencia distinta, se verá interrumpido cuando un cachalote destruya la embarcación y obligue a la pareja a enfrentarse a la supervivencia en alta mar.

El libro se sostiene en tres planos: la aventura marítima, el deseo de independencia y la presión que sufre la pareja frente al aislamiento y la escasez. La narración pone el foco más allá del accidente, mostrando cómo el encierro y la adversidad afectan la convivencia y exponen los conflictos internos. Uno de los grandes fenómenos de la no ficción del año.

‘El juego del silencio’, de Gil Pratsobrerroca

La portada de 'El Juego del Silencio' de Gil Pratsobrerroca (Reservoir Books)

La primera novela de Gil Pratsobrerroca narra la desaparición de Valèria Costa, una niña de siete años recién llegada con su familia a un pueblo del Pirineo catalán. La investigación policial obliga a los padres a enfrentar y revelar secretos personales, en un contexto rural que esconde aspectos oscuros tras una fachada apacible. La estructura de la obra se apoya en cambios de perspectiva y una sucesión de flashbacks, lo que mantiene la atención del lector, convirtiendo al lector casi en voyeur.

La reina Letizia ha inaugurado la Feria del Libro de Madrid, donde visitó varias casetas, se interesó por las últimas novedades editoriales y compartió momentos cercanos con el público, libreros y escolares.

El silencio y lo no dicho aparecen como elementos centrales del relato y el estilo resulta de lo más sobrio y detallista, sin elementos innecesarios, y con una impronta propia dentro del género del thriller psicológico europeo.

La novela ha logrado encabezar listas de ventas en catalán y se presenta como un éxito sostenido dentro del género, convirtiéndose en una de las sorpresas de la temporada.

‘La bola’, de Daniel Verdú

La portada del libro 'La bola' de Daniel Verdú (Alfaguara)

El texto aborda el fenómeno de Mar de Marchis, quien ingresó en la esfera pública española en 2011 presentándose como una abogada siciliana vinculada a figuras políticas y mediáticas, aunque su identidad nunca pudo ser comprobada. A través de recursos como fotografías ajenas y una voz transmitida por terceros, consolidó su influencia sin mostrarse en persona, llegando a fundar una revista, Jot Down, y establecer vínculos relevantes en el sector cultural y periodístico.

El libro La bola narra este caso y analiza el impacto real que tuvo la construcción de una identidad apócrifa en una época marcada por la crisis económica y la transformación de la noción de verdad. La trama muestra cómo Mar de Marchis utilizó el anonimato y la ambigüedad para sostener su papel público, evidenciando la posibilidad de influir y generar autoridad en ausencia de una existencia verificable.