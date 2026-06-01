Una testigo clave del juicio al hermano de Pedro Sánchez reconoce que no se le sustituyó durante la baja, pero que otra persona ocupa ahora la plaza

Rosario Mayoral declara ante el tribunal no saber de antemano que la plaza de coordinador de conservatorios estaba destinada a David Sánchez.

Ha arrancado este lunes en Badajoz el juicio al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón, por su presunta contratación irregular en la Diputación, primero como coordinador de actividades de los conservatorios y posteriormente como jefe de la Oficina de Artes Escénicas.

Una de las testigos clave del caso, la directora del Conservatorio Superior de Música de Badajoz Rosario Mayoral, entre 2020 y 2025, ha declarado que nadie la sustituyó durante el tiempo que estuvo de excedencia y de baja en su puesto como coordinador de actividades de los conservatorios de la Diputación de Badajoz.

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La declaración de Mayoral, que llegó después de que el tribunal de la Audiencia de Badajoz decidiera retirar de la causa el presunto delito de aceptación de nombramiento ilegal al entender que ya ha prescrito como delito leve, se prolongó más de 40 minutos. Y aunque reconoció que su puesto quedó vacío durante su baja, también admitió que hoy otra persona que lo ocupa ahora, ya que se ha vuelto a convocar la plaza.

La acusación popular, encabezada por el pseudosindicato Manos Limpias, pide tres años de prisión para el hermano del jefe del Ejecutivo por delitos de prevaricación y tráfico de influencias. La Fiscalía, por su parte, solicita la absolución.

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La exdirectora del Conservatorio Superior de Badajoz declaró que no le pidieron opinión sobre la plaza creada para el hermano de Pedro Sánchez ni consideraba que respondiera a una necesidad urgente.

Sobre el nombre del “hermanísimo” con el que se supone que se referían a David Sánchez, Mayoral ha declarado que tuvo conocimiento del apodo después de la adjudicación de la plaza. Tampoco “le consta” ni sabía que la plaza de coordinación iba a ser para David Sánchez antes de que fuera adjudicada.

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Según declaraciones recogidas por Europa Press, Mayoral confirmó ante el tribunal que conoce “a muchos” de los investigados, con quienes mantiene “una relación laboral, no de amistad”. La exdirectora explicó que, en la práctica, no existía una coordinación formal entre los dos conservatorios —uno de formación elemental y otro superior— aunque sí había una persona, Emilio González, ya jubilado, que se encargaba de coordinar actividades entre ambos centros.

El hermano del presidente del gobierno, David Sánchez, y el exlíder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, este jueves en la Audiencia de Badajoz (EFE/ Ballesteros POOL9

Sobre el origen de la plaza que ocupó David Sánchez, Mayoral aseguró desconocer de quién partió la iniciativa y consideró que “en principio no” respondía a una necesidad real, dado que “siempre hay necesidades más urgentes, sobre todo de profesorado”. La testigo también afirmó que no le pidieron opinión sobre el puesto ni sobre sus funciones, y que no le constaba que la plaza estuviera destinada de antemano a David Sánchez.

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Mayoral ha explicado también que conoció a David Sánchez cuando llegó al conservatorio en el verano de 2017, aunque precisó que durante su etapa como directora “no coincidió en mucho tiempo” con él, ya que estuvo de excedencia, luego de baja, y durante la pandemia del covid todo el personal tenía permiso para teletrabajar. En ese periodo de ausencia, “no hubo nadie que lo sustituyese”, subrayó la exdirectora.

Sobre el despacho que utilizaba Sánchez en el conservatorio, Mayoral detalló que durante su baja el espacio fue ocupado por la secretaria del centro, y que al reincorporarse fue nombrado jefe de la Oficina de Artes Escénicas. “Según nos comentó él, iba a tener un despacho ya fuera del conservatorio y por eso dejó ese despacho”, relató la testigo.

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A preguntas de la acusación popular sobre las funciones de esa nueva oficina, Mayoral respondió con claridad: “las desconozco”. Señaló que entendió el cambio de puesto como “una evolución natural de su puesto de trabajo”, aunque reconoció desconocer el proyecto que Sánchez presentó para acceder al cargo. A preguntas de la defensa, la exdirectora confirmó que en la actualidad hay otra persona como coordinador de actividades en los conservatorios y que el proyecto Ópera Joven, del que se encargaba David Sánchez, “ha continuado”.

El juicio, que arrancó el 28 de mayo de 2026 ante la Audiencia Provincial de Badajoz, involucra a David Sánchez y a otras diez personas, entre ellas el exlíder del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo. La causa sostiene que la plaza fue creada ad hoc para el hermano del presidente, aprovechando su relación familiar con el entonces secretario general del partido.

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