‘Los domingos’ gana el Goya a la Mejor Película: “Esperamos que en los próximos diez años los datos de este premio no nos sonrojen”

La película de Alauda Ruiz de Azúa se ha impuesto al resto de nominadas en la categoría que ha cerrado la gala celebrada en el Edificio Fórum de Barcelona

Imagen de 'Los domingos', la
Imagen de 'Los domingos', la película de Alauda Ruíz de Azúa. (Movistar Plus+)

La 40a edición de los Premios Goya ha concluido con el Premio a la Mejor película para Los domingos, la película de Alauda Ruiz de Azúa que ha triunfado en la gala del Edificio Fórum de Barcelona logrando imponerse en cinco categorías categorías en total, incluyendo esta última donde se ha impuesto a Maspalomas, Sorda, La cena y Sirat, el resto de nominadas.

La película sobre una joven que decide convertirse en monja de clausura frente a la opinión (a favor y en contra) de sus familiares ha sido una de las más aclamadas del año en el cine español, tanto por parte del público como de la crítica. Prueba de ello son los 4,3 millones de euros recaudados en la taquilla nacional y la recogida de otros premios como la Concha de Oro del Festival de San Sebastián.

trailer de 'Los domingos'.

“Esperamos que en los próximos diez años los datos de este premio no nos sonrojen”

De este modo, la película de Alauda Ruiz de Azúa ha sido una de las grandes vencedoras de la noche tras obtener varios de los premios habitualmente más valorados de la gala, como el de Mejor guion original y el de Mejor dirección. En este sentido, tanto la cineasta como las productoras de la película han querido destacar el pequeño número de producciones lideradas por mujeres que han triunfado en las categorías principales.

“Esperamos y confiamos que en los próximos diez años, no hay por qué esperar cuarenta, los datos de este premio a Mejor película no nos sonrojen”, decían en el último discurso de la gala. “Ojalá seguir apostando por historias y por películas que hablen de nuestras contradicciones, no de las ajenas, y compartirlas con ese gran público que tenemos en nuestro país”.

Los productores de la cinta
Los productores de la cinta ´Los Domingos´ tras recibir el Goya a mejor película durante los Premios Goya en su 40 edición, este sábado en el Auditorio Fórum CCIB de Barcelona. (Alberto Estévez/EFE)

La categoría más importante de todas

Con la entrega del Goya a la Mejor película ha dado por concluida la gala de los premios más importantes del cine español, los cuales han cumplido cuarenta ediciones desde su primera entrega en 1987. Por aquel entonces, la ganadora a Mejor película fue El viaje a ninguna parte, de Fernando Fernán Gómez. Desde entonces, una larga lista de títulos destacados se han subido al escenario para recoger el cabezón más importante de todos.

En las ediciones más recientes, por ejemplo en 2024, la película que obtuvo el Goya a la Mejor Película fue La sociedad de la nieve dirigida por J. A. Bayona, que además dominó la gala con 12 premios. Más curioso fue el resultado de la edición de 2025, cuando la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España hizo historia al entregar por primera vez el premio ex aequo a El 47 y La infiltrada tras un empate en el número de votos.

En esta edición, todos los directores de las películas nominabas se estrenaban en esta categoría, en contraste con otros cineastas como Alejandro Amenábar, Fernando Trueba o Pedro Almodóvar, quien ostenta el récord de galardones a la Mejor película con un total de cuatro por Mujeres al borde de un ataque de nervios, Todo sobre mi madre, Volver y Dolor y gloria. Sin embargo, solo hay cuatro casos en los que haya ganado una película dirigida por una mujer: la ya mencionada La infiltrada (de Arantxa Echevarría), La vida secreta de las palabras (de Isabel Coixet), La librería (de la misma directora) y Las niñas (de Pilar Palomero). Una lista a la que ahora se unirá Los domingos.

