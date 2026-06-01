El precio máximo y mínimo de la luz en España para este 2 de junio

La tarifa del servicio de la luz cambia cada hora (Europa Press)

Antes de encender la televisión, conectar el ordenador, jugar con la consola, poner la lavadora o activar el aire acondicionado, consulta cuál es el mejor momento del día para usar la energía eléctrica.

Aquí están las tarifas de la luz, así como las horas del día más altas y más baratas del servicio para este martes 2 de junio.

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Precio de la luz

Día: 2 de junio

Tarifa promedio: 50.96 euros por megavatio hora

Tarifa máxima: 116.14 euros por megavatio hora

Tarifa más baja: -0.06 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad por hora

El precio medio, máximo y mínimo del servicio de la luz (EFE)

A lo largo de este martes 2 de junio, el precio de la luz por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 116.14 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 100.05 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la luz será de 101.64 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 94.65 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la luz será de 93.12 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 93.71 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la electricidad será de 101.0 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la luz será de 90.55 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 59.32 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 18.19 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 1.2 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la electricidad será de -0.0 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la luz será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de -0.04 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la luz será de -0.06 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.75 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la luz será de 10.02 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la electricidad será de 74.02 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 93.62 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 92.3 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la luz será de 82.8 euros por megavatio hora.