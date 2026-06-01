Detenido un menor de edad por la filtración masiva de datos personales de miembros de instituciones sensibles del Estado

Imagen de archivo: Agente de la Policía Nacional. (POLICÍA NACIONAL)

La Policía Nacional ha detenido en Granada a una persona menor de edad por la filtración masiva de datos personales de miembros de instituciones sensibles del Estado. Esta difusión había puesto en alerta a las autoridades por el riesgo inmediato que suponía para la seguridad de los afectados y para la seguridad nacional, según la propia Policía Nacional.

El arresto se ha producido después de que el investigado publicara en portales de internet información personal de integrantes del INCIBE, el Ministerio Fiscal, el Consejo de Seguridad Nacional, la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria. La detención se llevó a cabo el miércoles 27 de mayo.

PUBLICIDAD

Los agentes trabajaron hasta localizar al presunto autor, que es menor de edad según ha informado EFE, tras lo cual procedieron al registro de su domicilio. La Policía Nacional incautó de la vivienda diverso material informático y tecnológico, que ya está siendo analizado por los especialistas policiales.

Actualmente, la investigación la dirige el Juzgado de Instrucción número 22 de Madrid y se abrió al detectarse la difusión masiva de esos datos. Los agentes atribuyen al detenido un presunto delito de revelación de secretos.

PUBLICIDAD

La investigación analiza si hubo una red detrás de la publicación

La información difundida afectaba a integrantes de organismos y cuerpos considerados sensibles para el Estado. Entre ellos figuran el INCIBE, el Ministerio Fiscal, el Consejo de Seguridad Nacional, la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Hacienda y la Agencia Tributaria.

La Policía Nacional sostiene que la difusión masiva de esos datos generaba un riesgo inmediato para la seguridad y la integridad de los afectados, además de comprometer a las propias instituciones. El cuerpo policial sitúa el caso en el marco de las campañas de exposición masiva de datos personales en internet. Ese tipo de prácticas, añade la Policía Nacional, se conoce en el ámbito cibernético como doxing.

PUBLICIDAD

Según la Policía Nacional, el doxing puede facilitar amenazas, extorsiones o acciones coordinadas contra funcionarios públicos y organismos sensibles. La relevancia del caso aumentaba por la condición estratégica de las instituciones cuyos miembros habían quedado expuestos.

La Policía Nacional también subraya la rapidez con la que se activó el dispositivo por la naturaleza de la información publicada y por su posible impacto sobre la seguridad operativa de las instituciones afectadas. La operación continúa abierta para determinar la posible implicación de otras personas y desarticular por completo la red de perfiles vinculada a esta campaña de señalamiento y amenazas.

PUBLICIDAD