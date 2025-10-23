La actriz estadounidense Glenn Close, anunciada por sorpresa en ‘La bola negra’, la nueva película de Los Javis: “Será un honor trabajar con una leyenda como ella”

Glenn Close en una gala de premios en 2025. (REUTERS/Mario Anzuoni)

La actriz estadounidense Glenn Close ha sido la última sorpresa que, de momento, Los Javis nos han obsequiado mientras sigue adelante la producción de La bola negra, su próxima película. La intérprete, leyenda viva de Hollywood por películas como Mars Attacks!, Las amistades peligrosas o su papel de Cruella en 101 dálmatas. ¡Más vivos que nunca!, formará parte del reparto del proyecto, tal y como han anunciado los directores españoles y ha informado la revista Variety en exclusiva.

“Estamos muy contentos de confirmar a Glenn Close como parte del elenco de La bola negra”, afirman Javier Calvo y Javier Ambrossi en declaraciones recogidas por el citado medio. “Será un honor trabajar con una leyenda como ella, una actriz a la que siempre admiramos. Leyó el proyecto y se enamoró de él. Nosotros estamos enamorados de ella”. A lo largo de su carrera, la intérprete de 78 años ha ganado tres premios Emmy, tres Globos de Oro y tres premios Tony, a los que habría que sumar hasta ocho nominaciones a los Oscar.

Actualmente, prepara el estreno de nuevos proyectos como Puñales por la espalda: De entre los muertos o la serie Todas las de la ley. Además, no ha pasado desapercibida su participación en The Summer Book, donde ha acaparado los titulares por aparecer desnuda en una de sus escenas. “Fue idea mía”, reivindicaría la propia actriz. “En Finlandia, están mucho más acostumbrados a la desnudez que nosotros. No quería volver a vestirme”.

Tráiler 'Pedro x Los Javis'

Una película que adapta uno de los últimos textos de Lorca

La bola negra cuenta la historia de tres hombres con un estrecho vínculo construido a base de la sexualidad, el deseo, el dolor y la herencia. El texto adapta una de las últimas obras de teatro escritas por el famoso poeta y dramaturgo Federico García Lorca, quien no pudo concluirla, y de la que solo existen cuatro páginas. En su trabajo, Los Javis pretenden llevar a cabo una “reivindicación queer de una parte de la historia de nuestro país”, tal y como explicaron en su presentación en Madrid a principios de este año. “No pudo terminarla porque lo mataron. Era la primera vez que Federico iba a escribir a un protagonista explícitamente homosexual. Partimos de esa obra para crear una reflexión sobre lo que significa ser maricón a lo largo del tiempo, en tres épocas diferentes”.

De este modo, la fuerza del texto escrito por la pareja de cineastas fue lo que acabó por convencer a Glenn Close, quien ahora formará parte de un reparto encabezado por Penélope Cruz, Miguel Bernardeau, Carlos González, Lola Dueñas y el cantante Guitarricadelafuente. Fueron Los Javis quienes revelaron, durante el Festival de Cannes, todos los miembros del elenco de su esperadísimo nuevo proyecto (y al que se unirían más tarde otros nombres como los de Natalia de Molina, Albert Pla o Antonio de la Torre), después del éxito que cosecharon con producciones como La llamada y series como Paquita Salas o La Mesías.

El rodaje de La bola negra comenzó a finales de agosto en Burgos, en un plan que durante 12 semanas pasaría por otras localizaciones de Cantabria, Andalucía, la Comunidad de Madrid y zonas fuera de España. “Me tienen enamorada, son una pasada”, declararía la propia Penélope Cruz en una entrevista reciente con la revista Elle. Se trata de una producción que ha estado muy seguida desde su anuncio, y que ha contado con eventos tan inesperados como la muerte de un figurante de 78 años tras un accidente en la zona.

Noticia en ampliación.