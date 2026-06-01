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La patronal de estaciones de servicio en España defiende la “transparencia” y “honestidad” de las gasolineras tras la rebaja del IVA a los carburantes

La Ceees se ha mostrado “satisfecha” con los resultados del informe de la CNMC que concluye que esta medida se ha aplicado “de forma generalizada” en los últimos meses

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Una persona pone gasolina a su vehículo en una gasolinera (A. Pérez Meca - Europa Press)
Una persona pone gasolina a su vehículo en una gasolinera (A. Pérez Meca - Europa Press)

La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Ceees) reivindicó este sábado la “honestidad y la transparencia” de las gasolineras en la aplicación de la rebaja del IVA a los carburantes aprobada por el Gobierno para hacer frente a la crisis generada por el conflicto en Oriente Próximo. La patronal defiende que esta rebaja “se ha trasladado al consumidor final”, pese al “notable estrechamiento de los márgenes comerciales de las instalaciones”.

La Ceees emitió este mensaje en respuesta al comunicado de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de este viernes en el que el organismo regulador concluyó que la red de estaciones de servicio peninsular ha trasladado “de forma generalizada” esta rebaja fiscal aprobada por el Gobierno. No obstante, se detectaron “anomalías” en 54 gasolineras del país.

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La medida, aprobada el pasado mes de marzo a través del Real Decreto-ley 7/2026, redujo el IVA de los carburantes del 21% al 10%, además de rebajar el impuesto especial sobre hidrocarburos hasta los mínimos permitidos por la normativa europea, como medida para contener el impacto del encarecimiento energético provocado por la guerra en Irán.

La entidad se muestra “satisfecha” y “a la altura de las circunstancias”

La entidad nacional de empresarios del sector expresó su “profunda satisfacción” ante unos resultados de la CNMC que muestran que “las estaciones de servicio están haciendo las cosas bien” y que “ha demostrado estar a la altura de las circunstancias en un contexto económico de enorme complejidad”.

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“Desde el primer día de la entrada en vigor de las medidas fiscales, hemos insistido en que nuestro sector estaba actuando con total transparencia y responsabilidad, absorbiendo gran parte del impacto para proteger el bolsillo de empresas y particulares”, señala el presidente de Ceees, Javier de Antonio, quien considera que el regulador les ha dado la razón “de forma inapelable”.

Surtidor de gasolina (Europa Press)
Surtidor de gasolina (Europa Press)

Asimismo, la organización empresarial sostiene que las estaciones de servicio españolas han soportado en los últimos meses una “presión a todas luces injusta”. En su comunicado, atribuye esa situación a “sospechas infundadas” lanzadas, a su juicio, “de forma irresponsable” por determinados medios de comunicación, asociaciones de consumidores y miembros “destacados” de la Administración Pública.

En este sentido, el presidente de Cees indica en el comunicado que “da igual las dudas que algunos hayan querido sembrar sobre nosotros con fines partidistas o mediáticos”. “Las pymes de este sector cumplen rigurosamente la legalidad y seguirán trabajando con la misma honestidad de siempre, comprometidas con el bienestar de sus clientes”, concluye.

Los resultados del informe de la CNMC

Tras aprobar la medida fiscal de la rebaja del IVA a los carburantes, el Gobierno encargó a la CNMC supervisar si las gasolineras estaban cumpliendo realmente esta reducción en los precios finales y no absorbían el descuento para incrementar sus beneficios.

La CNMC monitorizó más de 10.500 estaciones de servicio en toda la península con datos disponibles sobre gasolina 95 y gasóleo A hasta el 30 de abril, comparando el comportamiento de cada instalación desde el inicio del conflicto de Irán con la evolución que se esperaba en condiciones normales para 2026.

Como resultados se obtuvo que la desviación promedio del margen bruto acumulado respecto al esperado para el conjunto de gasolineras ha sido negativa (-0,83 céntimos/litro en gasolina 95 y -4,40 céntimos/litro en gasóleo A). Estos datos reflejaron que, generalmente, las estaciones no incrementaron sus márgenes aprovechando la rebaja fiscal, sino que absorbieron parcialmente el impacto de la subida internacional del petróleo.

Únicamente 52 instalaciones se desviaron de su comportamiento esperado en más de 10 céntimos/litro y, de ellas, sólo dos superaron los 18 céntimos/litro en el caso de la gasolina 95. En gasóleo A, sólo 34 instalaciones se desviaron más de 5 céntimos/litro y ninguna superó los 10 céntimos/litro.

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