España

El CIS estrena un sistema para identificar sus llamadas en encuestas telefónicas: cómo verificar si son oficiales y qué información pueden solicitar

Desde el 25 de mayo los clientes de las principales compañías telefónicas pueden ver en las pantallas de sus móviles ‘Centro de Investigaciones Sociológicas’ si son seleccionados para un sondeo

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Primer plano de unas manos sosteniendo un smartphone negro. En la pantalla se ve el teclado numérico gris y blanco y un dedo marcando un número.
Primer plano de unas manos marcando un número en el teclado de un smartphone (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha llegado a un acuerdo con las principales compañías telefónicas para identificar sus llamadas cuando realiza encuestas oficiales en el marco de su actividad como organismo público. Esta medida se puso en marcha el pasado 25 de mayo y permitirá a los usuarios de estas empresas evitar posibles intentos de fraudes o suplantaciones.

Desde la semana pasada, los clientes de Movistar, MasOrange y Vodafone pueden ver en sus pantallas el denominativo ‘CIS: Centro de Investigaciones Sociológicas’ cuando reciban una llamada de la institución para realizar un sondeo. Estas encuestas tienen fines estadísticos y de análisis social, y forman parte de los estudios que el organismo desarrolla para conocer la opinión y realidad social de la ciudadanía.

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Con esta medida, el CIS pretende lograr una mayor eficacia a la hora de realizar sus encuestas y que el ciudadano sienta mayor seguridad y confianza en el momento de responder a los estudios que se realizan desde la institución, ante posibles llamadas fraudulentas vía telefónica.

Este nuevo método de identificación de llamadas refuerza el sistema de verificación telefónica que el CIS ya tenía disponible en su página web y que continuará vigente. Este servicio permite a los ciudadanos comprobar si el número desde el que han recibido una llamada corresponde al organismo y confirmar que la encuesta que se les realiza es de carácter oficial.

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Cómo verificar una llamada del CIS

El CIS realiza llamadas periódicas de forma aleatoria a ciudadanos de toda España para elaborar encuestas y estudios de opinión sobre asuntos de actualidad política, económica y social.

Las llamadas realizadas por el CIS en el marco de sus encuestas se identifican en la pantalla del teléfono como “Centro de Investigaciones Sociológicas”, junto con el número desde el que se realiza la llamada.

Esta opción solo está disponible por el momento para clientes de Telefónica, Vodafone y MasOrange. En algunos dispositivos de esta última, además del nombre del organismo, también puede mostrarse el logotipo institucional del CIS. No obstante, en algunos casos puede mostrarse solo el número, en función del dispositivo móvil.

El CIS cuenta además en su web con un buscador que permite introducir el número o extensión desde la que se ha recibido la llamada, para conocer si se corresponde con una encuesta oficial activa del organismo.

En el caso de seguir teniendo dudas, el usuario puede contactar con el CIS a través de los teléfonos oficiales de verificación: el 678 07 61 36 en horario de mañana (8:30 a 15:30 horas) y el 617 82 43 29 si de tarde (15:30 a 21:30 horas).

Qué datos puede solicitar el CIS

El CIS puede pedir en sus encuestas diferentes datos sociodemográficos que se tratan siempre conforme a la normativa española de protección de datos y garantizando la confidencialidad de las respuestas.

Entre los datos que recaban se incluyen, edad, sexo, nivel de estudios, municipio o provincia de residencia, intención de voto o creencias religiosas.

Mujer joven con camiseta azul oscuro, sujetando un smartphone a su oído mientras mira otro en su mano con "Desconocido" en pantalla. Iconos de alerta y candados flotan.
Una mujer joven atiende una llamada telefónica de un número desconocido, mostrando una expresión de duda y preocupación ante los riesgos de seguridad y estafas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por el contrario, el CIS avisa de que “nunca pedirá” información confidencial como nombre, apellidos, correo electrónico, DNI/NIE o datos bancarios de ningún tipo. Esto es así porque el organismo recoge respuestas con fines estadísticos y no datos para identificar a la persona entrevistada.

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