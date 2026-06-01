Del 72% en Madrid al 29% en Extremadura: así varía el esfuerzo salarial para pagar el alquiler en cada comunidad autónoma

Un cartel de 'Se Alquila' en una columna de ladrillo destaca en un barrio residencial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los inquilinos españoles destinaron de media el 50% de su salario bruto al pago de la vivienda en 2025, 10 puntos más que hace cinco años. Este porcentaje varía en función de la comunidad autónoma y provincia de residencia, destacando los casos de Barcelona, donde este gasto supuso el 76% del sueldo, y Madrid, con un 72%.

Así lo muestra el estudio Relación de salarios y vivienda en alquiler en 2025 publicado este lunes. El informe se basa en los datos de los sueldos medios de las ofertas de empleo de la plataforma InfoJobs y en los precios medios de la vivienda de alquiler del Índice Inmobiliario Fotocasa.

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El estudio subraya que el precio de la vivienda en alquiler en España cerró 2025 con un incremento anual del 6,9% y alcanzó en diciembre los 14,21 euros/m2 al mes, mientras que el salario bruto medio registrado por InfoJobs fue en 2025 de 27.336 euros, repartido en 2.278 euros brutos mensuales en 12 pagas.

Esto supone, según el estudio, que los españoles tuvieron que dedicar de media el año pasado la mitad de su sueldo al pago de una vivienda en alquiler de 80 metros cuadrados, muy por encima del 30% que recomiendan organismos como el Banco de España. Este esfuerzo medio para pagar un arrendamiento ha aumentado un 3% respecto a 2024 y hasta un 12% desde 2019.

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Aragón, la única comunidad donde desciende el porcentaje de salario destinado al alquiler

El estudio realizado por Fotocasa e Infojobs destaca que el dinero destinado a pagar el alquiler incrementó el año pasado en 14 de las 17 comunidades autónomas de España, mientras que en Navarra y Madrid se mantuvo y solo descendió en Aragón.

Además, los inquilinos de cinco comunidades dedicaron más del 50% de su salario en pagar una vivienda de 80 metros cuadrados. Destaca el caso de Madrid, donde se destinó el 71% del sueldo bruto al pago de la renta, seguida de Cataluña (70%), Baleares (64%), País Vasco (58 %) y Canarias (56%).

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En el lado opuesto, Extremadura se posiciona como la comunidad donde el porcentaje del sueldo destinado al arrendamiento fue más bajo en 2025, con un 29%. En rangos similares se situaron Castilla-La Mancha (32%) y la Región de Murcia, la Rioja y Castilla y León, las tres con un 36%.

Cuota del salario bruto destinado al pago del alquiler por CCAA. Fuente: Estudio 'Relación de salarios y vivienda en alquiler en 2025' de InfoJobs y Fotocasa. -

El estudio baja también al detalle provincial, destacando el caso de Barcelona, que registró el precio por metro cuadrado más caro de España cerrando 2025 con un incremento anual del 8 % hasta los 21,90 euros/m2 en diciembre. Con ello, se destinó de media el 76% del sueldo a pagar su vivienda en alquiler.

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Otras provincias con un alto porcentaje en este aspecto fueron Vizcaya (61%), Las Palmas (57%), Guipúzcoa (57%) o Málaga (57%).

María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, señala que “2025 marca un punto de inflexión en la crisis de accesibilidad a la vivienda en España”. Esta situación, explica en un comunicado, “está obligando a muchas personas a retrasar decisiones vitales, como emanciparse, formar una familia o incluso cambiar de empleo”, al mismo tiempo que compartir vivienda se ha convertido en una “necesidad estructural” entre quienes buscan reducir este esfuerzo económico.

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