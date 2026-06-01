“Llena de llagas”, “incomunicada” y un posible envenenamiento: las acusaciones contra el actor Luis Lorenzo y su exmujer en el juicio por maltrato de su tía

Luis Lorenzo a la salida del juzgado tras considerar Fiscalía que no tiene que ingresar en prisión provisional, a 17 de junio de 2022, en Madrid (España). (Antonio Gutiérrez / Europa Press).

El nombre del actor Luis Lorenzo no puede desvincularse uno de los casos más mediáticos de los últimos años: la muerte de María Isabel Suárez Palomino, una anciana de 85 años que era tía de la pareja del intérprete, Arantxa Palomino. Lo que inicialmente fue considerado un fallecimiento por causas naturales terminó convirtiéndose en una compleja investigación judicial que ha pasado por acusaciones de homicidio, sospechas de envenenamiento y presuntas irregularidades relacionadas con el patrimonio de la víctima. Este lunes, 1 de junio, comienza el juicio que determinará el futuro de la pareja.

La historia se remonta a marzo de 2021. Fue entonces cuando Luis Lorenzo y Arantxa Palomino viajaron hasta Asturias para trasladar a María Isabel desde su localidad de residencia hasta su vivienda de Rivas Vaciamadrid. Según sostuvieron varios familiares durante las investigaciones, la anciana llevaba una vida autónoma antes de abandonar el norte de España.

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A partir de ese momento, la relación entre la mujer y parte de su entorno familiar se vió drásticamente reducida. Las sospechas de los allegados comenzaron a aumentar cuando comprobaron que resultaba cada vez más difícil contactar con ella. Paralelamente, surgieron dudas sobre la gestión de sus bienes y sobre determinados movimientos económicos realizados durante los meses que convivió con la pareja.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores fue la modificación del testamento de María Isabel después de que un facultativo le diagnosticara demencia senil. La nueva disposición testamentaria convertía a Arantxa Palomino en heredera universal.

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Luis Lorenzo sale de los juzgados de familia, a 06 de julio de 2022, en Madrid (España). (Europa Press).

Las sospechas familiares no se limitaron al terreno económico. Amigos cercanos de la anciana también describieron cambios preocupantes en su comportamiento y estado físico. “Fue diagnosticada en Rivas Vaciamadrid con demencia senil, pero cuando volvía a Asturias se recuperaba milagrosamente de esos problemas y hacía vida normal”, explicó el periodista Nacho Abad. Montse Gutiérrez, una persona de confianza de María Isabel, relató públicamente diversos episodios que consideró extraños durante las visitas de la mujer a Madrid.

Entre ellos destacó una situación relacionada con un supuesto accidente de tráfico. Según su versión, Isabel llegó a entregar dinero para reparar un vehículo después de que Luis Lorenzo mostrara su enfado por los daños ocasionados. “Una vez Arancha la acompañó al ambulatorio porque tuvo un accidente y estropeó el coche. Al llegar a casa, Luis se puso tan mal que Isabel le dijo que se lo pagaba. La llevó al banco, sacó el dinero, pero el coche nunca se arregló“, comentó Guitiérrez al programa Equipo de Investigación.

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De hecho, según contaron los vecinos de la pareja a la Guardia Civil, las condiciones en las que vivía la mujer eran bastante mejorables: “La insultaban, la gritaban y la obligaban hacer sus necesidades a los servicios del garaje. No le permitían que visitase el baño de su casa”. Además, la última vez que Montse Gutiérrez la vio en Asturias, aseguró que la anciana regresó en condiciones que le resultaron preocupantes: “Vino sin la blusa de abajo, con la chaqueta abotonada, por debajo no podía traer nada porque le faltaba la blusa y, otra vez, los pendientes y la cadena“.

Su fallecimiento y apertura de diligencias

El 28 de julio de 2021, apenas unos meses después de instalarse en Madrid, María Isabel falleció. En un primer momento, la muerte fue catalogada como natural. Sin embargo, el hermano de Arantxa Palomino, José Palomino, impulsó nuevas actuaciones al considerar que existían elementos que no encajaban en la versión oficial.

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La exhumación y posterior autopsia abrieron una nueva vía de investigación. Los primeros informes apuntaron a la presencia de elevadas concentraciones de cadmio y manganeso, dos metales pesados cuya aparición llevó a los forenses a considerar inicialmente una posible etiología homicida. Aquella conclusión provocó que la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil asumiera las pesquisas. Los agentes registraron la vivienda de la pareja y procedieron a su detención en 2022.

El actor, Luis Lorenzo, a su llegad al juicio por presunto maltrato y estafa a una familiar anciana. (Eduardo Parra / Europa Press)

No obstante, el desarrollo posterior de la causa introdujo nuevos matices. Informes periciales posteriores cuestionaron que pudiera acreditarse de forma concluyente que la muerte hubiera sido consecuencia de un envenenamiento. Algunos expertos señalaron que los niveles detectados podrían explicarse por procesos de redistribución post mortem, debilitando así la hipótesis inicial del homicidio.

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Con el avance de la instrucción, el foco judicial comenzó a desplazarse hacia otros objetivos. Aunque la investigación arrancó bajo la sospecha de una muerte violenta, la jueza instructora terminó centrando la causa en otros presuntos delitos relacionados con el trato ejercido a la anciana y la gestión de su patrimonio.

En febrero de 2024 se propuso juzgar a Luis Lorenzo, Arantxa Palomino y una cuidadora por haber aislado e incomunicado presuntamente a María Isabel con el objetivo de controlar sus bienes. Un año después, en marzo de 2025, el Juzgado de Instrucción número 9 de Arganda del Rey abrió juicio oral. De esta manera, los delitos incluidos en el procedimiento son detención ilegal, delito contra la integridad moral, administración desleal y estafa agravada. Además, en el caso de Arantxa Palomino, se contempla de forma subsidiaria un posible delito de falsedad documental.

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El actor Luis Lorenzo será juzgado en junio por presunto maltrato a un familiar de su exmujer. (IMAGEN DE ARCHIVO).

Comienzo del juicio

Este lunes 1 de junio ha dado comienzo el juicio contra la expareja, y la primera jornada del juicio se ha visto marcada por los testimonios que apuntan a las presuntas deficiencias en los cuidados que recibía María Isabel Suárez. Según informa Europa Press, un técnico de la empresa encargada de su asistencia ha declarado ante el tribunal que la mujer presentaba importantes carencias básicas y ha asegurado que “la señora no paraba de quejarse y estaba llena de llagas”.

Según su relato, en la vivienda faltaban elementos esenciales para un cuidado adecuado, ya que “no tenía lo básico para ser atendida ni pañales, ni cremas, ni comida ni medicamentos”. El trabajador ha añadido además que el coordinador del servicio se encontraba desesperado por la actitud de la familia y ha descrito el domicilio como “una casa conflictiva, había para todo menos para cuidar a la señora”.

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La Fiscalía y la acusación particular sostienen que los procesados sometieron a la anciana a un aislamiento “sistemático” y a un “trato vejatorio” mientras controlaban presuntamente su patrimonio durante los últimos meses de su vida. Frente a estas acusaciones, Luis Lorenzo ha manifestado a su llegada su confianza en la Justicia, mientras que su defensa denuncia lo que considera una “condena social”.