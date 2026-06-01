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El excomisario Villarejo sostiene que Mariano Rajoy se aprovechó de una operación “oficial” sobre Bárcenas: “Fueron todos engañados por su ingenio”

El excomisario enfrenta una petición de 19 años de cárcel por una presunta operación parapolicial para espiar al extesorero y sustraerle documentación comprometedora para el PP

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El excomisario José Manuel Villarejo testifica en la Audiencia Nacional sobre sus encuentros con responsables del CNI. Según su relato, los servicios de inteligencia le transmitieron su gran preocupación por la información que poseía Luis Bárcenas, la cual podía afectar a altas instancias del Estado.

El excomisario José Manuel Villarejo aseguró este lunes ante la Audiencia Nacional que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy se habría aprovechado de una operación policial legítima -“correcta” y “oficial” para rastrear bienes en el extranjero del extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas con el objetivo de apropiarse de cualquier información que pudiera comprometerle.

“Lo supe en el 17 y ahora a balón pasado tengo la impresión de que el exministro, como el resto, fueron todos engañados por el ingenio del señor Rajoy”, declaró Villarejo durante su comparecencia en el juicio del caso Kitchen, donde la Fiscalía solicita 19 años de prisión para el excomisario por una presunta operación parapolicial destinada a espiar a Bárcenas y sustraerle documentación comprometedora para el PP entre 2013 y 2015.

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A lo largo de su testimonio, Villarejo relató que el entonces director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, y el exdirector adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino le encargaron captar como confidente al conductor de Bárcenas, Sergio Ríos. La razón, según el excomisario, era el temor a que el extesorero conservara información sensible para altas instancias del Estado. Villarejo deslizó que entre esas instancias podría encontrarse el rey emérito Juan Carlos I.

El ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía, Eugenio Pino, testifica en la Audiencia Nacional. Durante el interrogatorio, afirma haber autorizado decenas de operaciones de inteligencia simultáneas y define al comisario Villarejo como un "agente libre" dedicado a la captación de información y misiones especiales.

Fuentes del entorno de Bárcenas con las que Villarejo asegura haber contactado antes incluso de llegar al conductor le habrían advertido de que el extesorero “lo grababa todo”, incluso con una pluma. Según esa versión, Bárcenas habría acumulado grabaciones comprometedoras para Rajoy, así como registros de contactos en el extranjero y movimientos económicos, lo que explicaría la insistencia en “recuperar ese ‘pendrive’ lleno de grabaciones”.

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“Visto a estas alturas, ojalá hubiera encontrado algo que afectase a Rajoy, me hubiera hecho mucha ilusión”, afirmó Villarejo, en una declaración que incluyó referencias al CNI y a una supuesta operación entre el Gobierno y el rey emérito para, en sus propios términos, destruirle.

*Con información de la Agencia EFE

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