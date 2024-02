Sevilla se plantea cobrar a los turistas por visitar su Plaza de España

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, junto con el delegado de Urbanismo, Juan de la Roma, examina el proyecto de cierre de la Plaza de España (José Luis Sanz/X)

El Ayuntamiento de Sevilla se plantea cerrar su emblemática Plaza de España. El proyecto, adelantado por el alcalde, José Luis Sanz, en Twitter (ahora X), instalaría controles de acceso al monumento y cobraría una entrada a los turistas “para financiar su conservación y garantizar su seguridad”. La visita continuaría siendo gratuita y de libre acceso para los sevillanos, según el anuncio de Sanz.

El Consistorio según ha publicado ABC, augura la creación de un itinerario turístico-cultural por el interior de la Plaza de España sujeto a “una tarifa no disuasoria sustentada en un estudio comparativo” que, a su juicio, “tendría gran aceptación y una significativa capacidad para generar ingresos”. En concreto, se repartirían entre el Estado y el Ayuntamiento en un 25 % y un 75 % respectivamente. Mantendría el acceso abierto no obstante para las oficinas y servicios administrativos presentes en el monumento. Además, se prevé prevé dar uso a las partes de la edificación que no lo tienen actualmente o tan sólo esporádico. En este último punto, el plan del Consistorio pasa por crear dos nuevos espacios expositivos dedicados a la Exposición de 1929.

Un “cerrojazo” al espacio público sevillano

Fachada del Museo Histórico Militar de Sevilla dentro de Plaza de España

El proyecto ha abierto el debate entre los ciudadanos y muchos se han posicionado en contra. Al menos 260 vecinos han firmado una petición para evitar “la privatización del conjunto monumental de la Plaza de España”. Critican que la ubicación “dejará de ser ese espacio público” del que han disfrutado los habitantes de la ciudad “desde hace casi un siglo, para pasar a ser de uso limitado”.

Desde la oposición, lo interpretan como un “cerrojazo” que va en contra del espíritu con el que la construyó su arquitecto, Aníbal González, en 1929. “Ese cerrojazo es hurtar no sólo el espacio público al conjunto de la ciudadanía, sino contradecir el espíritu con que fue concebida por el arquitecto Aníbal González para la Exposición Iberoamericana del 29″, ha declarado Antonio Muñoz, exalcalde y actual portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla. El grupo socialista andaluz considera que “el PP de Moreno Bonilla no discrimina en su afán privatizador. La sanidad, la educación y ahora, también, nuestros monumentos. En Sevilla, la Plaza de España”.

“Se trata de una nueva ocurrencia que lanza Sanz sin consultar ni encomendarse previamente a nadie de quienes son titulares de los distintos entes de la Administración del Estado que coexisten en la Plaza de España, desde la Delegación y Subdelegación hasta Capitanía General, al igual que pasó con su ocurrencia de un museo del Louvre en la sede del Rectorado de la Universidad de Sevilla, sobre el que ni tan siquiera informó al rector y aquello quedó al final como un globo sonda más de su campaña electoral”, ha dicho Muñoz en una nota de prensa.

En la misma línea se ha pronunciado la formación Adelante Andalucía, cuyo portavoz autonómico, José Ignacio García, denuncia que están convirtiendo Sevilla en “un parque temático para el que pague”. “El descaro del PP es insuperable. Hay que parar esto”, ha comentado en sus redes sociales. Su partido propone la implantación de una tasa turística que evitaría “privatizar el patrimonio público” y “convertir a la población de Sevilla en turistas de su ciudad”.

Respecto a la tasa turística, el portavoz socialista ha recordado que es una reclamación que se lleva haciendo “desde hace años” a la Junta de Andalucía. Teniendo en cuenta el volumen de turistas que se alojan a Sevilla, “simplemente con cobrar un euro por pernoctación, estaríamos hablando de alrededor de seis millones de euros anuales de ingresos”, calcula el PSOE. “El PP ha tenido una posición ambivalente con este tema, hasta el punto de decir sí y no a la vez. Pero Sanz cerró definitivamente la puerta hace tres meses en el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla para no tener que contradecir a la Junta de Andalucía, cuyo consejero de Turismo, que procede de la Costa del Sol, es contrario a dejar libertar a los destinos turísticos urbanos para implantar la tasa turística”, ha incidido Muñoz.

Construido para la Exposición Universal de 1929, la Plaza de España de Sevilla es el segundo monumento más visitado de la ciudad, por detrás de la Catedral y el Alcázar. Los trabajos de restauración y valorización del conjunto han supuesto en la última década una inversión de más de diez millones de euros a las arcas públicas, según el convenio consultado por ABC.