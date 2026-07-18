España Cultura

‘He-Man y los Masters del universo’ llega a plataformas: dónde y cuándo ver la épica película de fantasía medieval

Protagonizada por Nicholas Galitzine, la película naufragó en taquilla pero ahora puede obtener su redención en la pequeña pantalla

Guardar
Google icon
Eternia te llama para que regreses a casa. ¡No te pierdas el tráiler oficial de Masters of the Universe» y disfruta de la película, que se estrena en cines el 5 de junio!

La fantasía y la aventura regresan a la gran pantalla con He-Man y los Masters del universo, una superproducción basada en la histórica franquicia de Mattel. Dirigida por Travis Knight, la cinta recupera el universo colorido y épico que marcó a toda una generación en los años 80. En esta nueva adaptación, el público se reencuentra con personajes emblemáticos y una narrativa que apuesta por el espectáculo y la nostalgia.

He-Man y los Masters del universo presenta a Nicholas Galitzine como el príncipe Adam, un joven que, tras un accidente, queda varado en la Tierra y separado de la espada mágica que lo conecta con Eternia. Veinte años después, el destino lo obliga a regresar y enfrentar la amenaza de Skeletor, iniciando una búsqueda personal y heroica. El reparto se completa con nombres como Jared Leto, Idris Elba, Camila Mendes y Alison Brie, en una apuesta por el tono pulp y la acción fantástica, elementos que definieron a la saga original.

PUBLICIDAD

La llegada de la película generó expectativas elevadas tanto en la industria como entre los seguidores. Sin embargo, su desempeño en taquilla no alcanzó los resultados previstos por Amazon MGM Studios. Con un presupuesto estimado entre USD 165 y 200 millones, la recaudación mundial apenas superó los USD 103 millones, con cifras modestas en mercados clave como Estados Unidos y España. A pesar de esta recepción comercial, la crítica y el público especializado han mostrado opiniones divididas. Los aficionados más nostálgicos han valorado la fidelidad al espíritu original y la apuesta por una aventura colorida frente a las tendencias más oscuras de otras adaptaciones recientes.

Masters of the Universe
(Amazon MGM)

Un titubeante paso por salas

Tras su paso por las salas, He-Man y los Masters del universo tendrá una segunda oportunidad en streaming. Amazon MGM Studios ha confirmado que la película estará disponible en Prime Video a partir del 22 de julio, con un lanzamiento global en más de 240 países y territorios y en 30 idiomas. La plataforma busca así captar nuevas audiencias y revitalizar el interés por la franquicia, apenas 48 días después del estreno en cines. La estrategia de adelantar la ventana de exhibición responde a la necesidad de amortizar la inversión y aprovechar la maquinaria promocional aún activa. Para Amazon, el rendimiento en streaming podría determinar el futuro de la saga y la viabilidad de una secuela, ya en fase de desarrollo inicial.

PUBLICIDAD

Si bien la producción no logró convocar al gran público en salas, sí encontró eco entre los seguidores que crecieron con los dibujos animados y juguetes de los años 80. Analistas señalan la dificultad de atraer a nuevos espectadores fuera del nicho nostálgico, pero destacan que la película ha logrado diferenciarse al rechazar los enfoques más sombríos de otras sagas contemporáneas. El futuro de He-Man y los Masters del universo dependerá, en buena medida, de la respuesta que obtenga en Prime Video. La introducción de personajes como She-Ra y la continuidad de la saga están condicionadas al desempeño en la plataforma a partir de este nuevo estreno mundial.

Temas Relacionados

Nicholas GalitzineJared LetoMasters del UniversoHe-ManMattelCineCine EspañaAmazon PrimeEspaña-CulturaEspaña NoticiasUltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Matt Damon explica cómo se realizó la escena más difícil de toda ‘La Odisea’: “Es lo más increíble que vi”

El actor ha alabado el trabajo práctico del director para sacar adelante algunas de las escenas más fantásticas de la obra original de Homero

Matt Damon explica cómo se realizó la escena más difícil de toda ‘La Odisea’: “Es lo más increíble que vi”

Tom Cruise se lleva a todos los empleados de un cine a una proyección privada de ‘La Odisea’ después de llegar tarde a un preestreno

El actor no pudo acudir a su cita con la nueva película de Christopher Nolan y, fiel a su compromiso con la experiencia en salas, decidió organizar otra proyección e invitar a todos

Tom Cruise se lleva a todos los empleados de un cine a una proyección privada de ‘La Odisea’ después de llegar tarde a un preestreno

Elvis Crespo, el hombre detrás de la canción que ha llevado a España a la final del Mundial: “Me visualizo escuchándola tras ganar la segunda estrella”

Su tema ‘La Graciosa’, junto a Quevedo, es la escogida por la selección para sonar en los estadios cada vez que marca un gol

Elvis Crespo, el hombre detrás de la canción que ha llevado a España a la final del Mundial: “Me visualizo escuchándola tras ganar la segunda estrella”

Luck Ra, el cantante de ‘La Morocha’ cuya música ha acompañado a Messi y Argentina durante el Mundial: “Nunca pude ser jugador, pero estoy ahí presente”

La canción más popular del artista ha sido una de las más escuchadas durante los partidos de la selección albiceleste, junto con el tema ‘El último baile’, dedicado exclusivamente al jugador rosarino

Luck Ra, el cantante de ‘La Morocha’ cuya música ha acompañado a Messi y Argentina durante el Mundial: “Nunca pude ser jugador, pero estoy ahí presente”

Las películas españolas que se podrán ver en el próximo Festival de San Sebastián: de ‘El mal padre’ con Eduard Fernández a lo nuevo de Javier Ruiz Caldera

El certamen donostiarra contará con grandes nombres nacionales y alguno que otro internacional en sus secciones paralelas, como el de la película como director de Diego Luna

Las películas españolas que se podrán ver en el próximo Festival de San Sebastián: de ‘El mal padre’ con Eduard Fernández a lo nuevo de Javier Ruiz Caldera
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Qué planes tiene China en España? Las claves para entender el despliegue del gigante asiático en Galicia, Zaragoza o Extremadura

¿Qué planes tiene China en España? Las claves para entender el despliegue del gigante asiático en Galicia, Zaragoza o Extremadura

Un padre divorciado en Cuba pierde la patria potestad de su hijo en España: ni se presentó al juicio y un tribunal de Málaga le retira todos los derechos sobre el menor

La UCO halla pruebas de que Acciona pagó el ‘renting’ de un Toyota de Santos Cerdán a través de pagos en efectivo que hacía un directivo de la constructora a Koldo García

La Unión Europea pone deberes a España contra la corrupción: control de los ‘lobbies’, frenar el atasco judicial y proteger a los denunciantes

La UCO asegura que Servinabar pagó la señal de un piso de casi un millón de euros en Madrid para Cerdán tras ser nombrado secretario de organización del PSOE

ECONOMÍA

Cuándo terminan las rebajas de verano 2026 en Zara, Mango, H&M y El Corte Inglés

Cuándo terminan las rebajas de verano 2026 en Zara, Mango, H&M y El Corte Inglés

Si España gana el Mundial, Hacienda lo celebra: los jugadores pagarían seis millones en impuestos por la prima de 755.000 €

Sale a la venta uno de los castillos más importantes de España por 6,5 millones de euros

Banco Santander pacta un plan de prejubilaciones con hasta el 95% de la pensión: quiénes pueden acogerse a él y cuánto cobrarán

Luz verde al primer convenio estatal de Inditex, Mango, Primark y H&M: así cambian las condiciones de 120.000 trabajadores

DEPORTES

Laporte pone el foco en el arbitraje antes de la final del Mundial: “En los partidos de Argentina hemos visto cosas que nos han extrañado muchísimo”

Laporte pone el foco en el arbitraje antes de la final del Mundial: “En los partidos de Argentina hemos visto cosas que nos han extrañado muchísimo”

Joan Capdevila pide ayuda desesperada en redes tras denegarle la entrada a Estados Unidos para la final del Mundial

La calidad del aire amenaza la final del Mundial en Nueva York: qué niveles obligarían a suspenderla o aplazarla

El esloveno Slavko Vincic será el árbitro de la final del Mundial 2026: España nunca ha perdido un partido dirigido por él

Una campaña en Francia con más de 82.000 firmas exige repetir la semifinal ante España por el penalti a Lamine Yamal