‘He-Man y los Masters del universo’ llega a plataformas: dónde y cuándo ver la épica película de fantasía medieval

Eternia te llama para que regreses a casa. ¡No te pierdas el tráiler oficial de Masters of the Universe» y disfruta de la película, que se estrena en cines el 5 de junio!

La fantasía y la aventura regresan a la gran pantalla con He-Man y los Masters del universo, una superproducción basada en la histórica franquicia de Mattel. Dirigida por Travis Knight, la cinta recupera el universo colorido y épico que marcó a toda una generación en los años 80. En esta nueva adaptación, el público se reencuentra con personajes emblemáticos y una narrativa que apuesta por el espectáculo y la nostalgia.

He-Man y los Masters del universo presenta a Nicholas Galitzine como el príncipe Adam, un joven que, tras un accidente, queda varado en la Tierra y separado de la espada mágica que lo conecta con Eternia. Veinte años después, el destino lo obliga a regresar y enfrentar la amenaza de Skeletor, iniciando una búsqueda personal y heroica. El reparto se completa con nombres como Jared Leto, Idris Elba, Camila Mendes y Alison Brie, en una apuesta por el tono pulp y la acción fantástica, elementos que definieron a la saga original.

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La llegada de la película generó expectativas elevadas tanto en la industria como entre los seguidores. Sin embargo, su desempeño en taquilla no alcanzó los resultados previstos por Amazon MGM Studios. Con un presupuesto estimado entre USD 165 y 200 millones, la recaudación mundial apenas superó los USD 103 millones, con cifras modestas en mercados clave como Estados Unidos y España. A pesar de esta recepción comercial, la crítica y el público especializado han mostrado opiniones divididas. Los aficionados más nostálgicos han valorado la fidelidad al espíritu original y la apuesta por una aventura colorida frente a las tendencias más oscuras de otras adaptaciones recientes.

(Amazon MGM)

Un titubeante paso por salas

Tras su paso por las salas, He-Man y los Masters del universo tendrá una segunda oportunidad en streaming. Amazon MGM Studios ha confirmado que la película estará disponible en Prime Video a partir del 22 de julio, con un lanzamiento global en más de 240 países y territorios y en 30 idiomas. La plataforma busca así captar nuevas audiencias y revitalizar el interés por la franquicia, apenas 48 días después del estreno en cines. La estrategia de adelantar la ventana de exhibición responde a la necesidad de amortizar la inversión y aprovechar la maquinaria promocional aún activa. Para Amazon, el rendimiento en streaming podría determinar el futuro de la saga y la viabilidad de una secuela, ya en fase de desarrollo inicial.

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Si bien la producción no logró convocar al gran público en salas, sí encontró eco entre los seguidores que crecieron con los dibujos animados y juguetes de los años 80. Analistas señalan la dificultad de atraer a nuevos espectadores fuera del nicho nostálgico, pero destacan que la película ha logrado diferenciarse al rechazar los enfoques más sombríos de otras sagas contemporáneas. El futuro de He-Man y los Masters del universo dependerá, en buena medida, de la respuesta que obtenga en Prime Video. La introducción de personajes como She-Ra y la continuidad de la saga están condicionadas al desempeño en la plataforma a partir de este nuevo estreno mundial.