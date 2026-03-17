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Primer vistazo a ‘Dune 3′: Timothée Chalamet comparte la imagen oficial para el épico cierre de la trilogía de Denis Villeneuve

Después de perder el Oscar frente a Michael B. Jordan, el actor no ha tardado en pasar página encarando su próximo gran proyecto

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Imagen oficial de 'Dune 3'
Imagen oficial de 'Dune 3'

Timothée Chalamet compartió el primer adelanto de Dune 3, película que culminará la saga dirigida por Denis Villeneuve y que tiene programado su estreno para el 18 de diciembre. El lanzamiento enfrentará directamente a la cinta con Vengadores: Doomsday en la cartelera internacional. El actor publicó una imagen en su historia de Instagram, mostrando su regreso al personaje de Paul Atreides y marcando el inicio de la promoción de este esperado cierre.

La confirmación de la tercera entrega llegó después de que Legendary Pictures anunciara en agosto de 2024 el desarrollo de la secuela con Villeneuve al frente. El propio director había adelantado en diciembre de 2023 que trabajaba en el guion, reafirmando su intención de completar una trilogía inspirada en la novela de Frank Herbert Dune Messiah. Según sus declaraciones, la tercera parte será la última bajo su dirección. El compositor Hans Zimmer también confirmó que ya prepara la música para la nueva película, tras haber colaborado en las dos primeras entregas.

Dune 3 llegará a los cines el 18 de diciembre, fecha en la que coincidirá con el estreno de Vengadores: Doomsday. La confrontación entre ambas superproducciones ha generado expectativas en la industria, dada la popularidad de ambas franquicias y la magnitud de sus producciones. El avance publicado por Chalamet en redes sociales refuerza el interés de los seguidores, ofreciendo un vistazo inicial a lo que será el desenlace de la historia. La campaña de promoción se activa mientras la saga mantiene su relevancia tras el éxito de “Dune: Part Two”, que obtuvo dos premios Oscar de cinco nominaciones y recaudó más de $714 millones en la taquilla mundial.

Argumento y evolución de la saga

En “Dune: Part Two”, Paul Atreides, interpretado por Chalamet, consolidó su papel como líder de los Fremen tras derrotar a Feyd-Rautha Harkonnen, personaje de Austin Butler. El ejército Fremen venció a las fuerzas del Emperador Shaddam IV, interpretado por Christopher Walken, y a los Harkonnen. El Barón Harkonnen murió a manos de Paul, aunque en la novela original ese desenlace corresponde a su hermana, Alia. El Emperador y la princesa Irulan —Florence Pugh— fueron tomados prisioneros, y se reveló que Irulan se casaría con Paul para gobernar la galaxia.

La secuencia final de la película mostró a Chani (Zendaya) alejándose hacia el desierto, decepcionada por las decisiones de Paul y anticipando el inicio de una guerra santa intergaláctica. Este desenlace queda alineado con el cierre de la novela “Dune”, en la que las profecías sobre Paul se confirman y su ascenso como salvador de los Fremen y la galaxia parece inevitable.

Primera imagen oficial de 'Dune
Primera imagen oficial de 'Dune 3', compartida por el propio Timothée Chalamet

La tercera parte contará con el regreso de actores como Josh Brolin (Gurney Halleck) y Jason Momoa (Duncan Idaho), junto a nuevas incorporaciones como Robert Pattinson en el papel del villano Scytale. El director aseguró que personajes secundarios en la segunda parte, como la princesa Irulan, Lady Margot (Léa Seydoux) y Alia (interpretada por Anya Taylor-Joy), tendrán roles más desarrollados en la próxima película. La ampliación de los personajes femeninos y el desarrollo de nuevas líneas argumentales responden al enfoque de Villeneuve de adaptar la complejidad del universo creado por Herbert. El equipo creativo ya trabaja en la producción, confirmando el interés por mantener la fidelidad a la obra literaria.

Así será el épico cierre

El final de Dune: Parte Dos sitúa al espectador en la antesala de una guerra santa liderada por Paul Atreides, quien asume el poder absoluto tras vencer a sus enemigos y consolidar alianzas políticas. Sin embargo, Dune Messiah da un salto temporal de doce años: Paul gobierna como Emperador, incluso sobre los Fremen, pero su régimen comienza a ser cuestionado por las facciones más conservadoras de este pueblo, que perciben la pérdida de su identidad cultural en la expansión galáctica.

La historia se centra en las tensiones entre Paul, su esposa Irulan y su concubina Chani, madre de sus hijos Leto II y Ghanima. A esto se suman las revueltas contra el Quizarato —la orden religiosa instaurada por Paul— y las conspiraciones de las Bene Gesserit, la Cofradía Espacial y los Bene Tleilax, expertos en ingeniería genética. Villeneuve ha declarado que su intención es mostrar a Paul no como un héroe, sino como una advertencia, siguiendo la visión original de Herbert. La tercera entrega promete un tono distinto, dejando de lado la épica visual de las dos primeras películas para adentrarse en los dilemas políticos, religiosos y personales de un líder que enfrenta el peso de sus propias profecías.

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