Matt Damon explica cómo se realizó la escena más difícil de toda ‘La Odisea’: “Es lo más increíble que vi”

La próxima película de Christopher Nolan, La Odisea (The Odyssey), es una épica de acción mítica rodada en diversas partes del mundo utilizando tecnología cinematográfica IMAX® de última generación. El filme lleva la saga fundacional de Homero a las pantallas IMAX® por primera vez y se estrenará en cines de todo el mundo el 17 de julio de 2026.

Matt Damon, protagonista de La Odisea bajo la dirección de Christopher Nolan, ha revelado detalles inéditos sobre los efectos prácticos utilizados en la producción, especialmente en la secuencia del ataque del monstruo Escila. El propio Damon calificó la experiencia como “algo increíble”, destacando el nivel de realismo y exigencia física que caracterizó el rodaje de una de las escenas más complejas de la película. La nueva adaptación de La Odisea se distingue por el rechazo de Nolan a los atajos digitales, optando por recrear físicamente aquellos momentos que, en la mayoría de los grandes estrenos actuales, suelen ser generados por ordenador. Este enfoque marcó toda la producción, pero alcanzó su máxima expresión en el paso por el estrecho de Mesina, donde el héroe de Homero debe enfrentarse a las amenazas de Escila y Caribdis.

El propio Nolan ha defendido en diversas ocasiones su preferencia por los efectos prácticos, y en La Odisea llevó esa filosofía al extremo. Para recrear la travesía de Odiseo entre Escila y Caribdis, el equipo decidió filmar en un entorno real, utilizando un barco auténtico en un paso marítimo. Según Damon, la decisión de prescindir de pantallas verdes y rodar en el mar generó una atmósfera de tensión y realismo inéditos en las superproducciones recientes. En palabras del actor: “Llevamos un barco a través del paso y Chris tenía motos de agua a un lado haciendo círculos… para crear un pequeño remolino que el equipo de efectos visuales pudiera usar como guía”. Damon enfatizó que esta técnica permitió a los actores experimentar de primera mano la inestabilidad y el peligro que requería la escena, facilitando así interpretaciones más verosímiles.

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Este tipo de preparativos, según el equipo, no solo aportó autenticidad al resultado final, sino que también sirvió de referencia tangible para el trabajo posterior de los especialistas en efectos visuales. El remolino generado por las motos de agua se convirtió en un punto de partida realista para la integración de efectos digitales, respetando siempre la premisa de priorizar lo físico sobre lo virtual.

Esta imagen, difundida por Universal Pictures, muestra a Matt Damon como Odiseo en una escena de "The Odyssey". (Melinda Sue Gordon/Universal Pictures via AP)

El método Nolan: efectos prácticos en el estrecho de Mesina

El ataque del monstruo Escila es uno de los momentos más recordados del poema original de Homero y, en la película, se transformó en un verdadero reto técnico. Damon relató que el equipo de producción diseñó un sistema de poleas especialmente para esta secuencia. “Se montó un sistema de poleas que levantaba a los especialistas del suelo de la cubierta del barco… fue lo más increíble que vi”, declaró el actor. Gracias a este dispositivo, los dobles de acción eran literalmente arrancados del barco, simulando el momento en que las cabezas de Escila capturan a los marineros. La coordinación entre el equipo de especialistas, los operadores y el director fue fundamental para lograr que la escena mantuviera el dramatismo y la brutalidad del relato original, sin sacrificar la seguridad de los participantes.

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El resultado fue una secuencia en la que los movimientos, las caídas y las reacciones de los actores respondían a estímulos reales, lo que se tradujo en imágenes de gran impacto visual y emocional. Damon aseguró que presenciar la escena desde el propio set fue una de las experiencias más intensas de su carrera. La apuesta por los efectos prácticos no se limitó al episodio de Escila. Damon recordó que el tramo final del rodaje se asemejó más a una expedición que a una grabación tradicional. En una de las jornadas más exigentes, el equipo recreó un temporal en alta mar utilizando dos motores a reacción de tamaño comparable al de un avión comercial, que arrojaban agua sobre los actores para simular condiciones extremas.

Damon también compartió que, en otra ocasión, Nolan vertió agua directamente sobre su rostro para una toma en primer plano, provocando que el propio actor comparara el momento con una sesión de tortura. Pese a la dureza de esas jornadas, Damon afirmó que el rodaje le permitió superar miedos personales, como la claustrofobia que experimentó en las escenas del Caballo de Troya y la huida del cíclope. La crítica ya ha destacado cómo La Odisea logra unir marionetas, acrobacias y efectos digitales en un conjunto coherente y verosímil. El enfoque de Nolan para el ataque de Escila ha sido señalado como una de las secuencias más logradas de la película, donde la intensidad de los efectos prácticos se convierte en el principal atractivo visual del filme.

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