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El alegato de Candela Peña en favor de la regularización de migrantes, en ‘La Revuelta’: “Esto no es política, es sentido común”

La actriz catalana ha intervenido en el programa de RTVE como colaboradora habitual

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Candela Peña en 'La Revuelta'
La actriz catalana es la primera invitada de la noche al programa de David Brocano en RTVE. / Captura de pantalla

Con su energía habitual, como si de un terremoto se tratase, Candela Peña (Gavà, 52 años) ha sido la primera aparición de la noche sobre el escenario de La Revuelta. “Yo hoy vengo a daros las gracias a las mujeres”, ha afirmado nada más comenzar el programa, sin desvelar más detalles de su sección. Dado que es una colaboradora recurrente, su aparición no ha estado vinculada con ninguna promoción profesional, sino con la actualidad. “Esto no es política, es sentido común”, ha insistido la actriz catalana.

La precarización de las mujeres que trabajan en casas ajenas ya ha sido un tema abordado en otros episodios de La Revuelta, tal y como ha recordado David Broncano tras el alegato de Candela Peña en favor de la regularización de migrantes. No obstante, la actriz ha querido reivindicarlo en prime time, después de que se estén viendo algunas dificultades burocráticas y que haya partidos como Vox que se opongan a dicha regularización que ha impulsado el Gobierno central. “A todas las señoras les quiero dar las gracias, menos a un tipo”, ha confesado la actriz catalana, “no a la señora que tiene una señora en su casa, le paga seis euros y no quiere que esté regulada”.

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Además, Peña también ha destacado durante los primeros minutos de programa la atracción de las mujeres por su faceta pública: “Creen que soy como el kilómetro cero de las carreteras”. Con risas y aplausos como respuesta inmediata, el presentador ha querido saber cómo actua la actriz al respecto. “En algún momento, os devolveré todo este amor que estoy recibiendo”, ha respondido Peña, quien ha asegurado que no lo hará en forma monetaria, sino con algún tipo de conocimiento, ya sea propio o ajeno.

Una actriz con claras convicciones: “Púdrase en el infierno, caballero”

La intervención de la actriz ha provocado una ovación entre el público tras centrarla en denunciar los abusos laborales, tanto en servicios domésticos como en el trabajo agrícola: “Da igual que sea una señora del hogar, que unos jornaleros africanos trabajando todo el día en València por 30 euros”, ha sentenciado Candela Peña en el programa de TVE. Con mirada atenta a las trabajadoras domésticas, también ha señalado a aquellos que no quieren facilitar las situaciones regulares para los jornaleros que trabajan en el campo. Peña ha proferido duras declaraciones contra ellos: “Púdrase en el infierno, caballero”.

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Al definir su mensaje como “sentido común”, la artista ha instado a los espectadores a valorar y proteger a las personas trabajadoras en vísperas del Día de la Madre: “Por favor, cuiden a lo que más quieren en su vida, que en solo unos días va a ser el Día de la Madre”, ha pedido. Además, Peña ha recordado que “no es fácil dejar a tus hijos apra cuidar los de otros”. La actriz ha justificado su postura: “Abusan del débil y, como a veces yo también soy esa persona, me siento mal”.

La Revuelta es un programa de entrevistas y humor presentado por David Broncano en La 1 de RTVE. Emitido en directo desde el Teatro Príncipe Gran Vía, combina improvisación, actualidad y entrevistas sorpresa. Cuenta con colaboradores como Jorge Ponce y Grison, y busca atraer a una audiencia joven en la franja de access prime time.

Cuando el presentador David Broncano le ha preguntado si conocía casos concretos, Peña ha sostenido que su denuncia responde a la realidad que se vive en la actualidad y ha respondido con ironía a quienes no regularizan a sus empleados: “David, no ven tu programa, estarán en otra cadena escuchando a otros señores”.

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