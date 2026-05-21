Quién es quién en ‘The Mandalorian and Grogu’: de Pedro Pascal a Sigourney Weaver y Jeremy Allen White

Descubre el primer avance oficial de "The Mandalorian and Grogu", la nueva película del universo Star Wars. La esperada producción reúne al icónico cazarrecompensas Din Djarin y al entrañable Grogu en una aventura inédita. Disfruta del tráiler completo y acompaña a los protagonistas en su próximo viaje galáctico.

Prepara el bláster, porque una aventura está por delante. The Mandalorian and Grogu aterriza esta semana en cartelera, o lo que es lo mismo, se estrena en cines la primera película de Star Wars en nada menos que 7 años, el tiempo transcurrido entre El ascenso de Skywalker y este largometraje, que en realidad es una continuación de la serie de Disney+ estrenada en 2020.

Tanto para los que estén familiarizados con la serie como para los que no, la película retoma las peripecias del cazarrecompensas conocido como El Mandaloriano y Grogu, una criatura de la misma especie que Yoda que lo acompaña en su viaje por la galaxia. Mando se dedica ahora a perseguir a antiguos comandantes del Imperio, escondidos más allá del borde exterior y que son requeridos por la Nueva República. En esta nueva película la misión llevará a Mando y Grogu hasta la luna de Shakari, para encontrar al gladiador Rotta el Hutt y entregárselo a su familia, quien podría proporcionar información privilegiada.

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Pedro Pascal - Mando

Esta imagen publicada por Disney muestra a El Mandaloriano, interpretado por Pedro Pascal, en una escena de "Star Wars: The Mandalorian and Grogu" de Lucasfilm. (Lucasfilm Ltd. - Disney via AP)

Por fin le ponemos cara al Mandaloriano, aunque se supiera por su voz desde hace tiempo que detrás del casco se escondía el mismísimo Pedro Pascal. Mando llega a esta misión más experimentado que nunca, aunque con la sospecha de que no le están contando del todo la verdad. Con la ayuda de Grogu, el cazarrecompensas se embarcará en una de sus aventuras más peligrosas, plagada de traiciones y grandes monstruos que amenazarán con su vida.

Grogu

Esta imagen publicada por Disney muestra a Grogu, izquierda, y El Mandaloriano, interpretado por Pedro Pascal, a la derecha, en una escena de "Star Wars: The Mandalorian and Grogu" de Lucasfilm. (Lucasfilm Ltd. - Disney via AP)

Controlado por un equipo de titiriteros liderado por Mike Manzel, Grogu es una de las criaturas más especiales que ha deparado el universo Star Wars en los últimos años. En esta ocasión acompañará a Mando en una peligrosa aventura que le llevará desde la nieve hasta la ciénaga de los Hutt, donde tendrá que ayudar a su amigo a sobrevivir con su dominio de la fuerza y la ayuda de otras pequeñas criaturas.

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Sigourney Weaver - Coronel Ward

Esta imagen publicada por Disney muestra a El Mandaloriano, interpretado por Pedro Pascal (izquierda), y a la Coronel Ward, interpretada por Sigourney Weaver, en una escena de "Star Wars: The Mandalorian and Grogu" de Lucasfilm. (Lucasfilm Ltd. - Disney via AP)

“No se trata de venganza. Se trata de evitar otra guerra”, dice al principio de la película la Coronel Ward, otrora una piloto de élite para la Alianza Rebelde y ahora uno de los puntales de la Nueva República, encargada de mantener el orden en la Galaxia. Para ello, Ward le encarga a Mando que rastree y le traiga a varios de los generales del Imperio que han huido. A poder ser, con vida. La encarna la actriz Sigourney Weaver, quien debuta en Star Wars después de dar vida a otra heroína intergaláctica como la teniente Ripley de Alien.

Martin Scorsese - Hugo

Martin Scorsese presta su voz a Hugo, un vendedor ambulante en 'The Mandalorian and Grogu'

El prestigioso director de cine Martin Scorsese se pasa a la interpretación -ya vimos en la serie de Apple The Studio que tiene un gran talento interpretativo- con este cameo como Hugo Durant, un vendedor ambulante de la luna de Shakari hasta la que viajan Mando y Grogu en busca del paradero de Rotta el Hutt. Reticente al principio, Hugo les revelará que Rotta es ahora un gran gladiador, pero que hay un tenebroso hombre que está a su cargo y que protege a toda la ciudad.

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Jonny Coyne - Lord Janu

Lord Janu, a la izquierda, es el gran antagonista de la película

Ese hombre no es otro que Lord Janu, uno de los principales antagonistas de la película. Este rico y misterioso hombre se dedica a comercializar con sal -bien más que preciado más allá del Borde Exterior- patrocinar a los gladiadores de la arena de Shakari, entre ellos al preso Rotta el Hutt. Mando tendrá que negociar con él la liberación del luchador con forma de gusano, pero Janu no se lo pondrá nada fácil.

Jeremy Allen White - Rotta el Hutt

Jeremy Allen White interpreta a Rotta el Hutt, hijo del famoso Jabba el Hutt

Hijo del mismísimo Jabba el Hutt, el icónico señor de la mafia que apareció en la trilogía original de Star Wars, Rotta el Hutt fue secuestrado por juntarse con malas compañías y ahora lucha como gladiador en la luna de Sakari. A las órdenes de Lord Janu, Rotta aspira a librar los suficientes combates para obtener su libertad, aunque no desea regresar a su planeta natal con su familia, sino que prefiere viajar y hacerse un nombre. En su camino se cruzarán Mandalorian y Grogu, entablando una gran amistad con este último. Para darle vida esta nada menos que Jermy Allen White, el conocido actor de la serie The bear.

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