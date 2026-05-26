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Rosalía, Leiva o Sanguijuelas del Guadiana: los triunfadores de la gala de Premios de la Academia de la Música

Ocho galardones para Rosalía en una edición marcada por la diversidad de géneros y homenajes a figuras históricas como Serrat

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La gala de los Premios de la Academia de la Música de España reunió a figuras consagradas y nuevos talentos en Madrid
Leiva y Sanguijuelas del Guadiana comparten protagonismo en una gala marcada por el reconocimiento al talento emergente y consolidado (Europa Press)

El dominio de Rosalía en la tercera edición de los Premios de la Academia de la Música de España ha sido absoluto. La artista catalana, pese a no haber asistido, ha acumulado un total de ocho galardones, entre los que se encuentra el de artista del año, consolidando su posición en la escena musical nacional e internacional, y reafirmando su liderazgo frente a figuras establecidas como Amaia, Alejandro Sanz, Aitana, Zahara y Manuel Carrasco, todos ellos presentes entre los nominados.

La cifra más destacada de la noche ha sido el pleno conseguido por Rosalía, con ocho premios, entre los que figuran los reconocimientos a Mejor álbum de pop por Lux, Mejor canción pop y Canción del año por La perla, Productora del año, Mejor compositora del año, Mejor videoclip musical por Berghain y el máximo galardón de Artista del año. Estos galardones sitúan su palmarés en un nuevo escalón y elevan su repercusión tras marcar un récord de 42 millones de reproducciones en Spotify el día de lanzamiento de Lux.

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El evento, celebrado en el Palacio Municipal de Ifema en Madrid, ha estado dirigido por la actriz y cantante Leonor Watling, quien además ha recibido el premio al Mejor disco de jazz. La gala, retransmitida en directo, ha sumado 43 categorías, testimoniando la diversidad estilística y generacional de la música española.

La directora de la Academia, Sole Giménez, destaca la importancia de preservar el valor humano en la música
Sole Giménez advierte sobre los desafíos de la tecnología en la creación artística desde el escenario de Ifema (RTVE)

Una de las declaraciones más representativas ha sido la de Sole Giménez, presidenta de la Academia, que ha advertido sobre la relación entre tecnología y creación artística: “La creación humana no debería ser sustituida nunca por un algoritmo. Será necesario delimitar bien los márgenes de estas herramientas”, ha afirmado Giménez.

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Premios para referentes y homenaje a Serrat

La edición también ha distinguido a otros referentes, como Guitarricadelafuente—premiado por Spanish Leather y Babieca en las categorías de mejor álbum y canción alternativa—y a Leiva, que ha recibido el premio a mejor canción pop-rock por Caída libre, esta última realizada junto a Robe Iniesta antes de su fallecimiento el pasado diciembre. “Esto le pertenece a mi amigo, que fue muy generoso conmigo y me dejó muchísimas cosas sin pretenderlo”, ha declarado Leiva ante el público.

El cantautor catalán agradece el reconocimiento durante la gala en Madrid
Serrat destaca la importancia de la música en la cultura y la memoria colectiva (La 2)

El reconocimiento honorífico de la noche ha sido para Joan Manuel Serrat, galardonado por primera vez con el Premio de Honor de la Academia. Durante su discurso, Serrat ha recalcado: “La música forma parte de nuestros ritos y sueños. Alguien se preguntará si la Academia ha acertado al concederme este premio. Yo creo que sí. No me lo van a volver a dar, así que más valía pasar pronto este trago. ¿Dónde estaremos en un año? Con este mundo demente, loco, cretino y desalmado que se está instaurando a nuestro alrededor, no lo sabemos […] Espero no olvidarme nunca de ustedes”.

Entre otros premiados, han destacado Lia Kali, reconocida en las categorías de mejor canción urbana y mejor canción de rap/hip hop, y Diego Amador, ganador del mejor arreglo y mejor álbum instrumental por Suite flamenca. Además, Rozalén ha recibido el premio a mejor canción de cantautora por Efímera, mientras que el clásico local madrileño Café Central ha sido distinguido como mejor sala de conciertos.

Sanguijuelas del Guadiana celebra su primer gran reconocimiento
Víctor Arroba (I), Carlos Canelada (C) y Juan Grande (D), integrantes del grupo extremeño Sanguijuelas del Guadiana, recogen el premio a Mejor Artista Nuevo de la Academia de la Música (RTVE)

Por su parte, el grupo extremeño de Casas de Don Pedro, Sanguijuelas del Guadiana ha sido reconocido como mejor artista nuevo. “Somos tres amigos del pueblo que hace años soñaron con la música. Poco a poco, este sueño se está haciendo realidad”, han destacado.

Diversidad y relevo generacional

La Academia de la Música de España, que agrupa a músicos, productores y diversos profesionales del sector, ha consolidado con esta edición un mapa sonoro diverso en el que conviven pop, rock, urbana, flamenco, folclore, electrónica y jazz.

Amaral sumaBA cinco candidaturas en los Premios de la Academia de la Música
Amaral celebra el galardón a Mejor Álbum Pop/Rock por su trabajo ‘Dolce Vita’ (RTVE)

Entre los favoritos con varias nominaciones se encontraban, junto a Rosalía, Amaia, Leiva y Guitarricadelafuente, con ocho candidaturas cada uno, seguidos de Rusowsky, Amaral y Valeria Castro, con cinco. Así, el palmarés refleja la coexistencia de generaciones y la pujanza de los nuevos talentos emergentes.

La gala ha rendido homenaje a figuras históricas como Serrat y Robe Iniesta y ha subrayado el carácter transgeneracional de la música española. “Serrat es una figura colosal de nuestra música y nuestra cultura. Su obra representa la conciencia hecha arte. Nos enseña que la música nos ayuda a pensar la voz como protesta”, ha afirmado Sole Giménez, presidenta de la Academia.

Rosalía actúa en la gala de los BRIT Awards antes de ser proclamada como Artista Internacional del año. (X/@Rosalia INFO)

Además, el reconocimiento a proyectos como Sanguijuelas del Guadiana y Café Central ha puesto de relieve la presencia de la música en todos los ámbitos, desde lo urbano hasta el directo en salas legendarias.

Lista de ganadores

- ARTISTA DEL AÑO: Rosalía

- ÁLBUM DEL AÑO: ‘Lux’, de Rosalía

- CANCIÓN DEL AÑO: ‘La perla’, de Rosalía (feat. Yahritza y su Esencia)

- MEJOR NUEVO ARTISTA: Sanguijuelas del Guadiana

- PRODUCTOR/A DEL AÑO: ‘Lux’, de Rosalía

- MEJOR INGENIERÍA DE GRABACIÓN PARA UN ÁLBUM O CANCIÓN: Carles Campi Campón, por ‘El cuerpo después de todo’ de Valeria Castro

- MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA ALTERNATIVA: ‘Spanish Leather’, de Guitarricadelafuente

- MEJOR CANCIÓN ALTERNATIVA: ‘Babieca’, de Guitarricadelafuente

- COMPOSITOR DEL AÑO: ‘La perla’, de Rosalía

- MEJOR VÍDEO MUSICAL VERSIÓN LARGA: ‘Flores para Antonio’, de Elena Molina e Isaki Lacuesta

- MEJOR VIDEOCLIP MUSICAL: ‘Berghain’, de Rosalía

- MEJOR GIRA: ‘Tour Gigante’, de Leiva

- MEJOR EVENTO DEL AÑO (FESTIVAL, CICLO, GALA, CONCIERTO SOLIDARIO ETC): Inverfest 2025

- MEJOR ÁLBUM POP: ‘Lux’, de Rosalía

- MEJOR ÁLBUM POP TRADICIONAL: ‘Me lo voy a permitir’, de Luz Casal

- MEJOR ÁLBUM POP/ROCK: ‘Dolce Vita’, de Amaral

- MEJOR CANCIÓN DE POP_ROCK: ‘Caía libre’, de Leiva & Robe

- MEJOR ÁLBUM DE ROCK: ‘El monte de los aullidos’, de Fito & Fitipaldis

- MEJOR CANCIÓN DE ROCK: ‘Esa ansiedad’, de Ilegales

- MEJOR CANCIÓN POP: ‘La perla’, de Rosalía (feat. Yahritza y su Esencia)

- MEJOR CANCIÓN URBANA: ‘Chulx’, de Lia Kali & Eladio Carrión

- MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA URBANA: ‘Kaelis’ de Lia Kali

- MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA ELECTRÓNICA: ‘Déjate caer’, de Delaporte

- MEJOR CANCIÓN DE MÚSICA ELECTRÓNICA: ‘PAEQB (Ale Acosta Remix)’, de Baiuca y Ale Acosta

- MEJOR CANCIÓN DE RAP/HIP HOP: ‘En la cuerda floja’, de Lia Kali & Toni Anzis

- MEJOR ÁLBUM DE FLAMENCO: ‘Manifiesto’, de María Terremoto

- MEJOR TEMA DE FLAMENCO: ‘Miraíta - Rumba, Libertad’, de María Terremoto

- MEJOR FUSIÓN/INTERPRETACIÓN URBANA: ‘Mala de verdad’, de La Plazuela

- MEJOR ÁLBUM FOLCLÓRICO: ‘Amoríos. La verdad de mi coplilla’, de La Tania

- MEJOR ÁLBUM CANTAUTOR/A: ‘Sílvia & Salvador’, de Sílvia Pérez Cruz y Salvador Sobral

- MEJOR CANCIÓN CANTAUTOR/A: ‘Efímera’, de Rozalén

- MEJOR ÁLBUM BSO, SERIES, VIDEOJUEGOS, PUBLICIDAD, SINTONÍA...: ‘BSO Furia’, de Aitor Etxebarria

- MEJOR CANCIÓN/TEMA BSO, SERIES, VIDEOJUEGOS, PUBLICIDAD, SINTONÍA...: ‘Hasta que me quede sin voz’, de Leiva

- MEJOR OBRA/COMPOSICIÓN CLÁSICA CONTEMPORÁNEA: ‘Trío Celebration’, de Albert Guinovart

- MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA CLÁSICA: ‘Paganini: 24 Caprices’, de María Dueñas

- MEJOR ÁLBUM INSTRUMENTAL: ‘Suite flamenca’, de Diego Amador

- MEJOR ÁLBUM DE JAZZ: ‘Leo & Leo’, de Leonor Watling & Leo Sidran

- MEJOR GRABACIÓN DE MÚSICA INFANTIL: ‘Me resbala’, de Pez Al Revés

- MEJOR CANCIÓN EN CATALÁ/VALENCIÀ/ MALLORQUÍ: ‘Ben poca cosa tens’, de Salvador Sobral y Sílvia Pérez Cruz

- MEJOR CANCIÓN EN EUSKERA: ‘Xorieri’, de Baiuca & Izaro

- MEJOR CANCIÓN EN GALEGO/ASTURIANU: ‘As que nunca cantaron’, de Tanxugueiras

- MEJOR DISEÑO DE ÁLBUM: ‘Gigante’, de Leiva, por el trabajo de Boa Mistura

- MEJOR ARREGLO: ‘Suite Flamenca’, de Diego Amador

- MEJOR SALA DE CONCIERTOS: Café Central de Madrid

- PREMIO DE HONOR: Joan Manuel Serrat.

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