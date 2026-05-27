Los tres “clientes” venezolanos de los que Francia advirtió al informar de la trama Plus Ultra por ser viejos conocidos en España

Nombres de los "viejos conocidos" en España (Montaje Infobae)

Con el paso de los días se accede a más documentos relacionados con la trama del rescate de Plus Ultra y, con ellos, se desvelan nuevos nombres involucrados. En España, la investigación comenzó tras los avisos enviados por parte de las autoridades francesas y suizas. En uno de sus escritos, la Fiscalía Anticorrupción detalla partes relevantes que incluye la UDEF en su informe. Entre todos los protagonistas, aparecen tres viejos conocidos de la justicia española.

“La Brigada de Blanqueo en su informe pone de manifiesto que algunos de los considerados “clientes” por los investigadores franceses tiene antecedentes policiales y/o judiciales en nuestro país", asegura la Fiscalía. Estas tres personas, de origen venezolano, serían Angelica Barrios Noriega, Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas y Francisco Javier D’Agostino Casado. Su implicación dentro de la trama global, que incluye desde los programas de alimentos de Venezuela al negocio en Emiratos Árabes, está por determinar, pero la UDEF los considera “clientes”.

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Su actividad en España va desde un juicio ganado al juez Peinado, el magistrado que desde hace meses aborda las causas que relaciona con Begoña Gómez, pareja de Pedro Sánchez, a dos detenciones a manos de la Brigada de Blanqueo a órdenes de extradición. En el caso de D’Agostino, los tentáculos estadounidenses llegan hasta su figura, a la que han investigado por supuesto robo de petróleo.

El entorno del expresidente asegura que son herencias y obsequios, pero deberá demostrarlo.

Dos figuras del régimen venezolano

Angélica Barrios Noriega es una ciudadana venezolana con pasaporte español que trabajó en la Oficina Nacional del Tesoro de Venezuela. Fue detenida en dos ocasiones por el Grupo 22 de la Brigada de Blanqueo y posteriormente extraditada a Estados Unidos. Transparencia Venezuela, organización contra la corrupción, informó hace tres meses que Suiza bloqueaba las cuentas de 37 personas presuntamente vinculadas al chavismo por posibles ingresos irregulares. Dentro de esta lista figura Barrios Noriega.

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Nervis Villalobos es una personalidad sobre la que se conocen más detalles. Fue viceministro de Energía de Venezuela entre 2001 y 2006, bajo el gobierno de Hugo Chávez. En 2018, se le ordenó prisión provisional en España por presunto blanqueo, meses después de una primera detención por una orden emitida por EEUU que le acusaba del cobro de sobornos vinculados a la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). Se suspendió la extradición para que rindiera cuentas en España.

Los principales procesos judiciales de Nervis Villalobos en España incluyen el juicio del “Caso Duro Felguera”, previsto para octubre, por un supuesto negocio de comisiones y sobornos relacionados con la adjudicación del contrato de la central termoeléctrica Termocentro en Venezuela. Villalobos denunció al juez Peinado y el Tribunal Constitucional, tras darle la razón, anuló las resoluciones que lo mantenían en prisión provisional. Ahora, la UDEF lo señala como un posible beneficiario de la trama que involucra al rescate de Plus Ultra.

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El auditor de cuentas de Plus Ultra, Jesús Ángel Carbajo, ha desvelado este miércoles desde el Senado que durante sus trabajos en la aerolínea sí que vio "alguna factura" de la empresa 'Análisis Relevante'. (Senado)

Empresario investigado por EEUU y en la lista Epstein

El empresario hispanovenezolano Francisco Javier D’Agostino se ha consolidado como una figura de alto perfil en España, donde reside. Casado con María Victoria Vargas, es concuñado de Luis Alfonso de Borbón. Tras años bajo el foco internacional, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC) lo retiró a principios de 2025 de su lista de sancionados al no hallar evidencias de su supuesta colaboración en la evasión de sanciones al crudo venezolano.

Sin embargo, su situación legal dio un vuelco a inicios de 2026 tras ser detenido en Italia debido a una orden de extradición vinculada a presuntas redes de tráfico de petróleo. Más allá de sus situaciones judiciales, D’Agostino destaca en el sector del ocio como promotor de la tauromaquia en Mallorca, reactivando los festejos taurinos en la isla. Su situación más polémica explotó al aparecer en documentos de la lista Epstein, con correos cruzados que lo implican en supuestas conversaciones sobre negocios.

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