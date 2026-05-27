El pueblo cerca de Barcelona donde nació Alexia Putellas: un monumento neolítico y un mural de 104 metros en honor a la futbolista

El pueblo donde nació Alexia Putellas (Montaje: Infobae).

El anuncio de que Alexia Putellas no continuará en el FC Barcelona ha sacudido el mundo del futbol. La capitana blaugrana, dos veces ganadora del Balón de Oro y considerada una de las mejores futbolistas del planeta, confirmó su salida del club después de más de una década defendiendo los colores azulgranas. La primera futbolista española en conquistar ese galardón, que dedicó a su padre con un “esto es para ti, papá”, cierra así un capítulo que ha redefinido el fútbol femenino a nivel mundial.

Detrás de esa trayectoria hay una ciudad que pocos asocian con su nombre, pero que lo explica todo: Mollet del Vallès. A media hora de Barcelona, con cerca de 52.000 habitantes y un pasado industrial que ha dado paso a una identidad propia, este municipio del Vallès Oriental es donde Alexia empezó a golpear un balón con tres años en la plaza del Ayuntamiento. Sus calles, sus plazas y sus espacios naturales forman el mapa emocional de una deportista que nunca ha olvidado de dónde viene.

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Una ciudad con raíces y un mural de más de 100 metros

Mollet del Vallès tiene historia mucho antes de que Alexia Putellas pusiera el nombre de la ciudad en los estadios más grandes del mundo. El Menhir de Mollet, una pieza neolítica de cinco metros de altura, recuerda que este territorio ha sido hogar de figuras imponentes desde tiempos remotos. Es uno de los vestigios prehistóricos mejor conservados de la comarca y un punto de referencia para quienes visitan la ciudad.

Mural de Alexia Putellas en Mollet del Vallès

Ese legado antiguo convive hoy con otro tipo de grandeza más reciente. Mollet ha pasado de ser un municipio de perfil industrial a convertirse en un punto de referencia para miles de seguidores del fútbol femenino que peregrinan hasta aquí para conocer el origen de su ídolo. Y lo cierto es que la historia de Alexia en Mollet empieza en la plaza del Ayuntamiento, donde con apenas tres años comenzó a jugar entre risas y carreras con otros niños del barrio.

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De hecho, en las calles de Mollet hay un punto que concentra más visitas que cualquier otro monumento de la ciudad: el mural dedicado a Alexia Putellas, obra del artista local Dase. Con 104 metros cuadrados, la imagen de la futbolista preside una de las fachadas del municipio y se ha convertido en símbolo de identidad local. Vecinos y visitantes se detienen frente a él para fotografiarse, y el mural funciona como punto de partida informal de un recorrido por los espacios que marcaron la infancia de la jugadora.

El paraje natural de Gallecs y el Museo Abelló

Pero más allá del legado de la jugadora, Mollet cuenta con un entorno natural que se convierte en uno de sus principales atractivos. El paraje natural de Gallecs, con más de 700 hectáreas de naturaleza protegida en pleno Vallès Oriental, es uno de los pulmones verdes más grandes del área metropolitana de Barcelona. Así, es un lugar perfecto para hacer senderismo y disfrutar de un plan con la familia o amigos.

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En la Península Ibérica se esconden algunos lugares únicos y llenos de historia.

En el plano cultural, el Museo Abelló reúne una colección de arte que incluye obras de Miró, Dalí y Picasso, entre otros, fruto de la colección del mecenas Joan Abelló. Por su parte, la iglesia de Santa Maria de Gallecs, integrada en el paraje natural, completa un recorrido por una ciudad llena de rincones únicos.