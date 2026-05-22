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Zendaya dice que trabajar en ‘Spider-Man: Brand New Day’ con Tom Holland fue como “volver a casa”: “Nos llevamos a nuestros perros”

La actriz ha hablado sobre su experiencia de rodaje en la última película del universo Marvel junto a su ya esposo y de cómo han creado un entorno sano

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Zendaya y Tom Holland en la premiere de 'Spider-Man: Homecoming'
Zendaya y Tom Holland en la premiere de 'Spider-Man: Homecoming'

La actriz Zendaya ha compartido cómo fue rodar la próxima entrega de la saga de Spider-Man junto a Tom Holland, calificando la experiencia como “volver a casa”. En una entrevista con la revista Elle, Zendaya afirmó que trabajar con Holland en Spider-Man: Brand New Day fue como una “reunión familiar”, resaltando la evolución personal y profesional que ambos han experimentado desde el inicio de la franquicia.

Zendaya destacó: “Ir a trabajar todos los días con mi mejor amigo, la persona a la que quiero, es un sueño. Llevamos nuestros perros al rodaje; es como un asunto de familia. Crecimos con estas películas. Es como volver a casa”. Así, la actriz recalcó cómo la dinámica personal entre ambos actores ha aportado un entorno de confianza y camaradería durante la grabación.

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Además de coincidir en la cuarta película de Spider-Man, Zendaya y Holland han trabajado este año en la nueva producción de Christopher Nolan, La Odisea. No obstante, Zendaya contó en la entrevista con la revista Elle, que no llegó a compartir escena con Holland en ese rodaje, limitándose a presenciar desde fuera del set la interpretación de su pareja. “Podría haber llorado, estaba muy orgullosa”, expresó sobre el trabajo de Holland.

Un año ajetreado para Zendaya

El estreno de La Odisea está programado para el 17 de julio de 2026 y Spider-Man: Brand New Day llegará a las salas tan solo dos semanas después, el 31 de julio de 2026. Según The Hollywood Reporter, Zendaya subrayó la intensidad de este año de trabajo, ya que, además de estos dos grandes lanzamientos, cerrará 2026 con la tercera entrega de Dune, que llegará el 18 de diciembre de 2026.

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Imagen oficial de 'Dune 3'
Imagen oficial de 'Dune 3'

En relación al rodaje de La Odisea, la actriz recordó lo exigente que resultó compatibilizar ese trabajo con las grabaciones nocturnas de la tercera temporada de Euphoria, el aprendizaje de diálogos en Chakobsa para Dune y los viajes a localizaciones como Islandia, uno de los enclaves principales de la producción. Zendaya afirmó: “No es que tenga muchos diálogos en La Odisea, pero estaba trabajando con Christopher Nolan. Lo más embarazoso del mundo sería equivocarme en mis líneas, lo cual ocurrió una vez”.

Durante la producción de La Odisea, Christopher Nolan elogió la habilidad interpretativa de Zendaya. El director, en declaraciones a la revista Elle, comentó: “Tiene una verdadera gracia icónica. Interpretar a una diosa, a Atenea, exige mucho. Es una auténtica estrella de cine y además una actriz increíble”.

Los elogios de Christopher Nolan

Sus compañeros de reparto, Matt Damon y Tom Holland, admitieron haberse sorprendido por la manera en que Nolan valoró el trabajo de Zendaya. Damon relató que Nolan rara vez expresa abiertamente su satisfacción tras una toma, pero en el caso de Zendaya llegó a calificar su interpretación de “perfecta”, algo que ni Damon ni Holland habían escuchado personalmente del director en toda la producción.

La Odisea
Matt Damon y Zendaya, que encarna a la diosa Atenea, en 'La Odisea', de Christopher Nolan (Universal Pictures)

Sobre la boda entre ambos actores, Zendaya evitó hablar sobre ella durante la entrevista con la revista Elle, asegurando que prefiere reservar ese aspecto de su vida lejos de la atención mediática. “No, no voy a hacer eso. Siempre están buscando algo”, respondió al ser preguntada por el periodista Alexis Okeowo.

Tom Holland, por su parte, conversó con el medio especializado The Hollywood Reporter sobre la evolución de las promociones mediáticas al poder realizarlas junto a Zendaya y otros compañeros. El actor indicó: “Me encanta cómo ha cambiado todo, porque ahora siento que hemos creado un ambiente donde los que promocionamos películas podemos ser más auténticos. Yo soy alguien que protege su vida privada a toda costa, pero siempre preferiré grabar un podcast con un presentador divertido antes que pasarme el día haciendo entrevistas en un hotel”. Holland agregó que, cuando participa en entrevistas junto a Zendaya y Jacob Batalon, la experiencia es mucho más amena.

Spider-Man: Un Nuevo Día presenta su primer tráiler.

Finalmente, Zendaya señaló que, debido a su intenso ritmo de trabajo y frecuentes viajes, su familia solo puede localizarla a través del teléfono móvil, donde tienen habilitada su ubicación en tiempo real. Explicó a la revista Elle: “Es mucho más fácil así, ‘Ah, no responde porque está en Budapest’. Así saben dónde estoy y en qué huso horario”. De este modo, la actriz reveló la complejidad de coordinar sus compromisos durante uno de los años más exigentes de su carrera.

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