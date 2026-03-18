Zendaya elogia a Tom Holland y adelanta detalles de ‘Spider-Man: Brand New Day’: “La gente no quedará decepcionada”

Zendaya y Tom Holland en 'Spider-Man: No way home'. (Créditos: EFE/ Matt Kennedy / Sony Pictures/Marvel Studios)

El rodaje de Spider-Man: Brand New Day concluyó el pasado diciembre y son muchas las expectativas ante nueva entrega del universo Marvel, que tiene previsto su estreno el próximo julio. Tanto la actriz Zendaya como el actor Tom Holland han ofrecido declaraciones en los últimos meses donde destacan la originalidad de la película y anticipan un enfoque inédito para sus personajes, aportando detalles sobre el desarrollo del proyecto y el impacto que tendrá en la franquicia.

Zendaya ha expresado su entusiasmo y ha valorado positivamente el trabajo de Holland, mientras que el propio actor ha remarcado que no se trata simplemente de una continuación directa, sino del inicio de un nuevo capítulo para Spider-Man.

La película Spider-Man: Brand New Day supondrá un giro en la caracterización del personaje de Peter Parker, que regresa a la pantalla cinco años después de Spider-Man: No Way Home. El vestuario del protagonista mostrará un homenaje directo a los trajes históricos de las versiones interpretadas por Andrew Garfield y Tobey Maguire, prescindiendo de la tecnología avanzada habitual de Stark. Según ambos intérpretes, los aficionados no se sentirán decepcionados gracias a la renovación estética y narrativa planteada para esta entrega.

Un nuevo comienzo para Spider-Man

El argumento de esta nueva película se mantiene bajo reserva, aunque Holland ha sostenido que el film ofrece un “renacimiento” y no corresponde, en sus palabras, “a una cuarta película”, sino al inicio de una etapa inédita.

Zendaya, en la alfombra roja de El Drama (película que se encuentra promocionando y que protagoniza junto a Robert Pattinson), ha manifestado que se siente “muy emocionada” con el proyecto y ha definido el resultado como “realmente maravilloso”. En sus declaraciones, la actriz ha calificado a Tom Holland como “muy talentoso” y “dedicado”, insistiendo en que “la gente no se sentirá decepcionada”.

Tráiler de Marvel's Spider-Man 2, de Insomniac Games para Playstation 5

La intérprete volverá a interpretar a MJ y Tom Holland retomará su papel como Peter Parker bajo la dirección de Destin Daniel Cretton, con un guion a cargo de Chris McKenna y Erik Sommers. En el reparto también figuran Jon Bernthal, Sadie Sink y Liza Colón-Zayas.

El largometraje incorporará tanto a actores ya presentes en anteriores entregas del Universo Cinematográfico Marvel (como Jon Bernthal), así como nuevos nombres, entre ellos la actriz Sadie Sink, conocida por la serie Stranger Things. Otro detalle confirmado por Holland en sus declaraciones a es que el argumento reflejará los efectos que ha tenido en Peter Parker la pérdida de la tía May y la distancia respecto a MJ y Ned Leeds.

Novedades que no decepcionarán

Zendaya, que actualmente está promocionando El drama y dentro de poco hará lo propio con la nueva temporada de Euphoria, ha mostrado públicamente su respaldo a Tom Holland en la nueva entrega de Spider-Man. La actriz ha insistido en el compromiso y dedicación del actor británico y ha añadido: “Tom es muy talentoso y es genial. Se preocupa muchísimo. Creo que la gente no se sentirá decepcionada”.

Una imagen de Spider-Man 2 (Foto: Sony Entertainment)

Otra de las novedades destacadas por Tom Holland en los últimos meses radica en el propio diseño del vestuario, que ha descrito como mucho más flexible y cómodo que en entregas anteriores. Este planteamiento permitirá explorar facetas inéditas del superhéroe y aporta una diferenciación visual respecto a películas previas: “Estoy absolutamente encantado con cómo se ve en cámara”, ha declarado. El actor también ha señalado que el personaje, tras el final de No Way Home, se encuentra en un terreno emocional distinto, marcado por la soledad y las pérdidas recientes. Este contexto, sostiene, define la ruptura de la saga con la etapa previa del MCU y sienta las bases para el “nuevo comienzo” del héroe.