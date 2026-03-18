España Cultura

Zendaya elogia a Tom Holland y adelanta detalles de ‘Spider-Man: Brand New Day’: “La gente no quedará decepcionada”

La actriz, que se encuentra promocionado ‘El drama’, junto a Robert Pattinson y ha adelantado algunos detalles de su próximo proyecto dentro del universo Marvel

Guardar
Zendaya y Tom Holland en
Zendaya y Tom Holland en 'Spider-Man: No way home'. (Créditos: EFE/ Matt Kennedy / Sony Pictures/Marvel Studios)

El rodaje de Spider-Man: Brand New Day concluyó el pasado diciembre y son muchas las expectativas ante nueva entrega del universo Marvel, que tiene previsto su estreno el próximo julio. Tanto la actriz Zendaya como el actor Tom Holland han ofrecido declaraciones en los últimos meses donde destacan la originalidad de la película y anticipan un enfoque inédito para sus personajes, aportando detalles sobre el desarrollo del proyecto y el impacto que tendrá en la franquicia.

Zendaya ha expresado su entusiasmo y ha valorado positivamente el trabajo de Holland, mientras que el propio actor ha remarcado que no se trata simplemente de una continuación directa, sino del inicio de un nuevo capítulo para Spider-Man.

La película Spider-Man: Brand New Day supondrá un giro en la caracterización del personaje de Peter Parker, que regresa a la pantalla cinco años después de Spider-Man: No Way Home. El vestuario del protagonista mostrará un homenaje directo a los trajes históricos de las versiones interpretadas por Andrew Garfield y Tobey Maguire, prescindiendo de la tecnología avanzada habitual de Stark. Según ambos intérpretes, los aficionados no se sentirán decepcionados gracias a la renovación estética y narrativa planteada para esta entrega.

Un nuevo comienzo para Spider-Man

El argumento de esta nueva película se mantiene bajo reserva, aunque Holland ha sostenido que el film ofrece un “renacimiento” y no corresponde, en sus palabras, “a una cuarta película”, sino al inicio de una etapa inédita.

Zendaya, en la alfombra roja de El Drama (película que se encuentra promocionando y que protagoniza junto a Robert Pattinson), ha manifestado que se siente “muy emocionada” con el proyecto y ha definido el resultado como “realmente maravilloso”. En sus declaraciones, la actriz ha calificado a Tom Holland como “muy talentoso” y “dedicado”, insistiendo en que “la gente no se sentirá decepcionada”.

Tráiler de Marvel's Spider-Man 2, de Insomniac Games para Playstation 5

La intérprete volverá a interpretar a MJ y Tom Holland retomará su papel como Peter Parker bajo la dirección de Destin Daniel Cretton, con un guion a cargo de Chris McKenna y Erik Sommers. En el reparto también figuran Jon Bernthal, Sadie Sink y Liza Colón-Zayas.

El largometraje incorporará tanto a actores ya presentes en anteriores entregas del Universo Cinematográfico Marvel (como Jon Bernthal), así como nuevos nombres, entre ellos la actriz Sadie Sink, conocida por la serie Stranger Things. Otro detalle confirmado por Holland en sus declaraciones a es que el argumento reflejará los efectos que ha tenido en Peter Parker la pérdida de la tía May y la distancia respecto a MJ y Ned Leeds.

Novedades que no decepcionarán

Zendaya, que actualmente está promocionando El drama y dentro de poco hará lo propio con la nueva temporada de Euphoria, ha mostrado públicamente su respaldo a Tom Holland en la nueva entrega de Spider-Man. La actriz ha insistido en el compromiso y dedicación del actor británico y ha añadido: “Tom es muy talentoso y es genial. Se preocupa muchísimo. Creo que la gente no se sentirá decepcionada”.

Una imagen de Spider-Man 2
Una imagen de Spider-Man 2 (Foto: Sony Entertainment)

Otra de las novedades destacadas por Tom Holland en los últimos meses radica en el propio diseño del vestuario, que ha descrito como mucho más flexible y cómodo que en entregas anteriores. Este planteamiento permitirá explorar facetas inéditas del superhéroe y aporta una diferenciación visual respecto a películas previas: “Estoy absolutamente encantado con cómo se ve en cámara”, ha declarado. El actor también ha señalado que el personaje, tras el final de No Way Home, se encuentra en un terreno emocional distinto, marcado por la soledad y las pérdidas recientes. Este contexto, sostiene, define la ruptura de la saga con la etapa previa del MCU y sienta las bases para el “nuevo comienzo” del héroe.

Temas Relacionados

ZendayaTom HollandSpider-ManMarvelMCUCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Sorpresa entre el reparto de ‘The White Lotus’ temporada 4: este es el listado completo de nuevos actores

Después de anunciar a Alexander Ludwig, AJ Michalka, Steve Coogan y Caleb Jonte Edwards, la serie ha encontrado al resto de rostros para su cuarta temporada

Sorpresa entre el reparto de

Robert Pattinson habla sobre ‘The Batman Parte II’ antes de su rodaje: “va a ser una película muy arriesgada”

El intérprete, inmerso en la promoción de ‘El drama’, junto a Zendaya, ha manifestado que la próxima película sobre el superhéroe de DC está tomando caminos muy audaces

Robert Pattinson habla sobre ‘The

Las mejores exposiciones de Barcelona para ver en marzo: de ‘Rodoreda, un bosque’ a ‘Chez Matisse’

También destacamos propuestas singulares como las de Antoni Tàpies o la exhibición en torno a Ubú rey

Las mejores exposiciones de Barcelona

Adelanto en exclusiva de ‘La amistad de Samuel Beckett’: el relato inédito de los últimos años de vida del Nobel que revolucionó la literatura del siglo XX

Infobae publica dos fragmentos del nuevo libro de ‘Ediciones del Subsuelo’, una obra imprescindible para conocer al autor de obras como ‘Esperando a Godot’ o ‘El innombrable’

Adelanto en exclusiva de ‘La

Diez libros perfectos para regalar en el Día del Padre: de novelas de Juan Gómez Bárcena o Claudia Piñeiro a diarios íntimos sobre los primeros años de crianza

Infobae recomienda diez obras que abordan la paternidad desde diferentes ángulos, ideales como detalle en esta festividad dedicada a los progenitores

Diez libros perfectos para regalar
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Procedente el despido de una

Procedente el despido de una operadora de sala y delegada sindical de un casino de Cádiz por apropiarse de parte del premio que ganó un cliente

El falso muerto en una piscina pública que ha provocado la gran enemistad entre la concejala de Deportes de Almeida y una edil del PSOE: “Ha decidido no hablarme”

Juan José Ebenezer, mecánico: “Esta subida del precio del combustible que estás pagando realmente se debería de pagar cuando se agoten las reservas”

Extremadura y Aragón siguen esperando a PP y Vox: del “frente al bloqueo, elecciones” a un vacío de poder que puede ahora replicarse en Castilla y León

El PP toma distancia por primera vez con Felipe VI y Vox ya está demasiado lejos: crece el malestar entre los defensores del rey tras su disculpa con México

ECONOMÍA

Un jubilado alquila el salón

Un jubilado alquila el salón de su casa para eventos privados para poder tener dinero extra

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 18 de marzo

Juanma Lorente, abogado: “Existen dos formas de acabar con el acoso laboral”

El BCE mantendrá congelados los tipos de interés en el 2% por miedo a que la guerra en Oriente Medio dispare la inflación

El gráfico que muestra el problema de la vivienda en España: los salarios aumentan un 30% en la última década, los alquileres un 82%

DEPORTES

Las palabras del Arbeloa tras

Las palabras del Arbeloa tras la victoria del Real Madrid ante el Manchester City: “Si quieres ser campeón de Europa, tienes que ganar a los mejores”

El motivo por el que Courtois tuvo que ser sustituido en el descanso y entró Lunin para ocupar su puesto

El Real Madrid sella su billete para cuartos de final de Champions tras imponerse a un Manchester City en desventaja

Marruecos es declarado campeón de África por la CAF tras la retirada de Senegal en la final

Así te hemos contado la victoria del Real Madrid ante el Manchester City en Champions