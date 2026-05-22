Calor de verano y tormentas con granizo este viernes: la Aemet alerta de temperaturas de hasta 40 grados y la llegada de una DANA

Vista de la playa de Ondarreta de San Sebastián, donde este jueves se han superado los 30º. (Javier Etxezarreta/EFE)

Este viernes tendremos que prepararnos para el calor veraniego, pues por delante quedan días con termómetros por encima de lo normal para esta época del año, especialmente durante esta jornada. En la mayor parte de la península, el mercurio se situará en valores entre 5 y 10 grados superiores a las temperaturas medias de mayo.

“Se superarán los 30 grados en amplias zonas y los 35 grados en puntos de los valles del Ebro, Guadiana y Guadalquivir”, ha explicado Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). “Las noches también serán cálidas, con noches tropicales, es decir, aquellas en las que no se baja de 20 grados, a partir del jueves en puntos del centro y de la mitad sur de la península”.

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Este viernes incluso las temperaturas aumentarán de forma ligera en la mayor parte del país, más acusadamente las máximas en litorales cantábricos y tercio noroeste y las mínimas en el resto del tercio norte. “Durante el día, nuevamente se superarán los 32 a 34 grados en amplias zonas, con Sevilla y Badajoz a la cabeza. Allí podrán alcanzarse 38 a 40 grados“.

Las temperaturas aumentan notablemente, con Extremadura y País Vasco con avisos por calor. (Europa Press)

Ante esta situación, la Aemet ha activado avisos amarillos por altas temperaturas en siete provincias, cinco más que el día anterior: por máximas de 34 grados en Asturias, Cantabria, Gipuzkoa y Bizkaia; por 36 en Zaragoza y Ourense, y por 38 en Badajoz.

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Lluvias y tormentas con granizo en Galicia y Asturias

El mapa de las alertas también está marcado este viernes por las tormentas y lluvias, concretamente en Asturias y Galicia, donde hay probabilidad de que sean fuertes y de que vayan acompañadas de granizo.

Esto estará motivado por la formación de una DANA que tenderá a nublar los cielos en el extremo noroeste peninsular. En el resto del país se mantendrá una situación de estabilidad con cielos pocos nubosos o despejados.

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También habrá rachas muy fuertes de levante en el Estrecho e intervalos fuertes en puntos de Alborán. El viento soplará con fuerza además en Canarias y de forma moderada en litorales del Cantábrico, donde se espera una rolada brusca a oeste con posibles rachas muy fuertes, así como en los del sur peninsular e interiores de Málaga y Cádiz. De hecho, este viernes hay alerta amarillas por fenómenos costeros y viento en Cádiz.

El calor extremo en verano aumenta en España, con riesgos como golpes de calor y cáncer de piel. Sanidad recomienda hidratación, protección solar y prevención para evitar complicaciones, especialmente en vulnerables.

El tiempo en fin de semana

En el comienzo del fin de semana podría haber una bajada de los termómetros en el noroeste peninsular, siendo más notable en Galicia y Asturias y algo más suave en el Cantábrico. Estas, sin embargo, seguirán siendo altas para la época del año. “Salvo en las zonas donde bajas las temperaturas, continuará el calor muy intenso para la época”. Además, podrá haber lluvias y chubascos localmente fuertes en zonas de Galicia, Asturias, como el día anterior, y en el noroeste de Castilla y León y los Pirineos.

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Se espera que el domingo continúen las temperaturas altas, con 30 grados en Castilla y León y más de 32 a 34 en el nordeste, centro y mitad sur, con tiempo estable en general. El lunes no se descarta que haya un pequeño repunte del mercurio, por lo que ese descenso térmico en algunas áreas el sábado durará poco. La semana que viene, por tanto, empezará con calor en la mayor parte del país.