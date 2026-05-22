Los mejores estrenos de la semana en cines: de ‘The Mandalorian and Grogu’ al reestreno de ‘El señor de los anillos: Las dos torres’

Descubre el primer avance oficial de "The Mandalorian and Grogu", la nueva película del universo Star Wars. La esperada producción reúne al icónico cazarrecompensas Din Djarin y al entrañable Grogu en una aventura inédita. Disfruta del tráiler completo y acompaña a los protagonistas en su próximo viaje galáctico.

Sables de luz, espadas medievales, presencias demoníacas o vaqueros. Después de una semana marcada por la presencia de Jennifer Lopez en El beso de la mujer araña o un angelical Keanu Reeves, esta es el turno para el regreso de dos grandes franquicias, una con su primer estreno en más de siete años y otra con el reestreno de una de sus mejores aventuras.

Estamos hablando, efectivamente, de Star Wars y El señor de los anillos, protagonistas destacadas de una semana en la que también brillan con luz propia el terror de El pasajero nocturno, la lucha libre a las órdenes de todo un líder como Russell Crowe o Carlos Cuevas en un romance con toque vaquero. Todo cabe en cartelera mientras la mirada sigue puesta en lo que suceda en Cannes, donde este mismo fin de semana podría salir una Palma de Oro con nombre español.

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The Mandalorian and Grogu

El Mandaloriano y Grogu se apoyan en una barra con iluminación ambiental, rodeados de botellas y objetos curiosos en un establecimiento de la galaxia. (Disney)

Tu cazarrecompensas favorito y su adorable acompañante están de vuelta. Y lo hacen por todo lo alto, en pantalla grandes después de tres temporadas en las que The Mandalorian se ha convertido en una de las grandes series de Disney+. En esta ocasión, la nueva misión lleva a Mando y Grogu a buscar a Rotta el Hutt, el hijo del famoso Jabba el Hutt y quien ahora sirve como gladiador en una remota luna. El tándem tendrá que encontrarle y llevarle de vuelta a casa sano y salvo, aunque la misión será mucho más peligrosa de lo que parece, con aliados insospechados, nuevos mercenarios al acecho e incluso un gran monstruo marino que pondrá al mandaloriano contra las cuerdas.

Cowgirl

Carlos Cuevas en 'Cowgirl'

Carlos Cuevas es el gran rostro de este peculiar romance vaquero. Empar, una granjera de 60 años, necesita que su vaca Tona quede preñada para mantener su granja. Tras varios intentos fallidos, pide ayuda a Bernat, dueño de la mayor granja de la zona. Cuando Tona queda preñada, el veterinario advierte que la gestación es de riesgo. Empar se enfrenta al pueblo para proteger la tranquilidad de su vaca. Con la ayuda de Riqui, un joven recién llegado, y Bernat, descubrirá que nunca es tarde para comenzar de nuevo.

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Beast (La bestia)

Russell Crowe en 'Beast'

El octágono vuelve a cobrar protagonismo con La bestia. Con la ayuda de su antiguo entrenador, un campeón de MMA retirado e invicto regresa a la jaula para vengar la muerte de su hermano y resolver sus problemas financieros. Russell Crowe da vida a este mentor, mientras que el australiano Daniel MacPherson da vida al luchador.

El pasajero nocturno

Imagen de 'El pasajero nocturno'

El director noruego André Øvredal se ha especializado en un terror de lo más particular en los últimos años, con obras como La autopsia de Jane Doe, Historias de miedo para contar en la oscuridad o El último viaje de Démeter. Con El pasajero nocturno cuenta la historia de una joven pareja que, tras un grave accidente de carretera en medio de la noche, empieza a notar que una presencia demoníaca los persigue. Ellos no lo saben, pero junto a ellos vaga El Pasajero Nocturno, una criatura del inframundo que hará de su viaje toda una pesadilla.

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El señor de los anillos: las dos torres

Imagen de 'El señor de los anillos: las dos torres'

Para terminar, una película que no necesita carta de presentación, pues ya fue uno de los mayores estrenos en su época. El señor de los anillos: las dos torres vuelve a cines con motivo del 25 aniversario del inicio de la trilogía, y lo hace con la perspectiva del tiempo que la ha colocado como la gran infravalorada dentro de la saga. Suyas son algunas de las mejores escenas de toda la franquicia, desde la marcha de los Ents o las discusiones con Gollum hasta la épica batalla del Abismo de Helm.