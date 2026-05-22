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La saliva podría ser la ‘chivata’ del cáncer: una simple muestra ayuda a detectar uno de los tumores digestivos más mortales

El carcinoma escamoso de esófago es uno de los tumores más desconocidos debido a la escasez de investigaciones clínicas

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Un sanitario toma una muestra de saliva (Magnific)
Un sanitario toma una muestra de saliva (Magnific)

Una muestra de saliva puede ser suficiente para detectar uno de los cánceres más desconcertantes y mortales: el carcinoma escamoso de esófago. Investigadores del Sydney Brenner Institute for Molecular Bioscience (SBIMB) de la Universidad de Wits (Sudáfrica) han identificado diferencias claras en la composición bacteriana de la saliva de pacientes con esta enfermedad respecto a individuos sanos.

La investigación, publicada en la revista Communications Medicine, apunta a la posibilidad de desarrollar herramientas de cribado temprano, de bajo coste, para una de las formas de cáncer más letales y enigmáticas. El carcinoma escamoso de esófago presenta una media de diagnóstico a los 50 años, con un 18 % de los pacientes diagnosticados antes de los 40. Esta variante es prevalente en regiones específicas, como el este de África, Irán y partes de China, y su aparición a edades tempranas, junto con su concentración geográfica, constituye un verdadero reto para los especialistas.

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El adenocarcinoma de esófago tiene una clara relación con la obesidad, el reflujo y la dieta en países desarrollados. La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) estima que 2.363 personas serán diagnosticadas de cáncer de esófago en 2026. Sin embargo, el subtipo escamoso está sujeto a un origen mucho menos comprendido, pues apenas existen investigaciones clínicas y etiológicas relativas a este cáncer, lo que dificulta establecer factores causales definitivos. Algunos factores clásicos como el tabaco, el alcohol, la residencia en áreas rurales o el uso de combustibles domésticos sí inciden, pero no logran explicar el pleno abanico de casos ni las particularidades epidemiológicas observadas.

El doctor Wenlong Carl Chen y su equipo, en colaboración con la Universidad de Columbia y tras analizar datos del Estudio del Cáncer de Johannesburgo, han demostrado mediante técnicas de secuenciación que el microbioma de la saliva distingue a quienes sufren este tipo de cáncer. Determinadas bacterias, como Fusobacterium nucleatum, aparecen en mayor cantidad en los pacientes. Este modelo basado en el microbioma ha superado a otros que emplean únicamente variables clínicas y demográficas, lo que, puntualiza Chen en declaraciones recogidas por Medical Xpress, abre la puerta a implementar nuevas capas diagnósticas en poblaciones de riesgo.

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Investigadores de la Universidad de Granada han descubierto un compuesto natural en la cebolla que demuestra ser eficaz para reducir los tumores de colon. Gracias a sus propiedades antiinflamatorias y prebióticas, este compuesto puede inhibir la proliferación de células cancerosas y reequilibrar la microbiota intestinal.

La prueba de saliva no reemplazaría la endoscopia

El propio Chen subraya que estas alteraciones bacterianas podrían resultar de la enfermedad y no necesariamente ser su causa. El bloqueo progresivo de esófago, que muchas veces antecede a la consulta médica, podría reflejarse en la composición de la saliva antes del diagnóstico clínico. En este sentido, la validación de un test sencillo con saliva o incluso con muestras tomadas de la mejilla serviría como herramienta de triaje, aunque no reemplazaría a la endoscopia. Su implantación, una vez confirmada su utilidad, posibilitaría seleccionar de forma temprana a los pacientes para exámenes más exhaustivos.

No obstante, el carcinoma escamoso continúa siendo objeto de escasa investigación. Los científicos del SBIMB defienden la necesidad de combinar epidemiología, genómica, análisis del microbioma, estudios ambientales y trabajo comunitario para profundizar en su comprensión.

Las nuevas líneas de investigación abiertas giran en torno a dos preguntas principales: la susceptibilidad genética y las huellas ambientales dejadas en el genoma tumoral. El estudio de las “firmas de mutación” en los tumores permitiría rastrear la exposición a ciertos contaminantes, químicos o hábitos previos, si bien, recalca Chen a Medical Xpress, aún se trata de trabajos preliminares y los modelos requieren verificación en entornos y poblaciones diversas.

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