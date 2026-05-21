Cannes se rinde ante Los Javis con ‘La bola negra’, una de las tres películas españolas que aspiran a la Palma de Oro: “Son los directores más ambiciosos y reconocibles de su generación”

Directors Javier Ambrossi and Javier Calvo, cast members Penelope Cruz and Milo Quifes pose on the red carpet during arrivals for the screening of the film "La bola negra" (The Black Ball) in competition at the 79th Cannes Film Festival in Cannes, France, May 21, 2026. REUTERS/Sarah Meyssonnier

A medida que se han ido sucediendo los días que componen las doce jornadas de la 79.ª edición del Festival de Cannes, mayor ha sido la expectación por La bola negra, la nueva película de Los Javis, que se ha presentado en el penúltimo día del certamen. El desembarco de Javier Calvo y Javier Ambrossi en la Croisette —tercera representación española de esta edición junto a las nuevas cintas de Rodrigo Sorogoyen y Pedro Almodóvar— confirma la consagración internacional de los cineastas que debutaron con La llamada y que después consolidaron una voz propia con proyectos como Paquita Salas y La mesías.

A la espera de saber si La bola negra -o cualquier de las otras dos películas españolas- logra alzarse con la Palma de Oro, el premio más importante del festival de cine más prestigioso del mundo, la crítica ha salido extasiada del Grand Théâtre Lumière. El largometraje ha conseguido una ovación de 20 minutos tras su proyección, según Deadline, una de las más largas del festival.

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El reparto de 'La bola negra', en el Festival de Cine de Cannes, en Francia, este jueves. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Tanto la prensa española como la internacional se han deshecho en elogios hacia una película que toma como punto de partida una de las últimas obras inacabadas de Federico García Lorca, La bola negra. Protagonizada por Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Carlos González y Milo Quifes —además de contar con Lola Dueñas, Penélope Cruz y Glenn Close en el reparto—, la cinta retrata tres historias íntimamente ligadas por la sexualidad, el deseo, el dolor y la herencia. Así, la narración se divide en tres épocas distintas: 1932, con la República recién proclamada; 1937, en plena Guerra Civil; y 2017.

La crítica responde (y muy bien)

Para Kyle Buchanan, crítico de The New York Times, la película “inyecta adrenalina” a una competición que hasta ahora consideraba “blanda”, además de definirla como una futura contendiente a los Oscar “en todas las categorías”. Desde Variety, Guy Lodge ha destacado el “maximalismo narrativo y estilístico” de la cinta y su homenaje “a un sinfín de ancestros queer que nunca pudieron vivir a viva voz”.

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Algunos de los miembros del reparto masculino de 'La bola negra', de Javier Ambrossi y Javier Calvo, entre los que se encuentra el debut del artista Guitarricadelafuente.

Otras cabeceras especializadas también han subrayado la ambición formal del proyecto. Richard Lawson, de The Hollywood Reporter, ha calificado la película como “una deslumbrante mezcla de sensibilidad pop contemporánea y cine clásico”, mientras que Sophie Monks Kaufman, en IndieWire, ha alabado su complejidad estructural. Más dividido se ha mostrado Lee Marshall, de Screen Daily, que aunque ha celebrado sus desvíos hacia la música popular, el teatro y la danza española, la ha definido como como “un melodrama extenso e indisciplinado”.

España no se ha quedado atrás. La periodista Pepa Blanes, de Cadena Ser, la ha definido como “un tipo de historia que no suele verse en el cine español”. “Tiene una función clara de principio a fin, contar a una generación quién fue Lorca y por qué lo fusilaron, pero además, hacer que ningún espectador pueda empatizar con el fascismo”. Para Luis Martínez de El Mundo, los ‘Llavis’ -como pronuncian los franceses y angloparlantes el nombre del dúo cinematográfico- “encuentran su voz en una película desmesurada que reivindica y grita la homosexualidad silenciada de Lorca de la mano de la última obra inacabada del poeta”.

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Clop de 'La bola negra', la nueva película de Los Javis.

Desde Kinótico han definido La bola negra como un “relato atemporal, intergeneracional y orgullosamente maricón”, además de considerar que la película confirma a Javier Calvo y Javier Ambrossi como “los directores más ambiciosos, desacomplejados y reconocibles de su generación”. La publicación interpreta también el filme como “un punto y aparte” y “la culminación de diez años de aprendizaje” para los cineastas.

En una línea similar, Javier Zurro, en elDiario.es, ha sostenido que Los Javis “sacuden Cannes” con una “ambiciosa y emocionante carta de amor a Lorca”, además de un homenaje “a todos los amores disidentes a los que el franquismo no permitió existir”. Aunque señala algunos baches de ritmo e irregularidades derivadas de la compleja estructura del filme, el periodista Daniel Mantilla considera que la película desemboca en “un tsunami emocional”.

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El reparto de 'La bola negra', en el Festival de Cine de Cannes, en Francia, este jueves. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

En El País, Elsa Fernández-Santos ha definido la segunda película de los directores como “una emotiva búsqueda de la identidad queer española a través de Lorca y de la memoria histórica”. Aunque señala algunos “excesos” visuales y secuencias “grandilocuentes”, la crítica destaca cómo Los Javis logran “replantear la Guerra Civil desde la mirada de una nueva generación y desde la identidad sexual”, además de firmar “momentos brillantes” como la ya celebrada escena de Penélope Cruz como vedette ante las tropas franquistas.

Tras su paso por la Croissete, quién sabe si con premio bajo el brazo o no, la cinta llegará a cines el próximo 2 de octubre, y más tarde a Movistar Plus+.

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