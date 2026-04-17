España Cultura

En siete años no ha habido una nueva película de ‘Star Wars’: ahora, ‘The Mandalorian and Grogu’ se estrena en un mes y este es su tráiler

Se ha hecho de rogar, pero por fin se ha presentado el tráiler de la que será la recuperación en cine del universo creado por George Lucas después de un largo parón en salas

Guardar
Descubre el primer avance oficial de "The Mandalorian and Grogu", la nueva película del universo Star Wars. La esperada producción reúne al icónico cazarrecompensas Din Djarin y al entrañable Grogu en una aventura inédita. Disfruta del tráiler completo y acompaña a los protagonistas en su próximo viaje galáctico.

Disney ha presentado el tráiler final de The Mandalorian and Grogu, avanzando por fin nuevos detalles de la próxima cinta del universo Star Wars. La promoción ha adoptado un perfil más visible tras las críticas previas a la campaña, intensificándose en las últimas semanas. El estudio ha elegido el evento CinemaCon de Las Vegas para desvelar este adelanto, que apunta al estreno en cines españoles inminente, fijado para el 21 de mayo de 2026.

El lanzamiento público del tráiler coincide casi exactamente con un mes de antelación respecto al debut en salas de la que será la nueva película de Star Wars en cines después de siete años (la anterior fue Star Wars: Episodio IX: El ascenso de Skywalker en 2019).

El anuncio incluye la participación de Pedro Pascal como Din Djarin y de Grogu, además de la incorporación en el reparto de actores como Sigourney Weaver, Jeremy Allen White, Steve Blum, Matthew Willig, Hemky Madera, Jonny Coyne, London Stubblefield, Christopher Alan Robinson, Portia D. Harris, Evan Shafran y Martin Scorsese, quien realizará un cameo de voz.

Qué propone ‘The Mandalorian and Grogu’

El avance difundido durante la conferencia de Disney en la CinemaCon refuerza el peso emocional del vínculo entre Din Djarin y Grogu, situando su relación en el centro del relato. La trama introduce la advertencia de la coronel Ward (interpretada por Sigourney Weaver) quien subraya que la misión que acompaña a los protagonistas consiste en frenar a los señores de la guerra del antiguo Imperio Galáctico, con el objetivo de “prevenir otra guerra” más que buscar venganza. El tráiler también muestra la interacción de Grogu con los Anzellans y la presencia destacada de personajes como Embo o Garazeb “Zeb” Orrelios, interpretados por Steve Blum y otros, aportando contexto y continuidad a la saga.

The Mandalorian & Grogu (Captura de tráiler oficial)
The Mandalorian & Grogu (Captura de tráiler oficial)

El material promocional incorpora elementos clásicos para la franquicia, desde la evocación musical (con el tema de Yoda compuesto por John Williams subrayando la nostalgia) hasta escenas de acción, viajes a través de hiperespacio y la introducción de planetas inéditos y criaturas características, como Rotta the Hutt (con la voz de Jeremy Allen White). El tráiler sugiere, además, que el vínculo entre los protagonistas podría verse alterado, ya que se plantea la posibilidad de una separación futura entre Din Djarin y Din Grogu, apuntando a la evolución de Grogu como potencial protector de su padre adoptivo gracias a su formación dual.

La esperanza de un nuevo ciclo de ‘Star Wars’

El impulso promocional que ha precedido a este lanzamiento final responde a las críticas que había recibido Disney por la gestión anterior de la campaña de marketing, especialmente tras el breve y poco aprovechado spot durante la Super Bowl.

En la vertiente del reparto, además de los mencionados, la información confirmada incluye la participación puntual de Martin Scorsese en formato cameo de voz, alineando el debut con la promesa de un nuevo ciclo para el universo Star Wars. A su vez, destaca la presencia tanto de personajes veteranos conocidos por los seguidores de las series de animación, como de nuevas incorporaciones y referencias nostálgicas.

The Mandalorian and Grogu (Captura de tráiler oficial)
The Mandalorian and Grogu (Captura de tráiler oficial)

La combinación de elementos clásicos y novedades en el tráiler ha sido recibida como una aproximación fiel al espíritu original de la franquicia. El material muestra tanto la dimensión aventurera como aspectos íntimos y emocionales vinculados a la relación central de los protagonistas, enmarcando el largometraje como inicio de una nueva fase en el universo galáctico creado por Lucasfilm y dirigido por Jon Favreau.

Temas Relacionados

Pedro PascalThe MandalorianStar WarsDisneyCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

‘Spaceballs 2′ parodiará ‘Avatar’ y otras sagas además de ‘Star Wars’: primer adelanto de la esperada comedia

El gran Mel Brooks presentó en CinemaCon la esperada continuación del filme de culto

‘Spaceballs 2′ parodiará ‘Avatar’ y otras sagas además de ‘Star Wars’: primer adelanto de la esperada comedia

Dwayne Johnson se emociona hablando de su abuelo, que le inspiró para interpretar a Maui: “ha sido muy importante para mí”

El intérprete ha reconocido la importancia de la película de Disney, que ahora tendrá una versión en imagen real, para el pueblo polinesio del que procede

Dwayne Johnson se emociona hablando de su abuelo, que le inspiró para interpretar a Maui: “ha sido muy importante para mí”

Selena Gomez se une a lo nuevo del director de ‘The brutalist’: un western de cuatro horas sobre la historia de lo oculto

La cantante y actriz encabeza el ambicioso proyecto de Brady Corbet

Selena Gomez se une a lo nuevo del director de ‘The brutalist’: un western de cuatro horas sobre la historia de lo oculto

Robert Downey Jr. pasa de superhéroe a villano en ‘Vengadores: Doomsday’: “Será uno de los personajes más complejos de Marvel”

El intérprete presentó junto a Chris Evans el primer tráiler de la esperada película donde interpretará el personaje de Doom

Robert Downey Jr. pasa de superhéroe a villano en ‘Vengadores: Doomsday’: “Será uno de los personajes más complejos de Marvel”

Pedro Almodóvar habla de Jacob Elordi y destroza ‘Cumbres borrascosas’: “Todavía dudaba si era un ‘sex symbol’ o un actor respetado”

El director admitió en el podcast de ‘La pija y la quinqui’ que aun espera más del actor de ‘Frankenstein’

Pedro Almodóvar habla de Jacob Elordi y destroza ‘Cumbres borrascosas’: “Todavía dudaba si era un ‘sex symbol’ o un actor respetado”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La CNMC abre expedientes sancionadores por posibles infracciones durante el apagón

La CNMC abre expedientes sancionadores por posibles infracciones durante el apagón

Una mujer colombiana consigue la nacionalidad española por vínculo sefardí gracias a un informe genealógico que rastrea 19 generaciones

La Seguridad Social busca jóvenes para que sean sus funcionarios y contrata la campaña de publicidad... al gigante de defensa Indra tras quitársela a una pequeña agencia de Barcelona

La lucha para conseguir que la Policía Nacional tenga un registro horario y no se pierdan las horas extra: “El Ministerio de Trabajo tiene que tomar cartas en el asunto”

Los centros espaciales españoles participaron en la “los momentos más críticos” de Artemis II al ayudar en el lanzamiento y recuperación de la nave

ECONOMÍA

La española Sener diseñará un megaproyecto ferroviario en Arabia Saudita: un corredor de 1.500 kilómetros para unir el mar Rojo al golfo Pérsico

La española Sener diseñará un megaproyecto ferroviario en Arabia Saudita: un corredor de 1.500 kilómetros para unir el mar Rojo al golfo Pérsico

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 17 de abril

La renta mediana de los hogares sube hasta los 36.100 euros y los mayores avances llegan desde los salarios más bajos

La pérdida de poder adquisitivo por la inflación y el encarecimiento de las hipotecas puede “enfriar” la demanda de vivienda

Qué implica la aprobación del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 que aprobará el Consejo de Ministros: más dinero, más protección y el reto de cerrar la brecha con Europa

DEPORTES

Roland Garros tira la casa por la venta: casi 62 millones de euros en premios

Roland Garros tira la casa por la venta: casi 62 millones de euros en premios

El exentrenador azulgrana Koeman: “Cuando estaba en el Barça también pensaba por qué no nos pitaban penalti. Cuando lo ves desde fuera...”

Roberto Bautista anuncia su retirada del tenis profesional para finales de 2026: de su pasión por los caballos a su despedida de soltero en Wimbledon

El presidente de la FIFA pone fin al sueño de Italia: Irán jugará “seguro” el Mundial y Trump afirma que la selección será “bienvenida”

El Real Madrid encara una segunda temporada en blanco tras su eliminación en la Champions y una Liga prácticamente perdida