En siete años no ha habido una nueva película de ‘Star Wars’: ahora, ‘The Mandalorian and Grogu’ se estrena en un mes y este es su tráiler

Descubre el primer avance oficial de "The Mandalorian and Grogu", la nueva película del universo Star Wars. La esperada producción reúne al icónico cazarrecompensas Din Djarin y al entrañable Grogu en una aventura inédita. Disfruta del tráiler completo y acompaña a los protagonistas en su próximo viaje galáctico.

Disney ha presentado el tráiler final de The Mandalorian and Grogu, avanzando por fin nuevos detalles de la próxima cinta del universo Star Wars. La promoción ha adoptado un perfil más visible tras las críticas previas a la campaña, intensificándose en las últimas semanas. El estudio ha elegido el evento CinemaCon de Las Vegas para desvelar este adelanto, que apunta al estreno en cines españoles inminente, fijado para el 21 de mayo de 2026.

El lanzamiento público del tráiler coincide casi exactamente con un mes de antelación respecto al debut en salas de la que será la nueva película de Star Wars en cines después de siete años (la anterior fue Star Wars: Episodio IX: El ascenso de Skywalker en 2019).

El anuncio incluye la participación de Pedro Pascal como Din Djarin y de Grogu, además de la incorporación en el reparto de actores como Sigourney Weaver, Jeremy Allen White, Steve Blum, Matthew Willig, Hemky Madera, Jonny Coyne, London Stubblefield, Christopher Alan Robinson, Portia D. Harris, Evan Shafran y Martin Scorsese, quien realizará un cameo de voz.

Qué propone ‘The Mandalorian and Grogu’

El avance difundido durante la conferencia de Disney en la CinemaCon refuerza el peso emocional del vínculo entre Din Djarin y Grogu, situando su relación en el centro del relato. La trama introduce la advertencia de la coronel Ward (interpretada por Sigourney Weaver) quien subraya que la misión que acompaña a los protagonistas consiste en frenar a los señores de la guerra del antiguo Imperio Galáctico, con el objetivo de “prevenir otra guerra” más que buscar venganza. El tráiler también muestra la interacción de Grogu con los Anzellans y la presencia destacada de personajes como Embo o Garazeb “Zeb” Orrelios, interpretados por Steve Blum y otros, aportando contexto y continuidad a la saga.

The Mandalorian & Grogu (Captura de tráiler oficial)

El material promocional incorpora elementos clásicos para la franquicia, desde la evocación musical (con el tema de Yoda compuesto por John Williams subrayando la nostalgia) hasta escenas de acción, viajes a través de hiperespacio y la introducción de planetas inéditos y criaturas características, como Rotta the Hutt (con la voz de Jeremy Allen White). El tráiler sugiere, además, que el vínculo entre los protagonistas podría verse alterado, ya que se plantea la posibilidad de una separación futura entre Din Djarin y Din Grogu, apuntando a la evolución de Grogu como potencial protector de su padre adoptivo gracias a su formación dual.

La esperanza de un nuevo ciclo de ‘Star Wars’

El impulso promocional que ha precedido a este lanzamiento final responde a las críticas que había recibido Disney por la gestión anterior de la campaña de marketing, especialmente tras el breve y poco aprovechado spot durante la Super Bowl.

En la vertiente del reparto, además de los mencionados, la información confirmada incluye la participación puntual de Martin Scorsese en formato cameo de voz, alineando el debut con la promesa de un nuevo ciclo para el universo Star Wars. A su vez, destaca la presencia tanto de personajes veteranos conocidos por los seguidores de las series de animación, como de nuevas incorporaciones y referencias nostálgicas.

The Mandalorian and Grogu (Captura de tráiler oficial)

La combinación de elementos clásicos y novedades en el tráiler ha sido recibida como una aproximación fiel al espíritu original de la franquicia. El material muestra tanto la dimensión aventurera como aspectos íntimos y emocionales vinculados a la relación central de los protagonistas, enmarcando el largometraje como inicio de una nueva fase en el universo galáctico creado por Lucasfilm y dirigido por Jon Favreau.