España

RTVE da una vuelta al Benidorm Fest y lanza su versión de verano: así será el nuevo ‘Summer’ del certamen

El ente público prepara Benidorm Fest Summer, una nueva edición estival con artistas que ya han pasado por el festival

Guardar
Google icon
Tony Grox y LUCYCALYS en la final del Benidorm Fest 2026. (JOAQUÍN P. REINA / EUROPA PRESS)
Tony Grox y LUCYCALYS en la final del Benidorm Fest 2026. (JOAQUÍN P. REINA / EUROPA PRESS)

RTVE ha decidido ampliar la marca que más alegrías musicales le ha dado en los últimos años y lo hace con una apuesta inesperada: una versión veraniega del Benidorm Fest. Bajo el nombre de Benidorm Fest Summer, el ente público prepara un nuevo certamen que se celebrará durante la temporada estival en la ciudad alicantina y que reunirá a artistas que ya han pasado por alguna de las ediciones del festival original.

La noticia ha sido adelantada a través de los programas de la cadena, donde se ha confirmado que el proyecto está en marcha y que el anuncio del cartel completo llegará “en breve”. Aunque por ahora no se conocen nombres concretos, la idea es recuperar a intérpretes vinculados al festival para dar forma a una especie de celebración musical paralela, con sabor a reencuentro y espíritu de verano.

PUBLICIDAD

Este nuevo movimiento llega en un momento en el que RTVE sigue reforzando su apuesta por los formatos musicales propios, mientras reconfigura parte de su estrategia de entretenimiento tras los cambios recientes en su programación.

Un nuevo movimiento de RTVE para reforzar la marca Benidorm Fest

Jesús Vázquez. (RTVE)
Jesús Vázquez. (RTVE)

El nacimiento del Benidorm Fest Summer no es una idea improvisada, sino la evolución de una marca que, desde su creación, se ha convertido en una de las apuestas más sólidas de RTVE en el terreno musical. La cadena pública quiere seguir explotando el potencial del certamen más allá de su edición habitual de invierno, dando un paso más con una versión estival que traslade el espíritu del festival a un ambiente más relajado y vacacional.

PUBLICIDAD

Según la información adelantada, el formato contará con artistas que ya han participado en el Benidorm Fest en alguna de sus cinco ediciones, lo que abre la puerta a un reencuentro con algunos de los nombres más reconocibles del panorama reciente. La gran incógnita, por ahora, es cómo se estructurará el evento: si habrá competición como tal, actuaciones individuales o un formato mixto aún por definir.

Benidorm, verano y música en directo: el nuevo experimento

El escenario no cambia: Benidorm seguirá siendo el epicentro del festival, reforzando su papel como ciudad clave dentro del calendario musical de RTVE. La intención es aprovechar el tirón turístico del verano para convertir el certamen en un evento aún más mediático, con conciertos al aire libre, público masivo y una atmósfera completamente diferente a la de su edición tradicional.

Javi Ambrossi, Jesús Vázquez e Inés Hernand, presentadores del último Benidorm Fest. (Europa Press)
Javi Ambrossi, Jesús Vázquez e Inés Hernand, presentadores del último Benidorm Fest. (Europa Press)

El proyecto, además, lleva tiempo sobre la mesa. Ya en 2024 comenzaron a circular rumores sobre una posible versión veraniega del festival, impulsada tanto por el propio Ayuntamiento como por la Generalitat y RTVE. Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando la idea ha tomado forma real, después de varios intentos fallidos de ponerla en marcha en años anteriores.

Habrá que esperar a los próximos anuncios para conocer si el Benidorm Fest Summer se convierte en una cita fija del calendario o si se trata de un experimento puntual. De momento, lo que está claro es que RTVE quiere que el festival siga creciendo.

Temas Relacionados

EurovisiónBenidorm FestEspaña-entretenimientoTVERTVEEspaña-noticiasTelevisión España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Hospitalizado tras recibir una paliza en Granada por “llevar una camiseta antifascita”

La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso y localizar a los responsables

Hospitalizado tras recibir una paliza en Granada por “llevar una camiseta antifascita”

Un avión se llevará a los últimos 22 pasajeros del crucero afectado por el brote de hantavirus esta tarde

Los viajeros serán evacuados por Países Bajos antes de las 19:00 horas

Un avión se llevará a los últimos 22 pasajeros del crucero afectado por el brote de hantavirus esta tarde

Conejo en salsa, la receta de la abuela para preparar este tradicional guiso casero

El secreto de este conejo guisado está en el sofrito y en dejar que la carne se impregne bien de los jugos, logrando una salsa espesa y llena de sabor

Conejo en salsa, la receta de la abuela para preparar este tradicional guiso casero

Sardinas en aceite de oliva: propiedades, beneficios y contraindicaciones

Esta conserva aporta los beneficios del pescado azul y del aceite de oliva

Sardinas en aceite de oliva: propiedades, beneficios y contraindicaciones

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Investigan al abogado de un condenado por agresión sexual en Tenerife que presentó un escrito “adornado con citas de sentencias inventadas”

Investigan al abogado de un condenado por agresión sexual en Tenerife que presentó un escrito “adornado con citas de sentencias inventadas”

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un venezolano que basó su solicitud en la “escasez de alimentos” y “falta de oportunidades laborales” en su país

La Justicia frena un desahucio porque el propietario no respetó el plazo mínimo de cinco años ni aportó pruebas de para qué necesitaba recuperar la vivienda

El menú ‘público’ más barato se toma en el centro de control del tráfico aéreo de Madrid: 1,20 euros por dos platos, pan, postre y bebida

Muere José Ballesta, alcalde de Murcia, por un cáncer a los 67 años: “Una persona que dedicó su vida al servicio público”

ECONOMÍA

El Gobierno lo confirma: ayudas para reformar baños o cocinas de hasta 21.400 euros si la obra mejora la eficiencia energética

El Gobierno lo confirma: ayudas para reformar baños o cocinas de hasta 21.400 euros si la obra mejora la eficiencia energética

Biarritz mete un impuestazo a los propietarios de segundas residencias y le sale el tiro por la culata: “Es un fraude a gran escala”

La CNMV multa a Gerard Piqué y José Elías con 300.000 euros por el uso de información privilegiada en la oferta de Atrys sobre Aspy

Lucía Menéndez, abogada: “Un abogado de oficio no significa que sea malo ni gratis”

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 11 de mayo

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona sobre el Real Madrid

Las palabras de Arbeloa tras perder ante el FC Barcelona: “Entiendo el enfado del aficionado madridista”

Los Clásicos que decantaron LaLiga para el FC Barcelona a lo largo de la historia: de la manita en Les Corts al histórico 2-6

El gesto de Vinicius que desató la polémica durante el partido entre el Real Madrid y el FC Barcelona