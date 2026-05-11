RTVE da una vuelta al Benidorm Fest y lanza su versión de verano: así será el nuevo ‘Summer’ del certamen

Tony Grox y LUCYCALYS en la final del Benidorm Fest 2026. (JOAQUÍN P. REINA / EUROPA PRESS)

RTVE ha decidido ampliar la marca que más alegrías musicales le ha dado en los últimos años y lo hace con una apuesta inesperada: una versión veraniega del Benidorm Fest. Bajo el nombre de Benidorm Fest Summer, el ente público prepara un nuevo certamen que se celebrará durante la temporada estival en la ciudad alicantina y que reunirá a artistas que ya han pasado por alguna de las ediciones del festival original.

La noticia ha sido adelantada a través de los programas de la cadena, donde se ha confirmado que el proyecto está en marcha y que el anuncio del cartel completo llegará “en breve”. Aunque por ahora no se conocen nombres concretos, la idea es recuperar a intérpretes vinculados al festival para dar forma a una especie de celebración musical paralela, con sabor a reencuentro y espíritu de verano.

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Este nuevo movimiento llega en un momento en el que RTVE sigue reforzando su apuesta por los formatos musicales propios, mientras reconfigura parte de su estrategia de entretenimiento tras los cambios recientes en su programación.

Un nuevo movimiento de RTVE para reforzar la marca Benidorm Fest

Jesús Vázquez. (RTVE)

El nacimiento del Benidorm Fest Summer no es una idea improvisada, sino la evolución de una marca que, desde su creación, se ha convertido en una de las apuestas más sólidas de RTVE en el terreno musical. La cadena pública quiere seguir explotando el potencial del certamen más allá de su edición habitual de invierno, dando un paso más con una versión estival que traslade el espíritu del festival a un ambiente más relajado y vacacional.

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Según la información adelantada, el formato contará con artistas que ya han participado en el Benidorm Fest en alguna de sus cinco ediciones, lo que abre la puerta a un reencuentro con algunos de los nombres más reconocibles del panorama reciente. La gran incógnita, por ahora, es cómo se estructurará el evento: si habrá competición como tal, actuaciones individuales o un formato mixto aún por definir.

Benidorm, verano y música en directo: el nuevo experimento

El escenario no cambia: Benidorm seguirá siendo el epicentro del festival, reforzando su papel como ciudad clave dentro del calendario musical de RTVE. La intención es aprovechar el tirón turístico del verano para convertir el certamen en un evento aún más mediático, con conciertos al aire libre, público masivo y una atmósfera completamente diferente a la de su edición tradicional.

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Javi Ambrossi, Jesús Vázquez e Inés Hernand, presentadores del último Benidorm Fest. (Europa Press)

El proyecto, además, lleva tiempo sobre la mesa. Ya en 2024 comenzaron a circular rumores sobre una posible versión veraniega del festival, impulsada tanto por el propio Ayuntamiento como por la Generalitat y RTVE. Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando la idea ha tomado forma real, después de varios intentos fallidos de ponerla en marcha en años anteriores.

Habrá que esperar a los próximos anuncios para conocer si el Benidorm Fest Summer se convierte en una cita fija del calendario o si se trata de un experimento puntual. De momento, lo que está claro es que RTVE quiere que el festival siga creciendo.

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