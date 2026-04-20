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Madrid acoge la mayor exposición fan de ‘Star Wars’ con más de 700 piezas únicas: la experiencia galáctica llega en mayo

La capital acoge hasta julio una exposición inmersiva que reúne recreaciones, vestuario original y objetos de colección

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Exposición 'El Imperio Fan Contraataca', disponible en el Espacio Delicias de Madrid del 6 de mayo al 5 de julio
Exposición 'El Imperio Fan Contraataca', disponible en el Espacio Delicias de Madrid del 6 de mayo al 5 de julio

Los fans del universo Star Wars están de enhorabuena. El 21 de mayo llega a los cines la nueva cinta de la saga, Star Wars: The Mandalorian and Grogu, dirigida por Jon Favreau, protagonizado por Pedro Pascal, Sigourney Weaver y Jeremy Allen White, después de siete años sin lanzamientos en la gran pantalla. Por si fuera poco, ese mismo mes —y durante los próximos tres— Madrid se prepara para acoger una de las mayores experiencias dedicadas a la franquicia creada por George Lucas.

La capital se convertirá en epicentro galáctico a partir del próximo 6 de mayo con la llegada de El Imperio Fan Contraataca, una exposición que reúne más de 700 piezas originales y recreaciones a tamaño real procedentes de una de las colecciones privadas más importantes del mundo.

Tras su paso por ciudades como Londres, Los Ángeles, París o Melbourne, la muestra aterriza en el espacio cultural Espacio Delicias, ubicado en el madrileño distrito de Arganzuela (en Paseo de las Delicias, 61), donde permanecerá abierta al público hasta el 5 de julio.

Exposición 'El Imperio Fan Contraataca', disponible en el Espacio Delicias de Madrid del 6 de mayo al 5 de julio
Exposición 'El Imperio Fan Contraataca', disponible en el Espacio Delicias de Madrid del 6 de mayo al 5 de julio

La exposición ofrece un recorrido inmersivo por el imaginario galáctico que ha marcado a generaciones desde que la primera cinta se estrenó en 1970. Entre sus principales atractivos destacan recreaciones a tamaño real de escenas icónicas, así como vestuario original utilizado en las producciones cinematográficas. A ello se suman dioramas minuciosamente elaborados y una amplia colección de figuras de acción difíciles de encontrar, muchas de ellas consideradas auténticas piezas de coleccionista.

Los visitantes también podrán adentrarse en secciones dedicadas a algunos de los personajes más emblemáticos de la saga, desde Darth Vader hasta los Stormtroopers, pasando por figuras más recientes como Grogu —popularmente conocido como Baby Yoda— o los mandalorianos.

Cuánto cuestan las entradas y cómo llegar

Uno de los elementos diferenciales de El Imperio Fan Contraataca es su componente interactivo, donde hay varias zonas están para vivir la experiencia en primera persona: desde escenarios temáticos pensados para fotografías hasta espacios donde poner a prueba las habilidades como Jedi. También será posible observar de cerca réplicas de naves icónicas de la saga.

The Mandalorian And Grogu | Tráiler Oficial | Subtitulado

La muestra está dirigida a todos los públicos y tiene una duración aproximada de una hora. Podrá visitarse de miércoles a viernes de 16:00 a 20:00 horas y de sábados y a domingos con pases organizados en dos franjas: por la mañana, desde las 11:00 horas, siendo el último acceso a las 13:00; y por la tarde, de 16:00 a 20:00 horas, cuando se realiza el último pase del día.

Las entradas están disponibles a través de Fever por 13,60 euros por persona. La organización recomienda adquirirlas con antelación debido al carácter limitado de las sesiones.

Para llegar al Espacio Delicias están disponibles las líneas de autobús 19, 45, 47, 59, 85, 86 y 247. También se puede llegar en metro a través de la línea 3, con parada en Delicias, a unos seis minutos caminando. Para quienes opten por el vehículo privado, el recinto es accesible desde la M-30 a través de la A-42. Además, la estación de Cercanías de Delicias, que opera las líneas C1, C7 y C10, se encuentra a solo cuatro minutos a pie y ofrece conexión directa con nodos clave como Atocha.

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