España Cultura

‘Marty Supreme’ llega a plataformas: dónde y cuándo ver la película de Timothée Chalamet en el mundo del ping-pong

Tras su paso por cines a comienzos de este año y después de llevarse un gran varapalo en los Oscar, ahora aterriza en streaming

Guardar
Primer plano de Timothée Chalamet con pelo oscuro mojado, gafas redondas, bigote, camiseta de tirantes blanca y collar dorado, mirando a la derecha con la boca abierta
Timothée Chalamet encarna a Marty.

La espera ha terminado. Han sido meses duros para todos aquellos que no pudieron acudir a los cines a ver una de las mejores películas de lo que va de año, pero esa paciencia tendrá recompensa. Marty Supreme por fin llega a plataformas, lo que significa una oportunidad ineludible para descubrir la apasionante historia de Marty Mouser, el último gran personaje al que ha dado vida Timothée Chalamet, y toda la magia del ping-pong recogida durante más de dos horas y media de vértigo.

La película se inspira en la historia real de Marty Reisjman, uno de los primeros grandes jugadores de tenis de mesa para Estados Unidos, y quien ganó el campeonato en los años 1958 y 1960. Pero es solo una premisa, ya que la película toma otros derroteros que van mucho más allá del ping-pong, en la primera aventura en solitario de Josh Safdie tras separarse artísticamente de su hermano Benny, quien a su vez estrenó el año pasado The Smashing Machine. Aquí, no obstante, pervive el frenetismo, los diálogos acelerados y las situaciones de extrema tensión que ya eran marca de la casa en películas como Good time o Diamantes en bruto.

PUBLICIDAD

En el filme se narra la historia del joven Marty Mouser (Chalamet), quien busca dejar su trabajo en una zapatería para perseguir su sueño de convertirse en el mejor jugador del mundo de tenis de mesa. No lo tiene nada fácil, pues durante el campeonato de Gran Bretaña pierde la final frente al jugador japonés Koto Endo. Desde ese momento, Marty se propone hacer lo imposible para obtener su revancha en el mundial, pero no dispone del dinero suficiente para realizar el viaje a Japón. Junto a su vecina Rachel, su amigo Wally y su nuevo socio Milton, Marty irá poco a poco encontrando la manera de estar más cerca de sus sueños, aunque siempre en el alambre.

Marty Supreme presenta un nuevo tráiler.

Grandes actores, mejor banda sonora

A Chalamet lo acompañan actores tan variopintos como Gwyneth Paltrow o la prominente Odessa A’zion, así como otros no versados en la interpretación como el cantante Tyler the creator o el empresario Kevin O’Leary. Cada uno está expresamente ideado para el papel que interpreta, de la misma manera que la música de Daniel Lopatin está confeccionada para adaptarse a cada escena, además de temas anacrónicos de los 80 que encajan a la perfección en la idiosincrasia del intrépido jugador de ping-pong.

PUBLICIDAD

Marty Supreme llegará a plataformas esta misma semana, en concreto el próximo viernes 8 de mayo. La plataforma en concreto será Amazon Prime Video, desde la cual se podrá ver junto a series como The boys o La casa de los espíritus y otras películas recientes como La larga marcha o Balls Up (Con un par). Será la nueva gran incorporación pues sin duda Marty Supreme es una de las grandes películas de 2026, una película que va mucho más allá del ping-pong y que, a pesar de su fracasado recorrido por los Premios Oscar, llega ahora a plataformas dspuesta a buscar la revancha. Es lo que Marty habría querido.

Temas Relacionados

Marty SupremeTimothée ChalametCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Crítica de ‘La casa de los espíritus’, la serie sobre la novela de Isabel Allende: una adaptación pulcra a la que le falta riesgo y personalidad

Prime Video ha estrenado esta superproducción chilena basada en el ‘bestseller’ de la escritora que cuenta la historia de su país a través del realismo mágico

Crítica de ‘La casa de los espíritus’, la serie sobre la novela de Isabel Allende: una adaptación pulcra a la que le falta riesgo y personalidad

La película que ha homenajeado Sabrina Carpenter con su vestido de la Met Gala: un clásico de Audrey Hepburn y Humphrey Bogart

La cantante acudió al icónico desfile engalanada con celuloide de esta preciosa comedia romántica inédita en plataformas

La película que ha homenajeado Sabrina Carpenter con su vestido de la Met Gala: un clásico de Audrey Hepburn y Humphrey Bogart

‘La Odisea’ de Christopher Nolan lanza nuevo tráiler, con el primer vistazo a Charlize Theron como Circe y al terrorífico Cíclope

Este nuevo adelanto también deja más imágenes de Robert Pattinson, quien dará vida a uno de los villanos de la película

‘La Odisea’ de Christopher Nolan lanza nuevo tráiler, con el primer vistazo a Charlize Theron como Circe y al terrorífico Cíclope

Eros Ramazzotti ‘reivindica’ su repertorio melódico a ritmo de rock en Madrid: un concierto poderoso en el que el artista y sus canciones son lo que importa

El cantante italiano desembarcó en el Movistar Arena con su gira ‘Una historia importante’, en la que repasa algunos de los grandes hits de su trayectoria musical

Eros Ramazzotti ‘reivindica’ su repertorio melódico a ritmo de rock en Madrid: un concierto poderoso en el que el artista y sus canciones son lo que importa

Miranda!, el dúo más famoso del pop latinoamericano que participó en el Benidorm Fest y apunta ahora al Movistar Arena: “Somos de tomarnos con humor el calvario”

Con el Gardel de Oro que coronó en 2024 una trayectoria de más de 25 años, Alejandro Sergi y Juliana Gattas preparan ahora sus conciertos más grandes en España

Miranda!, el dúo más famoso del pop latinoamericano que participó en el Benidorm Fest y apunta ahora al Movistar Arena: “Somos de tomarnos con humor el calvario”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional pide a la ONU que confirme si Israel ha abierto una investigación por el caso del militar retenido en Líbano

La Audiencia Nacional pide a la ONU que confirme si Israel ha abierto una investigación por el caso del militar retenido en Líbano

La DGT introduce cambios en su normativa que desde este 2026 afectarán a los conductores nacidos entre 1956 y 1961

El Gobierno descarta “completamente” participar en una “operación de fuerza” en el Estrecho de Ormuz mientras otros europeos se preparan

Albares exige a las autoridades israelíes que aporten pruebas que respalden la detención “completamente ilegal” de Abukeshek, y asegura: “Nada es cierto”

La jueza que investiga el accidente de El Bocal amplía la acción penal al ingeniero industrial que diseñó la pasarela en la que murieron seis personas

ECONOMÍA

La masía catalana que se vende por menos de 1 millón de euros: convertida en un castillo medieval con su propio foso en el corazón del Baix Empordà

La masía catalana que se vende por menos de 1 millón de euros: convertida en un castillo medieval con su propio foso en el corazón del Baix Empordà

Los grandes bancos españoles registran nuevo récord de beneficios con 10.815 millones en el primer trimestre

El mercado laboral supera los 22,1 millones de afiliados por primera vez mientras el paro cae en 62.668 personas en abril

Natalia Lara, experta en finanzas: “Esto es lo que pasa con tu dinero cuando un banco entra en quiebra”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 5 de mayo

DEPORTES

Pedro Sánchez anuncia la entrada del fútbol femenino en la quiniela como “una apuesta por la igualdad dentro y fuera del campo”

Pedro Sánchez anuncia la entrada del fútbol femenino en la quiniela como “una apuesta por la igualdad dentro y fuera del campo”

Arsenal - Atlético de Madrid hoy: a qué hora, donde ver y posible alineación del partido de vuelta de semifinales de la Champions League

El corazón rojiblanco frente a la pizarra de Arteta: el Atlético de Madrid y el Arsenal luchan por el pase a la final de Champions

La situación que vivió el Atlético de Madrid la última vez que viajó a Londres: vestuarios sin agua caliente en el estadio del Arsenal

La imagen viral de Higuaín o cómo están físicamente sus antiguos compañeros del Real Madrid