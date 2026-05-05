‘Marty Supreme’ llega a plataformas: dónde y cuándo ver la película de Timothée Chalamet en el mundo del ping-pong

Timothée Chalamet encarna a Marty.

La espera ha terminado. Han sido meses duros para todos aquellos que no pudieron acudir a los cines a ver una de las mejores películas de lo que va de año, pero esa paciencia tendrá recompensa. Marty Supreme por fin llega a plataformas, lo que significa una oportunidad ineludible para descubrir la apasionante historia de Marty Mouser, el último gran personaje al que ha dado vida Timothée Chalamet, y toda la magia del ping-pong recogida durante más de dos horas y media de vértigo.

La película se inspira en la historia real de Marty Reisjman, uno de los primeros grandes jugadores de tenis de mesa para Estados Unidos, y quien ganó el campeonato en los años 1958 y 1960. Pero es solo una premisa, ya que la película toma otros derroteros que van mucho más allá del ping-pong, en la primera aventura en solitario de Josh Safdie tras separarse artísticamente de su hermano Benny, quien a su vez estrenó el año pasado The Smashing Machine. Aquí, no obstante, pervive el frenetismo, los diálogos acelerados y las situaciones de extrema tensión que ya eran marca de la casa en películas como Good time o Diamantes en bruto.

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En el filme se narra la historia del joven Marty Mouser (Chalamet), quien busca dejar su trabajo en una zapatería para perseguir su sueño de convertirse en el mejor jugador del mundo de tenis de mesa. No lo tiene nada fácil, pues durante el campeonato de Gran Bretaña pierde la final frente al jugador japonés Koto Endo. Desde ese momento, Marty se propone hacer lo imposible para obtener su revancha en el mundial, pero no dispone del dinero suficiente para realizar el viaje a Japón. Junto a su vecina Rachel, su amigo Wally y su nuevo socio Milton, Marty irá poco a poco encontrando la manera de estar más cerca de sus sueños, aunque siempre en el alambre.

Marty Supreme presenta un nuevo tráiler.

Grandes actores, mejor banda sonora

A Chalamet lo acompañan actores tan variopintos como Gwyneth Paltrow o la prominente Odessa A’zion, así como otros no versados en la interpretación como el cantante Tyler the creator o el empresario Kevin O’Leary. Cada uno está expresamente ideado para el papel que interpreta, de la misma manera que la música de Daniel Lopatin está confeccionada para adaptarse a cada escena, además de temas anacrónicos de los 80 que encajan a la perfección en la idiosincrasia del intrépido jugador de ping-pong.

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Marty Supreme llegará a plataformas esta misma semana, en concreto el próximo viernes 8 de mayo. La plataforma en concreto será Amazon Prime Video, desde la cual se podrá ver junto a series como The boys o La casa de los espíritus y otras películas recientes como La larga marcha o Balls Up (Con un par). Será la nueva gran incorporación pues sin duda Marty Supreme es una de las grandes películas de 2026, una película que va mucho más allá del ping-pong y que, a pesar de su fracasado recorrido por los Premios Oscar, llega ahora a plataformas dspuesta a buscar la revancha. Es lo que Marty habría querido.