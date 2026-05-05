Albares exige a las autoridades israelíes que aporten pruebas que respalden la detención “completamente ilegal” de Abukeshek, y asegura: “Nada es cierto”

Albares exige a las autoridades israelíes que aporten pruebas que respalden la detención “completamente ilegal” de Abukeshek (Lorena Sopêna - Europa Press)

El pasado jueves, 30 de abril, varias de las 50 embarcaciones que componían la flotilla Global Sumud fueron interceptadas en aguas internacionales, muy cerca de la frontera marítima con Grecia. Más de 170 activistas, 211 según la organización, quedaban entonces bajo custodia israelí.

El viernes, la mayoría de los activistas, entre los que se encontraban aproximadamente treinta personas con nacionalidad española, desembarcaron en el puerto de Atherinolakkos, en la isla griega de Creta. Dos activistas, sin embargo, no fueron desembarcados allí, sino que fueron trasladados a territorio israelí por las FDI para “ser interrogados”, según aseguró Oren Marmorstein en una publicación de X. Ambos activistas continúan allí varios días después, habiendo desembarcado el sábado en el puerto de Asdod.

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Los dos activistas son Thiago Ávila, de nacionalidad brasileña, considerado “sospechoso de actividades ilegales” por las autoridades israelíes; y Saif Abukeshek, hispano-palestino y militante por la Intersindical Alternativa de Catalunya, retenido todavía bajo acusaciones de “sospechoso de afiliación a una organización terrorista”.

La mujer del activista español-palestino Saif Abukeshek, Sally Issa, cuyo marido fue capturado el pasado jueves en aguas internacionales mientras viajaba a bordo de la Flotilla Global Sumud rumbo a la Franja de Gaza, ha asegurado que el activista ha "sufrido maltrato" por parte de Israel y que está en huelga de hambre.

El Gobierno denuncia que Abukashek ha sido “ilegalmente retenido” y exige su “inmediata liberación”

El Gobierno español reclamó la liberación de Abukeshek desde el primer momento: “Ante la información de la retención y posible traslado de un ciudadano de nacionalidad española, Saif Abukeshek, integrante de la flotilla, a Israel”, el Ejecutivo pidió que se respeten “sus derechos” y exigió su “inmediata liberación”. El ministro José Manuel Albares ha reiterado esta exigencia en varias declaraciones, denunciando que el ciudadano español ha sido “ilegalmente retenido” por las fuerzas israelíes en aguas internacionales.

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Este domingo, un tribunal israelí resolvió que los dos activistas continúen retenidos durante al menos dos días más. La ONG Adalah, responsable de la defensa legal de los detenidos, ha indicado que los fiscales israelíes han presentado contra Saif Abukeshek y Thiago de Ávila varias acusaciones, aunque sin llegar a formalizarlas.

Entre los cargos mencionados figuran “colaborar con el enemigo en tiempos de guerra”, “contactar con un agente extranjero”, “pertenencia a una organización terrorista” y “transferir bienes a una organización terrorista”, en alusión al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). Las abogadas Hadil Abu Salí y Lubna Tuma, que representan a los activistas por parte de Adalah, defendieron ante el tribunal que el procedimiento judicial es “fundamentalmente defectuoso e ilegal”.

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La Fiscalía de Italia ha abierto una investigación por posible "secuestro" tras el traslado a Israel de dos activistas --incluido el español Saif Abukeshek-- después de que la Armada israelí interceptara varias embarcaciones de la Global Sumud Flotilla en aguas internacionales en el mar Mediterráneo, cerca de la isla griega de Creta. (Fuente: Europa Press/EBS)

“Nada es cierto”, según Albares, que exige que las autoridades israelíes “pongan las pruebas sobre la mesa”

Este martes, el ministro ha reiterado su rotunda condena a la retención “completamente ilegal” de Abukeshek en aguas internacionales, fuera de la jurisdicción israelí y frente a las costas griegas - lo cual “añade gravedad” a la acción, según el ministro - en declaraciones a La hora de La 1.

Exige, con esto, que las autoridades israelíes pongan “las pruebas encima de la mesa”, si es que existen y hay alguna veracidad en sus acusaciones, adelantando que no hay “ninguna” prueba y que, según los informes que tiene a su disposición, “nada es cierto”: “La información oficial que yo he solicitado lo niega rotundamente”, ha dicho.

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Y aunque hubiese algo de verdad en ellas, “no se asalta un barco en aguas internacionales ni se detiene ilegalmente a alguien, hay cauces internacionales y legales”, ha dicho. “No se actúa así. Hay un derecho internacional que es muy claro al respecto. Desde luego, esta es una detención ilegal, no cabe la menor duda“.

Albares ha informado de que mantiene contacto con el Gobierno brasileño para coordinar acciones y obtener la liberación de ambos activistas. Tanto Ávila como Abukeshek se encuentran en su sexto día de huelga de hambre, según la organización de la Flotilla, que además ha denunciado que los activistas han sufrido “torturas”, amenazas e “interrogatorios ilegales” bajo custodia de las FDI, aunque esto no ha podido ser confirmado por el Ministerio de Exteriores. La Fiscalía italiana está investigando la actuación israelí por posible “secuestro”.

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