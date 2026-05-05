El mercado laboral supera los 22,1 millones de afiliados por primera vez mientras el paro cae en 62.668 personas en abril

Varias personas en la entrada de una oficina del SEPE en Madrid (Marta Fernández / Europa Press)

La afiliación ha marcado nuevo récord en abril con un total de 22.105.831 cotizantes de media en el cuarto mes del año. Según los datos compartidos este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la Seguridad Social supera con este dato por primera vez los 22 millones de ocupados, tras sumar 223.685 personas respecto a marzo, un 1% más. En paralelo, el paro cayó un 2,6% en el mismo periodo, con 62.668 desempleados menos en abril, según informe el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En los últimos doce meses, la Seguridad Social incorporó 517.192 afiliados, lo que representa un crecimiento interanual del 2,4%. La hostelería destacó al sumar más de 111.000 nuevos empleados debido a las contrataciones vinculadas a la Semana Santa, gracias a lo que se registró el tercer mayor incremento de empleo en ese mes de toda la serie histórica, llegando la afiliación diaria a superar los 22,2 millones de personas entre los días 27 y 29 de abril.

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Con la mejora del empleo, el total de personas paradas descendió por debajo de los 2,4 millones por primera vez desde junio de 2008, situándose en 2.357.044, según destaca Trabajo. Desde abril de 2025, el desempleo ha caído en 155.674 personas, lo que equivale a un 6,2% menos, con un descenso del paro femenino en 91.206 mujeres (-6%) y una bajada del desempleo masculino en 64.631 hombres (-6,5%). En términos desestacionalizados, el paro registrado también bajó en abril, con 11.256 desempleados menos respecto a marzo.

El número de autónomos, en máximos

El Régimen General, el segmento más amplio de la Seguridad Social, registró un aumento de 207.001 afiliados medios en abril, lo que supone un avance del 1,1% y eleva el total a cerca de 18,6 millones de personas ocupadas. Por su parte, el Régimen de Autónomos (RETA) alcanzó un máximo histórico con 3.444.973 cotizantes tras sumar 15.439 nuevos afiliados, un incremento del 0,4% en el total de trabajadores por cuenta propia. Comparado con abril de 2025, el número de autónomos creció en 42.775 (+1,2%).

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Un empleado en hostelería. (Europa Press)

Dentro del Régimen General, la hostelería destacó con el mayor aumento de afiliación frente a marzo, al incorporar 111.335 empleados nuevos, lo que representa un crecimiento del 7,4%. Las actividades administrativas aportaron 13.807 cotizantes adicionales (+0,9%) y el comercio mayorista sumó 13.138 afiliados medios (+0,5%). Por el contrario, el sector de la educación perdió 1.200 cotizantes en el mes. El Sistema Especial Agrario registró 7.147 altas (+1%), mientras que el Sistema Especial del Hogar anotó 2.312 bajas, una caída del 0,6%.

Cuatro de cada diez contratos son indefinidos

Durante los primeros cuatro meses de 2026 se formalizaron más de 4,8 millones de contratos, lo que supone un incremento del 5% respecto al mismo periodo de 2025. De este total, casi 2,1 millones correspondieron a contratos fijos (+4,6%) y 2,69 millones a temporales (+3,2%). En abril se registraron 1.258.296 contratos, un 10,3% más que en el mismo mes del año anterior, de los cuales 543.543 fueron indefinidos, cifra que representa un aumento del 7% frente a abril de 2025.

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El porcentaje de contratos indefinidos sobre el total se situó en abril en el 43,2%, 1,3 puntos menos que el mismo mes de 2025 y el nivel más bajo para un mes de abril desde la entrada en vigor de la reforma laboral. Entre los indefinidos, 229.062 fueron a tiempo completo (+5,8%), 129.730 a tiempo parcial (+10,5%) y 184.751 fijos discontinuos (+6,2%). Respecto a los contratos temporales, se firmaron 658.488 durante abril, lo que supone un incremento del 4% respecto al año anterior y representa el 52,3% de todos los contratos formalizados en el mes.