La jueza que investiga el accidente de El Bocal amplía la acción penal al ingeniero industrial que diseñó la pasarela en la que murieron seis personas

La pasarela donde ocurrió el accidente de El Bocal (Nacho Cubero - Europa Press)

La titular de la Plaza n.º 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander encargada de investigar el accidente de El Bocal, en el que fallecieron seis personas y una resultó herida grave tras ceder una pasarela de la senda costera, ha decidido ampliar la acción penal al ingeniero industrial de la empresa FRONDA autor del proyecto de las pasarelas de madera.

La decisión, recogida en un auto hecho público este martes, se fundamenta en la documentación aportada por el director facultativo del proyecto de la senda costera, actualmente jefe de la Demarcación de Costas en Cantabria y también investigado en la causa.

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Según dichos documentos, el jefe de obra de la constructora DRAGADOS confirmó que FRONDA fue la empresa encargada del diseño, fabricación y montaje de las pasarelas. A partir de estos datos, y ante la posibilidad de que el colapso se debiera a un defecto estructural o constructivo, la magistrada ha acordado dirigir la acción penal contra el autor del proyecto.

En paralelo, la instructora ha rechazado el recurso presentado por el Ayuntamiento de Santander, que solicitaba la imputación del ingeniero en un momento anterior. La jueza argumenta que entonces no existían indicios suficientes.

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Los correos que alertaban de los fallos de seguridad

La nueva línea de investigación se apoya en una cadena de correos electrónicos intercambiados en 2014 entre el jefe de obra y el director facultativo. En ellos se advertía de que los coeficientes de seguridad previstos en el proyecto original eran “muy por debajo de lo aceptable”.

Ante esta situación, FRONDA elaboró una propuesta alternativa en la que recalculaba las estructuras, asegurando su viabilidad sin alterar el diseño estético. El director facultativo solicitó entonces que los cálculos fueran firmados por un técnico competente, requisito que se cumplió con la entrega de un dosier técnico suscrito por el responsable de proyectos de la empresa.

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Posteriormente, se dio luz verde a la fabricación de las estructuras, tras lo cual el director facultativo exigió a FRONDA que confirmara formalmente su responsabilidad sobre el diseño, fabricación y montaje, extremo que fue ratificado por el jefe de obra.

El auto judicial subraya que el director facultativo tenía la obligación de supervisar la correcta ejecución de la obra y garantizar el cumplimiento de las condiciones técnicas y de seguridad. Sin embargo, la magistrada considera que optó por aceptar la solución propuesta por el jefe de obra sin modificar el proyecto inicial, lo que supuso validar técnicamente un diseño alternativo durante la ejecución.

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En cuanto al jefe de obra de DRAGADOS, la instructora concluye que actuó conforme a sus funciones, informando de forma continua de las incidencias detectadas y sometiendo sus propuestas a la aprobación del director facultativo. Por su parte, los ingenieros que firmaron el proyecto original de la senda costera quedan al margen de esta modificación, ya que no intervinieron en el cambio de las condiciones técnicas.

El auto sitúa al ingeniero de FRONDA como el “responsable último” del proyecto técnico de las pasarelas finalmente ejecutadas, señalando además dudas sobre la idoneidad de su titulación para este tipo de obra civil.

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La alcaldesa de Santander, Gema Igual, y el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ambos han coincidido, en declaraciones a los medios, en que se aportará "toda" la documentación relativa al suceso en El Bocal (Santander).

A la vista de los informes periciales, que apuntan a posibles fallos de diseño o construcción como causa del accidente, la jueza ha decidido incluirlo formalmente en la investigación.

Nuevas declaraciones en mayo y junio

La magistrada también ha ampliado el calendario de declaraciones. El próximo 15 de mayo comparecerán todos los peritos para ratificar sus informes, mientras que el 5 de junio declararán los técnicos implicados.

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Ese segundo día intervendrán como testigos los dos ingenieros que firmaron el proyecto general de la senda costera y el jefe de obra de DRAGADOS. A continuación, prestarán declaración como investigados cuatro técnicos: dos responsables de proyectos de Costas (actual y anterior), el ingeniero de FRONDA y el director facultativo del proyecto.