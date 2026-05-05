Miranda!, el dúo más famoso del pop latinoamericano que participó en el Benidorm Fest y apunta ahora al Movistar Arena: “Somos de tomarnos con humor el calvario”

Miranda! presenta nuevos conciertos en España para 2026. (Alejandro Higuera López / Infobae)

Que un grupo musical tan reconocido como Miranda! participase en el Benidorm Fest pilló por sorpresa a muchos de sus fans. El dúo argentino conformado por Alejandro Sergi y Juliana Gattas es una de las mayores referencias del pop latinoamericano, y tras un cuarto de siglo en el que han sido escuchados por millones de personas, eran ahora ‘unos concursantes más’ en un evento en el que, normalmente, habrían formado parte del jurado.

“Sabíamos a lo que íbamos, pero aun así fue una experiencia surrealista”, confiesan ambos en su entrevista con Infobae. Su objetivo era darse a conocer a un público español para el que quizá su trayectoria era menos conocida, aunque eso no les haya impedido aspirar a llenar el Movistar Arena de Madrid el próximo 11 de noviembre y el Palau Sant Jordi de Barcelona el 12 de noviembre.

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Así, participar en el Benidorm Fest tuvo su parte de “capricho fetichista”, pero también de carta de presentación para empezar a promocionar los mayores shows que habrán dado hasta la fecha en España. “Por más que tengamos una carrera, sería muy necio por nuestra parte pensar que todo el mundo nos conoce”, afirma Sergi. “Siempre hay gente que no nos ha escuchado, hay público nuevo, y a nosotros nos gusta que cada vez se acerque más gente a nuestra música”.

Los integrantes de Miranda!, Alejandro Sergi y Juliana Gattas, repasan su participación en el Benidorm Fest, la importancia de lo visual en su carrera y su particular fórmula para crear éxitos: mezclar letras sobre el drama y el desamor con ritmos bailables y una buena dosis de ironía.

Tener buenas ideas en la sociedad de la imagen

Además de Perfecta, Tu Misterioso Alguien o Me Gusta, Miranda! es un grupo en el que la presencia escénica y el apartado visual importan tanto como sus canciones. “De hecho, los instrumentos llegaron mucho después”, ríe Juliana Gattas. “Primero teníamos ropa y fantasías de ser Bowie, Madonna y Michael Jackson. Teníamos todas esas influencias porque nosotros somos dos ratitas de MTV. A mí me impactaron muchísimo los videoclips, y cuando hicimos el proyecto, lo que quería hacer eran shows, pero también videoclips en vivo. Hacíamos lo que nos hubiese gustado ver a nosotros”.

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Los medios, no obstante, han evolucionado mucho desde entonces. De los videoclips de la MTV se ha pasado a los reels de Instagram, y en una sociedad dominada por las imágenes, cabe preguntarse cómo destacar a través de ellas. “Es más difícil captar la atención de toda la gente”, reconoce Alejandro Sergi, “y sí que se siente todo bastante vertiginoso, más rápido. Esa es la impresión, pero lo estamos atravesando todavía, así que vamos a ver qué pasa con el tiempo”.

“A mí me da la impresión de que el gran desafío es tener una buena idea”, continúa Juliana Gattas. “El otro día hablábamos de que, para mí, estuvo muy bien el show que hizo Justin Bieber en el Coachella, porque a los que les gusta les tocó el corazón y a los demás les sorprendió, dio que hablar, aunque fuera aniquilando las expectativas. A mí me pareció brillante, de tener una visión panorámica de lo que hay y lo que se espera de uno para luego hacer eso y a ver qué pasa”.

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Miranda! presenta nuevos conciertos en España para 2026. (Alejandro Higuera López / Infobae)

La “tristeza exagerada” de Miranda!

Precisamente, de ideas está llena la música de Miranda!, una banda que, en la línea de otras formaciones musicales como los Pet Shop Boys o, en España, La Casa Azul, nunca riñe la diversión y el baile con la profundidad de sus letras. “Sale de forma inconsciente”, admite Sergi, “pero en general nos preocupa que nuestra lírica tenga cierto sustento. Yo no sé hablar inglés, pero me encanta la música pop y hay veces que, cuando leo las traducciones de algunas canciones, me decepcionan. Tratamos de que eso no pase”.

De este modo, las canciones de Miranda, ya sea armándose de hits para la pista o de baladas, nos recuerdan que la alegría y la diversión no tienen por qué ser algo superficial. “Te podés poner contento y compartirlo con alguien por algo muy profundo”, ponen como ejemplo. “Estar cantando una canción con un montonazo de gente a tu alrededor es una experiencia colectiva, es algo lindo que pasa con la música y sobre todo con la música popular. Nos une y nos conecta”.

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Más allá de eso, las letras de Miranda! también tienen una personalidad única, donde, como explica Juliana Gattas, “la tristeza exagerada también se traduce en alegría”. “Nosotros somos un poco así, de tomarnos con humor el calvario y el desamor. Uno escucha una letra muy triste, pero en algún momento va a haber una exageración, que es eso lo que lleva a decir: ‘Esto es un poco ironía, esto es un poco patético, esto es increíble’”. Como cuando estás con un amigo llorando y de repente te empezás a reír de lo que te pasó o alguien quiebra eso con un chiste".

Miranda! durante uno de sus conciertos. (LUME/Cedida)

“Nos perfeccionamos profesionalmente”

Miranda! llegará a Madrid y Barcelona después de uno de los mayores hitos de su carrera, la consecución del Gardel de Oro, el premio más importante de la música en Argentina, con su disco Hotel Miranda!. En él, rehicieron varios de sus mayores éxitos con colaboraciones en las que destacan estrellas musicales de la talla de Ca7riel, Emilia, Andrés Calamaro o Bandalos Chinos. La idea no se quedaría ahí, ya que un año después llegaría Nuevo Hotel Miranda!, un disco integrado por nuevas colaboraciones, esta vez para temas completamente nuevos.

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“Siempre dejábamos que el puntapié inicial de las versiones lo dieran los productores junto con los cantantes. Queríamos una data externa, nutrirnos de eso”, dice sobre el primer proyecto Alejandro Sergi. En su hotel, Miranda! explora también su propia transformación como grupo a lo largo de estos veinticinco años. “Siempre se puede aprender más, pero desde que empezamos hasta ahora, creo que el cambio más notable es el habernos perfeccionado profesionalmente, en cantar y grabar mejor”.

Junto con sus conciertos en Madrid y Barcelona, el dúo prepara actuaciones en Palma de Mallorca (7 de noviembre), Valencia (8 de noviembre) y Málaga (14 de noviembre). “Como en los últimos discos tuvimos mucho tour, esta vez decidimos tomárnoslo con más calma. Tenemos cinco fechas y eso es lo que nos entusiasma”. Eso sí, ambos coinciden en que nunca han sido de pensar mucho en el futuro. “Creemos mucho en lo que hacemos y en que, si lo hacemos de corazón y a conciencia, siempre habrá gente que nos acompañe”, concluyen entre risas. “Por lo menos, ya sentimos que a la oficina no vamos a volver”.

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