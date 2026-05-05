Natalia Lara, experta en finanzas: “Esto es lo que pasa con tu dinero cuando un banco entra en quiebra”

Persona revisando sus ahorros. (Adobe Stock)

El sistema financiero forma parte esencial del funcionamiento cotidiano de la economía, pero no siempre se percibe como un entorno con riesgos reales por parte de los ciudadanos. Durante años, la estabilidad aparente de las entidades bancarias ha generado una sensación de seguridad que, en muchos casos, no se corresponde del todo con la realidad. Entender qué ocurre cuando un banco atraviesa dificultades o incluso quiebra resulta clave para tomar decisiones financieras más informadas y evitar sorpresas desagradables.

Cuando un banco entra en quiebra en España, el Fondo de Garantía de Depósitos entra en acción y protege el dinero de los clientes, pero solo hasta cierto límite. Sobre este tope, la experta en finanzas Natalia Lara advierte en un video publicado en su perfil de TikTok (@_laranat) de que “la mayoría de la gente no lo sabe y debería”.

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Si un banco español no puede devolver el dinero de sus clientes por su situación financiera, el Estado garantiza la devolución de hasta 100.000 euros por titular y por entidad bancaria. Esta protección es automática y no requiere ninguna gestión previa por parte del ahorrador.

Qué pasa con el dinero que el banco no cubre

En la práctica, esto significa que cualquier persona con un saldo de hasta 100.000 euros en un depósito a plazo fijo, cuenta corriente o cuenta de ahorro de una entidad, si el banco quiebra, recupera íntegramente ese importe. Pero si la cantidad en la cuenta excede esa cifra, el exceso no está garantizado y puede perderse. Cabe destacar que la protección es por titular, por lo que en caso de una cuenta conjunta puede garantizarse por encima de ese límite individual. Este límite no es arbitrario: responde a la normativa europea diseñada para proteger a la mayoría de los pequeños y medianos ahorradores sin comprometer la sostenibilidad del sistema.

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Un cliente comprueba su saldo en la banca online. (Canva)

España ya ha vivido episodios relevantes de quiebra bancaria, especialmente durante la crisis financiera de 2008 y los años posteriores. Entidades como cajas de ahorros desaparecieron o fueron absorbidas, mientras otras requirieron rescates públicos. Estos procesos tuvieron consecuencias significativas: pérdida de confianza en el sistema, restricciones al crédito y, en algunos casos, pérdidas para inversores en productos complejos como preferentes. Sin embargo, los depósitos cubiertos por el Fondo de Garantía se mantuvieron protegidos dentro de los límites establecidos.

Diversificar en varias entidades, la estrategia más simple

La cobertura no se acumula si se tiene más dinero en un solo banco, pero “si tienes 100.000 euros en dos bancos distintos, cada cuenta está garantizada por separado. Tienes 200.000 euros cubiertos”, detalla Lara en su publicación. Así, la diversificación bancaria es una herramienta sencilla para ampliar la protección. Este enfoque cobra aún más sentido tras las lecciones aprendidas en crisis anteriores, donde concentrar grandes sumas en una sola entidad aumentó la exposición al riesgo.

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Además, no todos los productos financieros se ven afectados igual por una quiebra bancaria. Los fondos de inversión no forman parte del balance del banco: si la entidad entra en crisis, “tus fondos están separados y protegidos. No los pierdes”, remarca la experta. El mensaje final de Lara es directo: “Diversifica también dónde guardas tu dinero, no solo cómo lo inviertes”. Para quienes tienen más de cien mil euros en efectivo en un solo banco, la advertencia es clara: “estás asumiendo un riesgo innecesario”.