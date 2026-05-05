España

Natalia Lara, experta en finanzas: “Esto es lo que pasa con tu dinero cuando un banco entra en quiebra”

El Fondo de Garantía de Depósitos protege hasta 100.000 euros por titular y entidad bancaria, pero no cubre el exceso ni todos los productos financieros en caso de quiebra bancaria

Guardar
Persona revisando su sueldo (Adobe Stock)
Persona revisando sus ahorros. (Adobe Stock)

El sistema financiero forma parte esencial del funcionamiento cotidiano de la economía, pero no siempre se percibe como un entorno con riesgos reales por parte de los ciudadanos. Durante años, la estabilidad aparente de las entidades bancarias ha generado una sensación de seguridad que, en muchos casos, no se corresponde del todo con la realidad. Entender qué ocurre cuando un banco atraviesa dificultades o incluso quiebra resulta clave para tomar decisiones financieras más informadas y evitar sorpresas desagradables.

Cuando un banco entra en quiebra en España, el Fondo de Garantía de Depósitos entra en acción y protege el dinero de los clientes, pero solo hasta cierto límite. Sobre este tope, la experta en finanzas Natalia Lara advierte en un video publicado en su perfil de TikTok (@_laranat) de que “la mayoría de la gente no lo sabe y debería”.

PUBLICIDAD

Si un banco español no puede devolver el dinero de sus clientes por su situación financiera, el Estado garantiza la devolución de hasta 100.000 euros por titular y por entidad bancaria. Esta protección es automática y no requiere ninguna gestión previa por parte del ahorrador.

Qué pasa con el dinero que el banco no cubre

En la práctica, esto significa que cualquier persona con un saldo de hasta 100.000 euros en un depósito a plazo fijo, cuenta corriente o cuenta de ahorro de una entidad, si el banco quiebra, recupera íntegramente ese importe. Pero si la cantidad en la cuenta excede esa cifra, el exceso no está garantizado y puede perderse. Cabe destacar que la protección es por titular, por lo que en caso de una cuenta conjunta puede garantizarse por encima de ese límite individual. Este límite no es arbitrario: responde a la normativa europea diseñada para proteger a la mayoría de los pequeños y medianos ahorradores sin comprometer la sostenibilidad del sistema.

PUBLICIDAD

La viajera comprueba su crédito de viaje y no hay nada en la cuenta. (Canva)
Un cliente comprueba su saldo en la banca online. (Canva)

España ya ha vivido episodios relevantes de quiebra bancaria, especialmente durante la crisis financiera de 2008 y los años posteriores. Entidades como cajas de ahorros desaparecieron o fueron absorbidas, mientras otras requirieron rescates públicos. Estos procesos tuvieron consecuencias significativas: pérdida de confianza en el sistema, restricciones al crédito y, en algunos casos, pérdidas para inversores en productos complejos como preferentes. Sin embargo, los depósitos cubiertos por el Fondo de Garantía se mantuvieron protegidos dentro de los límites establecidos.

Diversificar en varias entidades, la estrategia más simple

La cobertura no se acumula si se tiene más dinero en un solo banco, pero “si tienes 100.000 euros en dos bancos distintos, cada cuenta está garantizada por separado. Tienes 200.000 euros cubiertos”, detalla Lara en su publicación. Así, la diversificación bancaria es una herramienta sencilla para ampliar la protección. Este enfoque cobra aún más sentido tras las lecciones aprendidas en crisis anteriores, donde concentrar grandes sumas en una sola entidad aumentó la exposición al riesgo.

Además, no todos los productos financieros se ven afectados igual por una quiebra bancaria. Los fondos de inversión no forman parte del balance del banco: si la entidad entra en crisis, “tus fondos están separados y protegidos. No los pierdes”, remarca la experta. El mensaje final de Lara es directo: “Diversifica también dónde guardas tu dinero, no solo cómo lo inviertes”. Para quienes tienen más de cien mil euros en efectivo en un solo banco, la advertencia es clara: “estás asumiendo un riesgo innecesario”.

Temas Relacionados

Bancos EspañaAhorroRedes SocialesTikTok EspañaVirales EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Miles de cangrejos patudos invaden las playas de las Islas Atlánticas, en Galicia: “Es un fenómeno natural que responde a varios factores”

Los expertos del Parque Nacional han señalado que estos pequeños crustáceos tienen un valor ecológico “incalculable”

Miles de cangrejos patudos invaden las playas de las Islas Atlánticas, en Galicia: “Es un fenómeno natural que responde a varios factores”

Juan José Ebenezer, mecánico: “Una de las peores formas de comprobar los discos de freno es la que llevas haciendo toda la vida”

El diagnóstico tradicional de los discos de freno, basado en la revisión de la rebaba lateral, puede inducir a error y dejar pasar un desgaste peligroso, según explica el mecánico y creador de contenido en redes sociales

Juan José Ebenezer, mecánico: “Una de las peores formas de comprobar los discos de freno es la que llevas haciendo toda la vida”

La romántica escapada de Mbappé y Ester Expósito en Italia: besos en el mar, tarde de compras y hotel boutique

La pareja ha disfrutado de unos días en las aguas mediterráneas alejados de los focos españoles

La romántica escapada de Mbappé y Ester Expósito en Italia: besos en el mar, tarde de compras y hotel boutique

El príncipe de Marruecos, Moulay Hassan III, asume uno de los cargos militares más importantes a sus 23 años

Ha sido nombrado Coordinador de las Oficinas y Servicios del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Reales

El príncipe de Marruecos, Moulay Hassan III, asume uno de los cargos militares más importantes a sus 23 años

Estos son los dos suplementos más útiles en la menopausia, según una experta

La calidad del sueño, la ansiedad y la salud ósea mejoran exponencialmente gracias a estos tratamientos

Estos son los dos suplementos más útiles en la menopausia, según una experta
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El príncipe de Marruecos, Moulay Hassan III, asume uno de los cargos militares más importantes a sus 23 años

El príncipe de Marruecos, Moulay Hassan III, asume uno de los cargos militares más importantes a sus 23 años

El PP de Juanma Moreno está a las puertas de la mayoría absoluta, según el CIS andaluz

Procedente el despido de una camarera que realizó 11 cobros que no quedaron registrados en la caja ni se emitió el correspondiente ticket

Ábalos entra en escena y complica el puzle: desacredita la versión de Aldama, matiza la de Koldo y se desvincula de todo atisbo de corrupción

La Unión Europea se reserva la última palabra en el acuerdo arancelario con Trump, a la espera de si cumple su amenaza contra los coches alemanes

ECONOMÍA

El mercado laboral supera los 22,1 millones de afiliados por primera vez mientras el paro cae en 62.668 personas en abril

El mercado laboral supera los 22,1 millones de afiliados por primera vez mientras el paro cae en 62.668 personas en abril

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 5 de mayo

La subida del salario mínimo ‘perjudica’ a empleadas del hogar y trabajadores del campo al frenar su contratación e incrementar su despido

Los españoles quieren ser funcionarios: el empleo público ha crecido el doble que el privado en los últimos seis años

El muro de la demanda inefectiva: el 12% de los españoles intentó comprar una vivienda en el último año y fracasó

DEPORTES

El corazón rojiblanco frente a la pizarra de Arteta: el Atlético de Madrid y el Arsenal luchan por el pase a la final de Champions

El corazón rojiblanco frente a la pizarra de Arteta: el Atlético de Madrid y el Arsenal luchan por el pase a la final de Champions

La situación que vivió el Atlético de Madrid la última vez que viajó a Londres: vestuarios sin agua caliente en el estadio del Arsenal

La imagen viral de Higuaín o cómo están físicamente sus antiguos compañeros del Real Madrid

El día que el Atlético de Madrid eliminó al Arsenal en una semifinal europea: logró el empate en la ida y tumbó a los ingleses en el Metropolitano

El camino de Rafa Jódar en el Masters 1000 de Roma: evita a Sinner, pero podría cruzarse con Zverev en cuartos y con Djokovic en semifinales