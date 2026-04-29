Tiempo en Madrid: la Aemet activa el nivel naranja ante la previsión de fuertes lluvias y tormentas con granizo a partir del mediodía en estas zonas

Una persona se protege de la lluvia en Madrid, a 2 de febrero de 2026. (EFE/ Mariscal)

La Comunidad de Madrid ha amanecido este miércoles bajo las nubes. Tras varias jornadas de un tiempo prácticamente veraniego con cielos despejados y termómetros que superaban los 30 grados, vuelven la lluvia, los paraguas y las botas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) espera una jornada de marcada por las precipitaciones que serán especialmente abundantes durante la tarde. El organismo público ya ha activado el nivel naranja, que implica “riesgo importante”, en buena parte de la región ante la previsión.

El aviso permanecerá activo entre las doce del mediodía y las diez de la noche de este miércoles en la zona metropolitana y Henares. Es decir, en el centro y el este de la región. Entre los municipios afectados se encuentran la capital, Alcobendas, Las Rozas, Alcorcón, Getafe y Alcalá de Henares, según detalla la Aemet en su página web. En esta zona, se esperan acumulados de más de 30 litros por metro cuadrado y tormentas que “podrán ir acompañadas de rachas fuertes o muy fuertes y ocasionalmente granizo”.

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En nivel amarillo, también por lluvias y tormentas, se encuentran la Sierra de Madrid y Sur, Vegas y Oeste de la comunidad, donde se esperan registros de 15 litros por metro cuadrado. La franja horaria en la que se extiende el aviso es la misma que en la zona metropolitana y Henares. La

Aemet no ha activado los avisos de cara al jueves y el viernes. Durante estos dos días, se esperan también cielos nubosos y chubascos dispersos, pero que caerán en menor medida y con menos fuerza que este miércoles.

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Las lluvias abundantes pueden propiciar que se adelante e intensifique la polinización de ciertas plantas, lo que puede derivar en una sintomatología más fuerte de las alergias estacionales al polen (Europa Press)

Precaución por la actividad tormentosa

La Aemet ha avisado de que desde mediodía en el interior del país habrá “chubascos con tormenta, localmente con granizo y rachas muy intensas de viento” que serán “localmente muy fuertes”. La actividad tormentosa será intensa. En este sentido, avisan de que “en Madrid y Guadalajara la probabilidad es baja, pero en caso de producirse podría haber impactos importantes”.