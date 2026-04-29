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Ainhoa Vila, psicóloga, sobre el apego ansioso: “No es control, es terror a que la persona que quieres desaparezca”

Estas dinámicas en las relaciones sociales pueden provocar la pérdida del vínculo si se mantienen en el tiempo, según la experta

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El apego ansioso puede manifestarse a través de la necesidad de mantener contacto constante con la otra persona, por ejemplo. (Freepik)
El apego ansioso puede manifestarse a través de la necesidad de mantener contacto constante con la otra persona, por ejemplo. (Freepik)

En muchas relaciones afectivas, ciertos comportamientos generan una alarma inmediata: preguntas constantes, necesidad de saber dónde está la otra persona o inquietud ante cualquier cambio de rutina suelen interpretarse rápidamente como señales de toxicidad.

Sin embargo, no siempre lo que parece control responde a una intención de dominar. A menudo, detrás de estas conductas hay una vivencia interna mucho más compleja, marcada por el miedo, la inseguridad y experiencias pasadas que han dejado huella. La línea entre proteger un vínculo y tratar de retenerlo puede ser difusa, especialmente cuando entran en juego las emociones.

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En este escenario, el llamado apego ansioso se ha convertido en un concepto cada vez más presente. Lejos de ser simplemente una forma de relacionarse “problemática”, los expertos apuntan a que puede ser la manifestación de heridas emocionales no resueltas.

La psicóloga Ainhoa Vila (@ainhowins en TikTok) ilustra este fenómeno con una escena muy reconocible para los fans de la serie Los Simpsons. En el vídeo, cuando Marge va a salir de casa, Homer la bombardea a preguntas sobre a dónde va a ir y cuándo volverá. A través de este ejemplo, la experta señala cómo una reacción aparentemente exagerada puede tener una explicación emocional más profunda.

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En una pareja, el apego ansioso puede confundirse con toxicidad o necesidad de control. (Freepik)
En una pareja, el apego ansioso puede confundirse con toxicidad o necesidad de control. (Freepik)

“Lo que acaba de hacer Homer destruye cualquier relación. Y esto tiene nombre: se llama apego ansioso”, explica. “Si alguna vez has reaccionado así, necesitas escuchar esto, porque no es lo que crees. No es control, es terror. Terror a que la persona que quieres desaparezca”.

Las causas y consecuencias del apego ansioso

En este miedo a la posibilidad de pérdida, acciones cotidianas que no implican ningún riesgo objetivo pueden percibirse como amenazas reales. “Cuando tienes este apego, algo tan normal como que tu pareja salga con amigos activa una alarma dentro de ti insoportable”, señala Vila.

A partir de ahí, se desencadena un proceso mental marcado por los bucles de pensamiento y la tendencia a la catastrofización: “¿Y si lo pasa mejor sin mí? ¿Y si ya no me necesita? ¿Y si me sustituye?”. La psicóloga explica que, en estos casos, la reacción no es racional sino instintiva: “El cerebro entra en modo supervivencia, en necesitar saber dónde está, con quién, como si de eso dependiera tu vida”.

Lejos de surgir de la nada, estas respuestas tienen un origen claro en la historia personal de cada individuo. “Y es que en algún momento anterior dependió”, apunta. Así, según Vila, este tipo de apego suele estar relacionado con experiencias previas en las que la estabilidad emocional se vio comprometida.

Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

“Alguien te hizo sentir que no eras suficiente, que podían cambiarte, que podían irse sin avisar”, añade, subrayando el impacto de esas vivencias en la forma de relacionarse en el presente. De este modo, el miedo actual no es tanto a lo que está ocurriendo, sino a lo que ya ocurrió.

En su análisis, la especialista insiste en la importancia de evitar etiquetas simplistas: “No eres tóxico, eres alguien con heridas sin cerrar”. De esta manera, se busca romper con la tendencia a juzgar sin comprender el origen del comportamiento, pero también advierte de las consecuencias de no abordar estas dinámicas: “Si no lo trabajas, acabarás alejando exactamente a las personas que más quieres”.

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