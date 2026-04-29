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Melania Trump y la reina Camila coordinan sus looks en rosa en la cena de Estado en la Casa Blanca

La primera gran cena de gala del segundo mandato de Donald Trump deja una imagen muy comentada: dos mujeres, dos estilos diferentes, pero perfectamente sincronizados en clave rosa

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Los reyes Carlos y Camila han cenado junto a Donald y Melania Trump en la cena de gala con motivo del viaje de los británicos a Estados Unidos. (Aaron Chown/Pool via REUTERS)
Los reyes Carlos y Camila han cenado junto a Donald y Melania Trump en la cena de gala con motivo del viaje de los británicos a Estados Unidos. (Aaron Chown/Pool via REUTERS)

La cena de Estado celebrada en la noche de este 28 de abril en la Casa Blanca, con motivo de la visita de Carlos III, no solo ha destacado por su relevancia política. También ha dejado una imagen que ya está dando mucho que hablar: la coincidencia estilística entre Melania Trump y la reina Camila, que apostaron por el rosa como hilo conductor de sus looks.

En un entorno marcado por el protocolo más estricto —con código white tie y una puesta en escena impecable—, ambas sorprendieron al aparecer con estilismos que, sin ser idénticos, encajaban a la perfección. Una elección que muchos interpretan como un guiño a la sintonía entre Estados Unidos y Reino Unido.

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Melania Trump optó por un vestido palabra de honor en un delicado tono rosa empolvado firmado por Christian Dior Alta Costura. Un diseño elegante y muy en su línea, con una silueta estructurada que resaltaba su figura y un aire minimalista que encajaba perfectamente con su estilo habitual. Completó el conjunto con guantes largos en tono claro y zapatos a juego, siguiendo al pie de la letra el protocolo de este tipo de eventos.

La reina Camila y Melania Trump en su encuentro ante la cena de Estado. (REUTERS/Evelyn Hockstein)
La reina Camila y Melania Trump en su encuentro ante la cena de Estado. (REUTERS/Evelyn Hockstein)

En cuanto a belleza, la primera dama no arriesgó: melena suelta con ondas suaves y maquillaje natural con acabado luminoso, una apuesta segura que refuerza su imagen sofisticada.

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Por su parte, la reina Camila prefirió un tono mucho más intenso. Su vestido en rosa fucsia, obra de la diseñadora Fiona Clare, aportaba un toque más llamativo sin perder la elegancia. De manga larga y corte fluido, el diseño reflejaba perfectamente su estilo clásico y cómodo, alejado de tendencias pasajeras.

Eso sí, si hubo algo que destacó especialmente en su look fueron las joyas. Camila lució un espectacular collar de amatistas y diamantes que perteneció a la reina Victoria del Reino Unido, una pieza con historia que elevó el conjunto y le dio un aire aún más solemne. En esta ocasión, prescindió de tiara, dejando todo el protagonismo a este impresionante accesorio.

La reina Camila y Melania Trump en la cena de Estado realizada en la Casa Blanca. (REUTERS/Suzanne Plunkett)
La reina Camila y Melania Trump en la cena de Estado realizada en la Casa Blanca. (REUTERS/Suzanne Plunkett)

Su maquillaje, como es habitual, fue discreto y natural, acompañado de su característico peinado con volumen suave. Una imagen coherente con su forma de entender la moda: elegante, sin estridencias y siempre fiel a sí misma.

Más allá de lo puramente estético, lo cierto es que esta coincidencia en el color no parece fruto de la casualidad. Ya en actos previos ambas habían apostado por tonos similares, y en esta cena de Estado el rosa se convirtió en el gran protagonista. Un color que transmite cercanía, armonía y que, en este contexto, refuerza la idea de buena relación entre ambos países.

Carlos III y Camila, durante su visita oficial a Roma. (REUTERS)

Mientras Donald Trump y Carlos III cumplían con el clásico frac negro, fueron Melania y Camila quienes acapararon todas las miradas. Dos maneras distintas de entender la moda, pero con un mismo objetivo: estar a la altura de una cita histórica.

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