Usar bastoncillos de algodón para limpiarse los oídos puede dañar la salud auditiva

Un hombre se limpia el oído con un bastoncillo de algodón (Freepik)

El uso de bastoncillos de algodón para la limpieza del oído sigue siendo una práctica habitual en la rutina de higiene diaria de muchas personas. Sin embargo, son muchos los otorrinos que advierten de los riesgos que esta costumbre puede suponer para la salud auditiva, insistiendo en la necesidad de desmontar ciertas creencias ampliamente extendidas.

Joan Francesc Horvath, responsable de Audiología en Óptica & Audiología Universitaria, alerta precisamente sobre este punto: la falsa idea de que es necesario retirar la cera del oído de forma manual. Según explica, esta práctica no solo es innecesaria, sino que puede resultar contraproducente.

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El cerumen, conocido comúnmente como cera, cumple una función clave en el organismo. Más que un residuo, se trata de una sustancia que el cuerpo produce de manera natural para proteger el conducto auditivo. La cera actúa como barrera frente a bacterias, hongos y partículas de polvo, además de contribuir a la lubricación del oído y facilitar su limpieza natural. Su presencia, por tanto, es esencial para mantener el equilibrio y la salud del sistema auditivo.

A pesar de ello, muchas personas siguen recurriendo a métodos inadecuados para eliminar el cerumen, pese a que existen alternativas seguras que permiten mantener una correcta higiene sin poner en riesgo el oído. “La más común y fácil de utilizar es el spray a base de agua de mar microbiológicamente controlada. Se trata de una opción 100 % natural que, con utilizarlo dos o tres veces por semana es suficiente”, afirma Horvath. Este tipo de productos, disponibles tanto para adultos como para niños, ayudan a prevenir la acumulación excesiva de cera de forma respetuosa con el organismo.

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Además, hay otros métodos que pueden emplearse de forma puntual y bajo ciertas recomendaciones, “como las gotas de peróxido de hidrógeno o productos específicos que disuelven la cera, así como la opción de lavar la parte externa con una toalla o paño suave y pequeño, también encaminadas a conseguir una limpieza óptima del canal auditivo”, añade el experto.

Un bote de vidrio con bastoncillos de algodón (Pexels)

La autolimpieza del oído

En cualquier caso, los especialistas insisten en que el oído cuenta con su propio sistema de autolimpieza, lo que reduce la necesidad de intervenir. Tal y como señala Horvath, “el oído tiene su propio mecanismo de autolimpieza, por lo que no suele ser excesivamente necesario intervenir, de hecho, la cera se forma en la parte externa del canal auditivo y se expulsa de manera natural gracias a movimientos cotidianos como masticar o hablar”.

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El principal problema surge cuando se introducen bastoncillos u otros objetos en el oído. En lugar de cumplir su función aparente, estos utensilios tienden a empujar la cera hacia el interior del canal auditivo, favoreciendo la formación de tapones. Esta situación puede derivar en molestias como sensación de oído taponado, dolor, infecciones e incluso lesiones en el tímpano. En el caso de bebés y niños pequeños, el riesgo es aún mayor debido a la mayor fragilidad de sus estructuras auditivas.

Por este motivo, los expertos recomiendan evitar cualquier manipulación interna del oído y limitar la limpieza a la parte externa. Solo en aquellos casos en los que se produzca una acumulación excesiva de cerumen, y aparezcan síntomas como pérdida auditiva o molestias persistentes, se aconseja acudir a un profesional sanitario para su extracción segura.

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