Un experto en música cuestiona los errores del biopic sobre Michael Jackson: “No le hace del todo justicia a una historia que pudo ser apasionante”

(Lionsgate)

La película Michael es el nuevo biopic que acaba de llegar a cines y que busca narrar la vida y el legado de Michael Jackson, uno de los artistas más influyentes de la música contemporánea. Dirigida por Antoine Fuqua y realizada con el respaldo de la familia Jackson, la cinta recorre desde los años iniciales del cantante en los Jackson 5 hasta su consolidación como estrella global, incluyendo los episodios más celebrados y controvertidos de su carrera. El estreno de la película ha generado una fuerte expectativa y una oleada de debates entre fanáticos y críticos, tanto por su aproximación narrativa como por la presencia de figuras reales en la producción. En este contexto, Víctor Amorín, divulgador musical conocido por su trabajo en el canal Music Radar Clan, publicó un extenso hilo en redes sociales donde analiza de manera detallada los errores históricos y las limitaciones musicales de Michael, aportando una perspectiva crítica desde su especialización en divulgación biográfica y musical.

Para Amorín, Michael es un biopic “correcto” pero excesivamente “simplista”, alineado con la tendencia de los filmes musicales recientes que sacrifican profundidad en favor de una estructura narrativa más accesible. El experto destaca que la película no logra alcanzar la riqueza ni el desarrollo dramático que mostraron biopics previos como los dedicados a Johnny Cash, James Brown o Ray Charles. Subraya que los personajes en Michael son superficiales, con personalidades rígidas y poca evolución, lo que impide captar la complejidad de una vida tan singular como la de Jackson. Amorín sostiene que el filme presenta un “compendio de personajes simples, poco profundos, con personalidades muy marcadas que apenas evolucionan... Creo que no le hace del todo justicia a una historia que pudo ser apasionante”. Esta debilidad, advierte, es común a producciones recientes como Elvis o Bohemian Rhapsody, donde las historias tienden a simplificarse, perdiendo matices esenciales para comprender la trayectoria de los músicos retratados.

Michael presenta su último tráiler.

Más precisa de lo que se ha dicho

En cuanto al rigor histórico, el divulgador defiende que la película es más precisa de lo que muchos críticos han sugerido. Sin embargo, señala que la omisión de etapas fundamentales limita el entendimiento del público sobre el contexto en que Michael Jackson desarrolló su carrera. Entre estas ausencias destaca la falta de profundidad sobre la decadencia de la Motown antes de la llegada de los Jackson 5, así como su posterior resurgimiento con el grupo familiar. Amorín considera que esta etapa habría enriquecido la narrativa y permitido al espectador comprender mejor la dimensión del fenómeno Jackson. El análisis también apunta a la representación de las relaciones familiares, que en la película se abordan de forma insuficiente. Amorín denuncia que la complejidad y los cambios en la relación entre los miembros de la familia Jackson están poco desarrollados, y que personajes como las hijas quedan relegados a un papel secundario. Además, cuestiona que la película no ahonde en el impacto del “régimen de terror” impuesto por el padre (Colman Domingo) ni en los conflictos internos derivados del éxito y de la salida de Michael como solista.

Otro aspecto controvertido señalado por Amorín es la manera en que los personajes vivos han influido en el relato, interviniendo para suavizar su imagen y exculparse. “Hay a veces más lavado de cara y autoexculpación de los que están vivos que del artista muerto”, resume el divulgador, para quien la producción perdió la oportunidad de ser más pragmática y respetuosa con la historia real. Una de las críticas más severas se dirige al tratamiento del personaje de John Branca (Miles Teller), descrito como una “aberración” y objeto de manipulación narrativa. Amorín admite que Branca jugó un papel relevante para la familia y para Michael, pero insiste en que fue una figura “manipuladora y mezquina”, central en la decadencia del artista. Según el experto, la película omite los aspectos más oscuros y decisivos de esta relación, simplificando un vínculo crucial para la vida de Jackson.

El biopic, además, deja de lado aspectos musicales y creativos esenciales para entender el fenómeno Michael Jackson. El divulgador lamenta la escasa atención al impacto de la trilogía Off the Wall, Thriller y Bad, así como la falta de desarrollo sobre el rechazo inicial de la industria y la crítica, que tardaron en reconocer el valor artístico del cantante. Para Amorín, el filme tampoco explora adecuadamente los procesos creativos y de grabación de Jackson, quien, sin formación musical formal, trabajaba en el estudio de maneras radicalmente distintas a otros artistas. Las observaciones de Víctor Amorín ponen en cuestión la tendencia de los biopics musicales a sacrificar complejidad y rigor por fórmulas narrativas simplificadas, y abren el debate sobre la responsabilidad de este tipo de películas al retratar figuras del calibre de Michael Jackson.

Esta imagen, difundida por Lionsgate, muestra a Jaafar Jackson caracterizado como Michael Jackson en una escena de la película "Michael". (Glen Wilson/Lionsgate via AP)

Sobre la omisión de los abusos

Respecto al tema de las denuncias y supuestos abusos, Amorín entiende la decisión de dejarlo al margen. Argumenta que gran parte de la sociedad, especialmente en Estados Unidos, todavía no está preparada para una reflexión objetiva y rigurosa sobre el asunto, tras décadas de sensacionalismo y desinformación que marginaron a Jackson incluso después de demostrarse su inocencia. Critica a medios y periodistas, como Rolling Stone, por su resistencia a revisar años de cobertura sensacionalista, y considera que la película evita “carnaza” y juicios superficiales.

Sobre la representación de Jackson, Amorín descarta la idea de que el filme lo retrate como un “santo” o un personaje excéntrico. Sostiene que, en la etapa que cubre la película, Michael era realmente una persona humilde, centrada en su carrera y dedicada a labores de caridad y ayuda humanitaria. “Iba a hospitales de niños con cáncer, abrió y mantuvo centros de niños sin hogar, llevó cenas a centros de mayores y cenó con ellos”, relata Amorín, quien recalca que muchas de estas acciones no recibieron publicidad, pero están documentadas en biografías serias.

No obstante, el divulgador lamenta que el filme se quede corto incluso en el retrato de su labor benéfica, y señala que parte del público busca “ver carnaza” y juzgar sin documentación. Añade que la película ha servido como catarsis para los fans de Jackson, quienes durante años fueron ridiculizados y ahora encuentran en este estreno una reivindicación necesaria. Por último, Amorín recomienda ver Michael como una experiencia disfrutable y emotiva, aunque no sea la mejor vía para conocer a fondo a un personaje tan complejo. Aun así, considera que la película logra un objetivo relevante: devolver a Michael Jackson una imagen más humana, algo que, según él, la sociedad sigue necesitando.