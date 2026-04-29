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Sonsoles Ónega habla de su papel como madre y su éxito profesional: “Me he perdido toda la infancia de mis hijos”

La periodista ha hablado sin tapujos en una entrevista realizada por sus compañeros de programa en ‘Y ahora Sonsoles’, donde ella, por primera vez, ha dejado de ser la presentadora para convertirse en invitada

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Sonsoles Ónega, en una fotografía promocional. (Atresmedia)
Sonsoles Ónega, en una fotografía promocional. (Atresmedia)

Este martes, 28 de abril, los espectadores de Antena 3 asistieron a un cambio de roles histórico en la televisión. Sonsoles Ónega, la mujer que cada tarde disecciona la actualidad y la vida de los demás, decidió cruzar la línea y sentarse en el sofá del invitado. El motivo era de peso: el lanzamiento de su última novela, Llevará tu nombre, pero el resultado fue mucho más allá de una simple promoción literaria. Durante casi una hora, la periodista se sometió a las preguntas de sus colaboradores y de su público, regalando la que probablemente sea su entrevista más descarnada hasta la fecha.

En un ejercicio de honestidad brutal, Ónega no esquivó los temas que escuecen: la conciliación, el síndrome de la impostora que todavía la acecha a pesar de su éxito, y el vacío dejado por su padre, el legendario Fernando Ónega. Sin embargo, fue al hablar de sus hijos donde la coraza de la comunicadora se quebró por completo. Con la mirada empañada, la ganadora del Premio Planeta 2023 reflexionó sobre el alto precio que ha pagado por estar en la cima del periodismo. Su etapa como corresponsal parlamentaria, que coincidió con el crecimiento de sus pequeños, ha dejado en ella una herida de culpabilidad que hoy, con la perspectiva del tiempo, se atreve a verbalizar.

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Sonsoles Ónega en una imagen de archivo (Europa Press)
Sonsoles Ónega en una imagen de archivo (Europa Press)

“Me he perdido toda la infancia de mis hijos. Si ha merecido la pena, no lo sé. Yo no renuncié a la corresponsalía cuando fui madre y eso implica que no he vivido los baños, el ponerle la colonia… solo espero que mis hijos cuando crezcan me digan: ‘te entiendo, sin necesidad de perdonarte’”, confesó ante un plató que guardó un silencio sepulcral. Son las palabras de una mujer que, a pesar de los premios y las audiencias, sigue cuestionándose si el éxito profesional compensa las ausencias en el hogar.

¿Sonsoles Ónega se casa con Juan Monte?

Como era de esperar, el cotilleo de la tarde no tardó en salir a la luz de la mano del director de Vanitatis y colaborador del programa, Nacho Gay. Durante semanas, los compañeros de la también escrita habían analizado con lupa una nueva y reluciente alianza que la presentadora lucía en su mano, haciendo saltar todas las alarmas sobre un posible compromiso matrimonial con su pareja, el financiero Juan Monte Carrasco.

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La periodista y escritora Sonsoles Ónega ha ganado esta noche el 72º Premio Planeta, dotado con un millón de euros, con la novela "Las hijas de la criada", que narra la historia de una familia de empresarios gallega a lo largo del siglo XX, hoy domingo en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona. EFE/Alejandro García
La periodista y escritora Sonsoles Ónega ha ganado esta noche el 72º Premio Planeta, dotado con un millón de euros, con la novela "Las hijas de la criada", que narra la historia de una familia de empresarios gallega a lo largo del siglo XX, hoy domingo en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelona. EFE/Alejandro García

Sonsoles, lejos de ponerse nerviosa, abordó el asunto con su habitual ironía, desvelando la desternillante dinámica que mantiene con su novio respecto al altar. “Desde que lo conocí me está todo el rato diciendo: ‘yo me voy a casar contigo’. De repente, un día dejó de hablar de boda y le dije: ‘oye, ¿qué pasa?’. Él me dijo que estaba harto de que le dijera que no y yo le respondí: ‘tienes que pedírmelo todos los días de tu vida no vaya a ser que un día te diga… que no’”, relató entre risas, zanjando así las especulaciones de una boda inminente.

Pero, ¿qué pasa con el famoso anillo? La intrahistoria de la joya resultó ser mucho más sentimental de lo esperado. Eso sí, tampoco tiene mucho que ver con los altares y darse el ‘sí, quiero’. Según explicó, la pieza es obra de su tío joyero, Antonio, quien transformó unos pendientes que su madre le regaló en su primer matrimonio. “Mi madre, cuando me casé, me regaló unos pendientes muy bonitos que no me ponía y entonces se los llevé para ver qué se podía hacer con ellos. Él me dijo: ‘una alianza muy bonita’ y me pareció bien, porque ya le había visto la idea a un anillo muy similar de María del Monte”, desveló, aclarando que no es una joya de pedida, sino un rediseño familiar.

Aunque los planes de boda tendrán que esperar, Sonsoles no escatimó en piropos hacia el hombre que le ha devuelto la ilusión desde finales de 2023. La presentadora no dudó en definir a Juan Monte Carrasco como “el hombre de su vida”, recordando que su primer encuentro fue casi un accidente del destino. Y es que la presentadora de televisión acudió a aquella cena casi por obligación, empujada por la insistencia de una amiga, sin saber que allí encontraría la estabilidad que hoy disfruta.

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