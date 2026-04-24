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Un alpinista se quita el guante a -35 grados y tienen que amputarle un dedo: el hombre quería hacer una foto del Everest

En altitudes superiores a los 8.000 metros, el cuerpo prioriza la sangre en los órganos vitales y deja las extremidades desprotegidas

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El alpinista sabía el riesgo que corría por encima de los 7.000 metros de altitud. (REUTERS/Purnima Shrestha)
El alpinista sabía el riesgo que corría por encima de los 7.000 metros de altitud. (REUTERS/Purnima Shrestha)

El Everest es el escenario donde los límites humanos se ponen a prueba frente a la naturaleza más hostil. Madhusudan Patidar, alpinista e influencer con cientos de miles de seguidores, vivió en carne propia cómo una decisión mínima puede cambiarlo todo en cuestión de minutos. Su historia, relatada recientemente en redes sociales y por el medio francés La Dépêche, comenzó con un gesto rutinario: quitarse el guante para ajustar su cámara y conseguir una imagen de la mítica cima.

Ese descuido ocurrió a 8.400 metros de altitud, en condiciones extremas: -35 ℃ y ráfagas de viento que acentuaban la sensación de frío. Patidar, pese a saber que nunca debe quitarse el guante por encima de los 7.000 metros, cedió ante la tentación de capturar el momento. Bastaron apenas cuatro minutos de exposición para que su dedo meñique izquierdo comenzara a mostrar signos de congelación grave. Al llegar al campamento base, supo de inmediato que algo no iba bien: el tejido del dedo había desaparecido y la zona se había ennegrecido.

La falta de atención médica inmediata y la imposibilidad de costear un tratamiento aceleraron el desenlace. La congelación avanzó, Patidar realizó incluso otras dos ascensiones con el dedo afectado y, finalmente, los médicos tuvieron que amputarlo. Su experiencia, convertida en advertencia viral, pone el foco en los riesgos reales de la montaña: a veces, un solo gesto puede tener consecuencias irreversibles.

El peligro de subestimar las normas en la montaña

La decisión de Patidar revela cómo, en la alta montaña, la vasoconstricción y la falta de sensibilidad pueden enmascarar daños graves hasta que es demasiado tarde. En altitudes superiores a los 8.000 metros, el cuerpo prioriza la sangre en los órganos vitales, dejando las extremidades desprotegidas frente al frío. Quitar el guante, aunque sea por un instante, basta para que los tejidos se congelen y mueran. La regla entre alpinistas es clara y categórica: no exponerse nunca a esas condiciones sin la protección adecuada, por breve que sea el momento.

Everest, la sombra en la cima más alta: la avalancha silenciosa de su basura. Fuente: Instagram/@airlifttechnologynepal

Patidar asume su error y lo utiliza para alertar a otros. “Perder un dedo te enseña que la montaña no distingue entre grandes errores y pequeños”, afirma en sus publicaciones. La historia demuestra que el peligro en el Everest no está solo en las tormentas o el agotamiento extremo, sino también en las decisiones cotidianas que pueden parecer inofensivas en otro contexto, pero que a esas alturas y temperaturas pueden costar caro.

La importancia de la prevención

El caso de Patidar se ha difundido como un mensaje de prevención para la comunidad montañera. La búsqueda de una imagen única le costó una parte de sí mismo, recordando que en entornos extremos la seguridad debe estar siempre por encima de cualquier objetivo personal. Tras la amputación, Patidar no abandonó su pasión: volvió a las expediciones y ahora entrena a otros alpinistas, transmitiendo su experiencia y la importancia de respetar las normas básicas de supervivencia en la montaña.

La importancia de seguir las normas para subir el Everest de forma segura. (REUTERS/Purnima Shrestha/Fotografía de archivo)
La importancia de seguir las normas para subir el Everest de forma segura. (REUTERS/Purnima Shrestha/Fotografía de archivo)

Su testimonio refuerza la idea de que, en la alta montaña, ningún detalle es trivial. El frío, la altitud y la dificultad para recibir ayuda médica exigen máxima prudencia en todo momento. La historia de Patidar es un recordatorio contundente: el Everest no perdona descuidos y cualquier gesto, por pequeño que parezca, puede cambiar el rumbo de una vida.

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